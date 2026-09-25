Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Farg‘ona shahridagi «Istiqlol» stadionida O‘zbekiston milliy terma jamoasining Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabasi Fors ko‘rfazi va Tehron mediasida chinakam portlash effektini keltirib chiqardi. Eronning eng nufuzli futbol nashrlaridan biri bo‘lgan «Team Melli Actu» portali milliy jamoaning Farg‘onadagi o‘yinini «fojiaviy sharmandalik» deb baholab, bosh murabbiy Amir G‘alenoiy faoliyatini keskin tanqid ostiga oldi. Nashr tahlilchilari Eronning o‘zbek futboliga qarshi g‘alabasiz seriyasi naq 7 ta o‘yinga yetganini, G‘alenoiy esa ketma-ket uchinchi bor O‘zbekistonga mag‘lub bo‘lib, raqibga qarshi hech qanday chora topa olmayotganini alam bilan qayd etdi: «Eron yana bir bor sharmandali va zaif o‘yin ko‘rsatdi! Amir G‘alenoiyning ish uslubi oddiy qo‘lbola ishlanmalar va terma jamoa ichidagi sabotajni eslatmoqda. O‘zbekiston terma jamoasi va shaxsan Fabio Kannavaro bosh murabbiyimizga qanday futbol o‘ynash kerakligi bo‘yicha haqiqiy taktik dars o‘tib qo‘ydi!».
Eronlik ekspertlar G‘alenoiyning hamon qarib qolgan eski tarkibga yopishib olgani, iqtidorli yoshlarga yo‘l bermayotgani va avlodlar almashinuvini paysalga solayotgani qit’a grandini jar yoqasiga olib kelganini ochiq yozmoqda. Bellashuvning 10-daqiqasidayoq himoyachilarning xatosidan unumli foydalangan Eldor Shomurodov hisobni ochgan bo‘lsa, avtogol evaziga hisob tenglashganiga qaramay, 58-daqiqada Behruz Karimovning jarima maydonchasida yiqitilishi ortidan belgilangan penaltini Shomurodov sovuqqonlik bilan golga aylantirib, dublni rasmiylashtirdi. Hakam qo‘shib bergan daqiqalarda esa Husayn Norchayev Eron darvozasiga 3-golni joylab, raqib ustidan to‘liq hukm chiqardi.
Xo‘sh, Eronning 7 ta o‘yindan beri O‘zbekistonni yuta olmayotgani zamirida qanday inqiroz yotibdi, Kannavaroning G‘alenoiy ustidan qozongan taktik ustunligi nimalarda namoyon bo‘ldi va Tehrondagi murabbiy iste’fosi endi muqarrarmi?
«7 ta o‘yinlik g‘alabasizlik, «sabotaj» ayblovi va Kannavaro darsi»: Eron matbuoti munosabatining 5 ta asosiy nuqtasi
«Team Melli Actu» e’lon qilgan keskin reportajdan eng muhim fakt va xulosalar:
«Fojiaviy mag‘lubiyat va sharmandalik»: Eron matbuoti Farg‘onadagi 1:3 hisobini milliy jamoa tarixidagi eng zaif va uyatli ko‘rinishlardan biri sifatida baholadi;
O‘zbekistonga qarshi 7 o‘yinlik g‘alabasiz seriya: Eron milliy jamoasi so‘nggi 7 ta rasmiy va o‘rtoqlik bahslarining birortasida O‘zbekistonni yenga olmadi;
Kannavaroning taktik master-klassi: Italiyalik mutaxassis Fabio Kannavaro Amir G‘alenoiyni barcha jabhalarda ojiz qoldirgani eronliklar tomonidan ochiq tan olindi;
G‘alenoiyga «sabotaj» ayblovi: Murabbiyning eskirgan tarkibga suyanishi, taktikasining yo‘qligi va avlodlar almashinuvini to‘xtatib qo‘ygani qattiq qoralandi;
Shomurodov dubli va Norchayev nuqtasi: O‘zbekiston yetakchilari raqibning qo‘pol xatolari va darvozabon Beyronvandning qoidabuzarligidan unumli foydalanib, mutlaq ustunlikni namoyish etdi.
Eron va O‘zbekiston to‘qnashuvi: Ikki jamoa holati va matbuot bahosi taqqosi
Farg‘onadagi o‘yindan so‘ng yuzaga kelgan haqiqiy vaziyat tahlili:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
O‘zbekiston milliy termasi (G‘olib)
Eron milliy termasi («Team Melli»)
Yakuniy hisob va gollar
3:1 (Shomurodov 10', 58' pen., Norchayev 90+3')
1 ta gol (J. O‘rozov 49' avt.)
Bosh murabbiy saviyasi
Fabio Kannavaro: Yuksak taktika va tizim
Amir G‘alenoiy: «Qo‘lbola ishlanmalar va ojizlik»
O‘zaro o‘yinlar dinamikasi
7 ta o‘yindan beri Eronga yutqazmayapti
7 ta bahsdan beri O‘zbekistonni yuta olmayapti
Tarkib va avlodlar holati
Yoshlar integratsiyasi (Karimov, Norchayev, O‘rozov)
Qarib qolgan faxriylarga ko‘r-ko‘rona suyanish
Ruhiy va mental holat
Qit’a grandlarini cho‘chitmaydigan dadil jamoa
Psixologik tushkunlik, ishonchsizlik va inqiroz
Milliy matbuot munosabati
G‘alaba va Kannavaro davrini olqishlash
Bosh murabbiy iste’fosi va keskin istehzo
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Eron 7 ta o‘yindan beri O‘zbekistonni yenga olmayapti?
Xalqaro futbol tahlilchilari va osiyolik sharhlovchilarning xulosalari:
«Eron kompleksi» O‘zbekistondan Tehronga ko‘chdi: Ilgari O‘zbekiston Erondan cho‘chib, durangga ham rozi bo‘lib o‘ynagan bo‘lsa, so‘nggi yillarda bu muvozanat butunlay teskarisiga o‘zgardi; 7 ta bahs davomida Eron o‘zbek futbolining jismoniy qudrati, tezligi va tartibi qarshisida chorasiz qolmoqda; endi eronliklar O‘zbekistonga qarshi maydonga tushishdan hayiqmoqda;
Kannavaroning pressingi va Eron himoyasidagi sarosima: 10-daqiqadayoq eronlik himoyachilarning qo‘pol xatosi va Shomurodovning goli Kannavaro yo‘lga qo‘ygan yuqori pressing mevasi bo‘ldi; Behruz Karimovning yorib kirishida darvozabon Beyronvandning asabiylashib raqib yuziga urib yuborishi — Eronning ruhiy jihatdan singanini ko‘rsatdi;
G‘alenoiyning «konservativ qopqoni»: «Team Melli Actu» to‘g‘ri ta’kidlaganidek, Eronda yangi avlodni shakllantirish to‘xtab qolgan; Taremi, Azmun va Hajisafi kabi yulduzlar endi maydonda avvalgidek 90 daqiqalik dinamikani ushlab tura olmayapti; O‘zbekiston esa Fayzullayev, Norchayev, Karimov kabi yoshlar bilan o‘yin sur’atini bemalol nazorat qilmoqda;
Murabbiylik saviyasidagi farq: G‘alenoiyning eskicha uslubi jahon futboli elitasidan kelgan, zamonaviy 4-3-3 tizimini mukammal biladigan Fabio Kannavaro taktikasiga mutlaqo dosh bera olmadi.
Farg‘onadagi ushbu tarixiy 3:1 hisobi nafaqat O‘zbekistonning Osiyodagi qudratini tasdiqladi, balki Eron futbolini chuqur islohotlar va murabbiylar iste’fosi yoqasiga olib keldi.
Sizningcha, Eron terma jamoasining O‘zbekistonga qarshi 7 o‘yindan beri g‘alaba qozona olmayotganiga bosh sabab nima — Kannavaro boshchiligidagi jamoamizning kuchayganimi yoki Eron futbolidagi inqiroz? Eron matbuotining G‘alenoiyga bergan «sabotajchi» va «qo‘lbola murabbiy» degan keskin bahosiga shaxsan qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining triumfi yoritilgan ushbu eksklyuziv tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…