Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...

·6·Iqtisodiyot
Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Nyu-Yorkda 10 trillion dollardan ortiq aktivlarga ega «BlackRock» kompaniyasi rahbariyati bilan uchrashdi.
  • Muzokaralarda 2027 yilda Toshkent xalqaro moliya markazini jahon standartlari asosida yo‘lga qo‘yish loyihasi muhokama qilindi.
  • «BlackRock» ushbu markazning konsepsiyasi, huquqiy tuzilmasi va infratuzilmasini ishlab chiqishda bosh konsultant va hamkor sifatida ishtirok etadi.

AQSHning Nyu-York shahrida O‘zbekistonning iqtisodiy kelajagi va xalqaro moliyaviy mavqeini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi oliy darajadagi strategik uchrashuv bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Prezidenti Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 10 trillion dollardan ortiq aktivlarga ega bo‘lgan sayyoraning eng qudratli investitsiya korporatsiyasi — «BlackRock» rahbariyati bilan yuzma-yuz muloqot o‘tkazdi. Muzokaralarda kompaniya prezidenti Robert Kapito, «BlackRock» vitse-raisi Tomas Donilon, «Global Infrastructure Partners» raisi va bosh ijrochi direktori Adebayo Ogunlesi, shuningdek Moliyaviy va strategik investorlar guruhi global rahbari hamda kompaniyaning Yaqin Sharq mintaqasi bo‘yicha yetakchisi Charlz Xatami ishtirok etdi.

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...

Uchrashuv kun tartibidagi asosiy va tarixiy masala — 2027 yilda Toshkent xalqaro moliya markazi (Tashkent International Financial Centre) faoliyatini to‘liq yo‘lga qo‘yish loyihasi bo‘ldi. Qayd etilishicha, aynan «BlackRock» korporatsiyasi ushbu moliya markazining konsepsiyasi, huquqiy tuzilmasi va infratuzilmasini jahon standartlari asosida ishlab chiqishda bosh konsultant va hamkor sifasida faol ko‘maklashmoqda. Bundan tashqari, AQSH ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida o‘tkazilgan qo‘shma davra suhbatida O‘zbekiston hamda butun Markaziy Osiyo mintaqasining kelgusi o‘n yilliklarga mo‘ljallangan strategik rivojlanish istiqbollari muhokama qilinib, mamlakatimiz yirik, samarali va sifatli sarmoyalar uchun eng jozibador yangi maydonga aylanayotgani e’tirof etildi.

Xo‘sh, 10 trillionlik gigant «BlackRock»ning Toshkentga jalb etilishi ortida qanday geoiqtisodiy manfaatlar yotibdi, 2027 yilda ochiladigan Xalqaro moliya markazi poytaxtimizni qanday qilib mintaqaviy Dubay yoki Singapurga aylantiradi va bu loyiha oddiy fuqarolar turmushiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...

«10 trillion dollarlik aktiv, 2027 yil rejasi va Uoll-strit elitasi»: Nyu-York uchrashuvining 5 ta asosiy nuqtasi

Nyu-Yorkdagi tarixiy muzokaralar va erishilgan kelishuvlardan eng muhim faktlar:

  • «BlackRock» top-menejmenti bilan oliy muloqot: Uchrashuvda korporatsiya prezidenti Robert Kapito, vitse-rais Tomas Donilon va «GIP» rahbari Adebayo Ogunlesi bevosita qatnashdi;

  • 2027 yil — Toshkent xalqaro moliya markazi: Poytaxtda jahon moliya oqimini o‘ziga tortadigan mustaqil va zamonaviy moliya markazi ishga tushirilishi belgilandi;

  • Konsepsiya va arxitektura «BlackRock» qo‘lida: Markazning tuzilmasi, investorlarni himoya qilish tizimi va konsepsiyasi to‘liq ushbu global gigant yordamida yaratilmoqda;

  • AQSH biznes elitasi bilan davra suhbati: Amerikalik yirik moliyachilar bilan O‘zbekiston va Markaziy Osiyoning yaqin o‘n yilliklardagi investitsion istiqbollari belgilab olindi;

  • Yirik sarmoyalar markaziga aylanish: O‘zbekiston shunchaki kredit oluvchi emas, balki trillion dollarlik sifatli va uzoq muddatli global sarmoyalar uchun strategik xabga aylanmoqda.

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...

Markaziy Osiyodagi moliyaviy inqilob: An’anaviy bozor va 2027 yilgi Toshkent xalqaro moliya markazi taqqosi

«BlackRock» hamkorligida yaratilayotgan yangi markazning mamlakat moliya tizimiga olib kiradigan tub o‘zgarishlari:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

O‘zbekistonning bugungi moliya tizimi

2027 yilgi Toshkent xalqaro moliya markazi (TIFC)

Global hamkor va me’mor

Alohida bank konsaltinglari

«BlackRock» (sayyoraning 1-raqamli investitsion fondi)

Huquqiy va sud maydoni

Milliy qonunchilik va mahalliy sudlar

Ingliz umumiy huquqi (English Law) va mustaqil xalqaro arbitraj

Sarmoya jalb qilish ko‘lami

Ikki tomonlama kreditlar va yevrobondlar

Trillion dollarlik jahon fondlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalari

Valyuta va kapital harakati

Muayyan mahalliy cheklov va talablar

Kapitalning 100% erkin harakati, soliq va bojxona preferensiyalari

Mintaqaviy maqomi

Mahalliy moliyaviy markaz

Markaziy Osiyo va Kavkaz uchun yagona «moliyaviy ko‘prik» (Dubay analogi)

Yaratiladigan ish o‘rinlari

Standart bank va moliya sektori

Yuqori maoshli xalqaro tahlilchilar, brokerlar va fond boshqaruvchilari

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...

Iqtisodiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega «BlackRock» bilan hamkorlik — tarixiy voqea?

Xalqaro moliya ekspertlari, Uoll-strit tahlilchilari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «BlackRock effekti» — dunyo investorlari uchun oliy kafolat: «BlackRock» jahon kapitalining yo‘nalishini belgilab beruvchi tuzilma hisoblanadi; agar ushbu fond qaysidir davlatga kirsa va u yerda moliya markazi yaratishda ishtirok etsa, dunyoning boshqa minglab yirik fondlari («Vanguard», «State Street», suveren arab fondlari) ushbu davlatga xavfsiramasdan yuzlab milliard dollar mablag‘ kirita boshlaydi;

  • Toshkent — mintaqaviy kapital poytaxti: Markaziy Osiyo katta tabiiy boyliklarga, «yashil» energetika salohiyatiga va 80 milliondan ortiq yosh aholiga ega; ammo shu vaqtgacha mintaqada London yoki Dubay birjalari darajasida moliyaviy xab yo‘q edi; 2027 yilda Toshkentda ochiladigan markaz Markaziy Osiyoning barcha yirik loyihalari moliyalashtiriladigan yagona nuqtaga aylanadi;

  • Infratuzilma va «GIP» omili: Uchrashuvda «Global Infrastructure Partners» rahbari Adebayo Ogunlesining qatnashishi O‘zbekistondagi temir yo‘llar, aeroportlar, logistika tarmoqlari va energetika infratuzilmasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xususiy kapital kirib kelishidan dalolat beradi;

  • «Aqlli sarmoya» va yangi iqtisodiyot: O‘zbekiston davlat qarzini ko‘paytirish yo‘lidan emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali sanoatni modernizatsiya qilish modeliga to‘liq o‘tmoqda.

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...

Nyu-Yorkdagi ushbu tarixiy muzokaralar O‘zbekistonning global moliya sahnasiga dadil qadam qo‘yganini va 2027 yil yurtimiz uchun chinakam iqtisodiy yuksalish yili bo‘lishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, 2027 yilda «BlackRock» ko‘magida Toshkentda xalqaro moliya markazining ishga tushirilishi poytaxtimizni Dubay yoki Doha kabi jahon sarmoya xabiga aylantira oladimi? Bunday yirik fondlarning yurtimizga kirib kelishi milliy valyutamiz barqarorligi va aholi daromadlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekistonning buyuk iqtisodiy kelajagiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha hamkasblaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...
BlekRokToshkent xalqaro moliya markaziGlobal Infrastruktur PartnersSaid Mirziyoyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdi16 iyun 16:37Bitcoin narxi BlackRock ETF’dagi 1,3 mlrd dollarlik sotuvga qaramay barqarorBitcoin narxi BlackRock ETF’dagi 1,3 mlrd dollarlik sotuvga qaramay barqaror27 may 20:1525 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 19:1224 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 sentabr 17:5924 sentyabr kuni dollar kursi o‘zgarmaydi24 sentyabr kuni dollar kursi o‘zgarmaydi23 sentabr 11:0523 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 sentabr 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda