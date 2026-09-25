Moliyaviy gigant: Saida Mirziyoyeva «BlackRock» rahbariyati bilan muzokara o‘tkazdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Nyu-Yorkda 10 trillion dollardan ortiq aktivlarga ega «BlackRock» kompaniyasi rahbariyati bilan uchrashdi.
- Muzokaralarda 2027 yilda Toshkent xalqaro moliya markazini jahon standartlari asosida yo‘lga qo‘yish loyihasi muhokama qilindi.
- «BlackRock» ushbu markazning konsepsiyasi, huquqiy tuzilmasi va infratuzilmasini ishlab chiqishda bosh konsultant va hamkor sifatida ishtirok etadi.
AQSHning Nyu-York shahrida O‘zbekistonning iqtisodiy kelajagi va xalqaro moliyaviy mavqeini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi oliy darajadagi strategik uchrashuv bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Prezidenti Adminstratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva 10 trillion dollardan ortiq aktivlarga ega bo‘lgan sayyoraning eng qudratli investitsiya korporatsiyasi — «BlackRock» rahbariyati bilan yuzma-yuz muloqot o‘tkazdi. Muzokaralarda kompaniya prezidenti Robert Kapito, «BlackRock» vitse-raisi Tomas Donilon, «Global Infrastructure Partners» raisi va bosh ijrochi direktori Adebayo Ogunlesi, shuningdek Moliyaviy va strategik investorlar guruhi global rahbari hamda kompaniyaning Yaqin Sharq mintaqasi bo‘yicha yetakchisi Charlz Xatami ishtirok etdi.
Uchrashuv kun tartibidagi asosiy va tarixiy masala — 2027 yilda Toshkent xalqaro moliya markazi (Tashkent International Financial Centre) faoliyatini to‘liq yo‘lga qo‘yish loyihasi bo‘ldi. Qayd etilishicha, aynan «BlackRock» korporatsiyasi ushbu moliya markazining konsepsiyasi, huquqiy tuzilmasi va infratuzilmasini jahon standartlari asosida ishlab chiqishda bosh konsultant va hamkor sifasida faol ko‘maklashmoqda. Bundan tashqari, AQSH ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida o‘tkazilgan qo‘shma davra suhbatida O‘zbekiston hamda butun Markaziy Osiyo mintaqasining kelgusi o‘n yilliklarga mo‘ljallangan strategik rivojlanish istiqbollari muhokama qilinib, mamlakatimiz yirik, samarali va sifatli sarmoyalar uchun eng jozibador yangi maydonga aylanayotgani e’tirof etildi.
Xo‘sh, 10 trillionlik gigant «BlackRock»ning Toshkentga jalb etilishi ortida qanday geoiqtisodiy manfaatlar yotibdi, 2027 yilda ochiladigan Xalqaro moliya markazi poytaxtimizni qanday qilib mintaqaviy Dubay yoki Singapurga aylantiradi va bu loyiha oddiy fuqarolar turmushiga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?
«10 trillion dollarlik aktiv, 2027 yil rejasi va Uoll-strit elitasi»: Nyu-York uchrashuvining 5 ta asosiy nuqtasi
Nyu-Yorkdagi tarixiy muzokaralar va erishilgan kelishuvlardan eng muhim faktlar:
«BlackRock» top-menejmenti bilan oliy muloqot: Uchrashuvda korporatsiya prezidenti Robert Kapito, vitse-rais Tomas Donilon va «GIP» rahbari Adebayo Ogunlesi bevosita qatnashdi;
2027 yil — Toshkent xalqaro moliya markazi: Poytaxtda jahon moliya oqimini o‘ziga tortadigan mustaqil va zamonaviy moliya markazi ishga tushirilishi belgilandi;
Konsepsiya va arxitektura «BlackRock» qo‘lida: Markazning tuzilmasi, investorlarni himoya qilish tizimi va konsepsiyasi to‘liq ushbu global gigant yordamida yaratilmoqda;
AQSH biznes elitasi bilan davra suhbati: Amerikalik yirik moliyachilar bilan O‘zbekiston va Markaziy Osiyoning yaqin o‘n yilliklardagi investitsion istiqbollari belgilab olindi;
Yirik sarmoyalar markaziga aylanish: O‘zbekiston shunchaki kredit oluvchi emas, balki trillion dollarlik sifatli va uzoq muddatli global sarmoyalar uchun strategik xabga aylanmoqda.
Markaziy Osiyodagi moliyaviy inqilob: An’anaviy bozor va 2027 yilgi Toshkent xalqaro moliya markazi taqqosi
«BlackRock» hamkorligida yaratilayotgan yangi markazning mamlakat moliya tizimiga olib kiradigan tub o‘zgarishlari:
Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar
O‘zbekistonning bugungi moliya tizimi
2027 yilgi Toshkent xalqaro moliya markazi (TIFC)
Global hamkor va me’mor
Alohida bank konsaltinglari
«BlackRock» (sayyoraning 1-raqamli investitsion fondi)
Huquqiy va sud maydoni
Milliy qonunchilik va mahalliy sudlar
Ingliz umumiy huquqi (English Law) va mustaqil xalqaro arbitraj
Sarmoya jalb qilish ko‘lami
Ikki tomonlama kreditlar va yevrobondlar
Trillion dollarlik jahon fondlarining to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalari
Valyuta va kapital harakati
Muayyan mahalliy cheklov va talablar
Kapitalning 100% erkin harakati, soliq va bojxona preferensiyalari
Mintaqaviy maqomi
Mahalliy moliyaviy markaz
Markaziy Osiyo va Kavkaz uchun yagona «moliyaviy ko‘prik» (Dubay analogi)
Yaratiladigan ish o‘rinlari
Standart bank va moliya sektori
Yuqori maoshli xalqaro tahlilchilar, brokerlar va fond boshqaruvchilari
Iqtisodiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega «BlackRock» bilan hamkorlik — tarixiy voqea?
Xalqaro moliya ekspertlari, Uoll-strit tahlilchilari va iqtisodchilarning xulosalari:
«BlackRock effekti» — dunyo investorlari uchun oliy kafolat: «BlackRock» jahon kapitalining yo‘nalishini belgilab beruvchi tuzilma hisoblanadi; agar ushbu fond qaysidir davlatga kirsa va u yerda moliya markazi yaratishda ishtirok etsa, dunyoning boshqa minglab yirik fondlari («Vanguard», «State Street», suveren arab fondlari) ushbu davlatga xavfsiramasdan yuzlab milliard dollar mablag‘ kirita boshlaydi;
Toshkent — mintaqaviy kapital poytaxti: Markaziy Osiyo katta tabiiy boyliklarga, «yashil» energetika salohiyatiga va 80 milliondan ortiq yosh aholiga ega; ammo shu vaqtgacha mintaqada London yoki Dubay birjalari darajasida moliyaviy xab yo‘q edi; 2027 yilda Toshkentda ochiladigan markaz Markaziy Osiyoning barcha yirik loyihalari moliyalashtiriladigan yagona nuqtaga aylanadi;
Infratuzilma va «GIP» omili: Uchrashuvda «Global Infrastructure Partners» rahbari Adebayo Ogunlesining qatnashishi O‘zbekistondagi temir yo‘llar, aeroportlar, logistika tarmoqlari va energetika infratuzilmasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri xususiy kapital kirib kelishidan dalolat beradi;
«Aqlli sarmoya» va yangi iqtisodiyot: O‘zbekiston davlat qarzini ko‘paytirish yo‘lidan emas, balki to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali sanoatni modernizatsiya qilish modeliga to‘liq o‘tmoqda.
Nyu-Yorkdagi ushbu tarixiy muzokaralar O‘zbekistonning global moliya sahnasiga dadil qadam qo‘yganini va 2027 yil yurtimiz uchun chinakam iqtisodiy yuksalish yili bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, 2027 yilda «BlackRock» ko‘magida Toshkentda xalqaro moliya markazining ishga tushirilishi poytaxtimizni Dubay yoki Doha kabi jahon sarmoya xabiga aylantira oladimi? Bunday yirik fondlarning yurtimizga kirib kelishi milliy valyutamiz barqarorligi va aholi daromadlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekistonning buyuk iqtisodiy kelajagiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha hamkasblaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…