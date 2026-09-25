Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili

·59·Sport
Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fabio Kannavaro Eron ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, Srechko Katanes davridagi 3 ta markaziy himoyachiga asoslangan ehtiyotkor uslub o‘rniga 4-3-3 taktikasiga o‘tilganini tasdiqladi.
  • Murabbiyning ta’kidlashicha, zamonaviy futbol agressiv pressing va himoyachilarning oldinga chiqishini talab qiladi, shuningdek, hech bir futbolchiga maydonda mutlaq erkinlik berilmagan.

Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanining ikkinchi qismida jamoaning taktik inqilobi bo‘yicha eng bahsli va muhim savollarga javob berdi. Srechko Katanes davridagi 3 ta markaziy himoyachiga (5 talik mudofaa blokiga) asoslangan ehtiyotkor uslub o‘rniga 2 ta markaziy himoyachi va klassik 4-3-3 taktikasiga o‘tilgani mutaxassislar diqqat markazida bo‘lib turgan edi.

Jurnalistlarning «ikkita markaziy himoyachi bilan o‘ynashdan qo‘rqmaysizmi?» degan savoliga jahonning eng mashhur himoyachilaridan biri bo‘lgan italiyalik mutaxassis qat’iy va murosasiz javob qaytardi: «Yo‘q, men qo‘rqmayman! Zamonaviy futbol aynan shunday tuzilgan. Agar siz oldinga chiqib, chiziqni buzishdan qo‘rqsangiz, raqib sizni yanada ko‘proq qiynaydi. Biz himoyachilarga oldinga chiqishni, pressing qilishni va qo‘rqmaslikni aytdik!». Shu bilan birga, Kannavaro maydonda erkin harakat qilgandek ko‘ringan Aziz G‘aniyev va boshqa yetakchilar borasidagi mish-mishlarga ham chek qo‘ydi: «Yo‘q, bizda hech kimga erkinlik berilmagan! Biz o‘z tizimimizga ishonamiz. 4-3-3 sxemasida o‘ynash uchun yuksak dinamika shart: qachon chiziqda qolish, qachon qanotga o‘tish va qachon raqib orqasiga ochilishni tushunish kerak!». Murabbiyning ushbu bayonoti terma jamoa o‘yinida «qochib o‘ynash» emas, balki tashabbusni o‘z qo‘liga olish falsafasi ustuvor bo‘lishini isbotladi.

Xo‘sh, Katanetsning 3 himoyachili tizimidan Kannavaroning 4-3-3 tizimiga o‘tish milliy jamoamizga qanday yangi imkoniyatlar beradi, G‘aniyev va O‘runov kabi o‘yinchilar bu sxemada qanday harakat qiladi va nega Jahon chempionatini unutish talab qilinmoqda?

«Ikki markaziy himoyachi, 4-3-3 sxemasi va erkinlikning inkori»: Kannavaro bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Fabio Kannavaroning taktik intervyusidan eng muhim tezis va xulosalar:

  • Ikki markaziy himoyachi tizimiga qaytish: Srechko Katanes davridagi 3 ta markaziy himoyachidan iborat sxemadan rasman voz kechildi va zamonaviy juftlik modeli joriy etildi;

  • «Qo‘rquvsiz yuqori pressing»: Kannavaro orqada o‘tirib xato kutish emas, balki raqib yarim maydoniga ko‘tarilib, agressiv bosim o‘tkazish zamonaviy futbol talabi ekanini bildirdi;

  • «Erkin o‘yinchilar yo‘q»: Murabbiy maydonda erkin yurgan hech bir futbolchi mavjud emasligini, har bir harakat 4-3-3 tizimiga qat’iy bo‘ysunishini ta’kidladi;

  • Aziz G‘aniyev va markaz dinamikasi: G‘aniyev va Hakimovning markazdagi roli qanotlarga ochilish, chiziqni ushlash va himoyachilar ortiga yorib kirish vazifalari bilan mukammal muvofiqlashtirilgan;

  • «Jahon chempionatini unuting»: Murabbiy mundial yutuqlari bilan yashashni to‘xtatib, oldinda kutayotgan har qanday raqib bilan teng kurash olib borishga ruhiy tayyor bo‘lishga chaqirdi.

O‘zbekiston milliy termasining taktik evolyutsiyasi: Katanes modeli va Kannavaro tizimi taqqosi

Milliy jamoaning maydondagi joylashuvi, himoyalanish uslubi va falsafasidagi o‘zgarishlar:

Mezonlar va parametrlar

Srechko Katanes boshqaruvi davrida

Fabio Kannavaro taklif etayotgan yangi tizim

Asosiy taktik sxema

3-4-2-1 yoki 5-3-2 (3 ta markaziy himoyachi)

4-3-3 (2 ta markaziy himoyachi, faol qanotlar)

Mudofaa chizig‘ining joylashuvi

Pastki blok, o‘z jarima maydoniga yaqin himoya

Yuqori chiziq, pressing orqali oldinga ko‘tarilish

Qo‘rquv va xavfga munosabat

Himoyada son jihatdan ustun bo‘lishga intilish

«Qo‘rqmaslik shart»: Chiziqni buzib, bosim uyushtirish

Yarim himoyachilar vazifasi

Ko‘proq buzuvchilik va zonalarni yopish

Yuksak dinamika, raqib ortiga ochilish, agressiv hujum

Futbolchilar erkinligi

Ba’zi yulduzlarga erkin harakat huquqi

Mutlaq tizim: «Bizda erkin roldagi o‘yinchilar yo‘q»

Hujum va pressing integratsiyasi

Qarshi hujum va uzun paslarga suyanish

Hujumchilar va yarim himoyachilarning to‘liq jamoaviy pressingi

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Nega Kannavaroning 4-3-3 tizimi inqilobiy qadam?

Xalqaro murabbiylar va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «Himoyachidan chiqqan hujumkor murabbiy»: Jahon chempionati g‘olibi va «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro himoyani faqat o‘z jarima maydonchasida yotib olish emas, balki raqibni o‘z maydonida bo‘g‘ish orqali tashkil qilishni afzal biladi; 2 ta markaziy himoyachi (Husanov va O‘rozov) yuqori chiziqqa ko‘tarilganda, raqibning maydoni torayadi va ular to‘pni noaniq tepishga majbur bo‘ladi;

  • G‘aniyev va markaziy trio fenomeni: Aziz G‘aniyevning markazda erkin harakatlanib ko‘rinishi — bu Kannavaroning ko‘rsatmasi bo‘lib, u raqibning tayanch zonasida bo‘shliq yaratish, to‘pni qabul qilib, qanotlarga yoki Shomurodovga tezkor yetkazish vazifasini bajargan; tizimda tartib bo‘lgani sababli bu beboshlik emas, balki geometrik reja edi;

  • O‘runov va qanot hujumchilari uchun yangi sinov: Murabbiy Oston O‘runov kabi individual mahoratga ega vingerlarning bu tizimga to‘liq moslashishi uchun vaqt kerakligini ochiq aytdi; 4-3-3 sxemasida qanot o‘yinchisi nafaqat aldab o‘tishi, balki himoyaga qayta olish intizomiga ham ega bo‘lishi shart;

  • «O‘tmishni unutish» psixologiyasi: Katanes jamoani Jahon chempionatiga olib chiqqan tarixiy natijani berdi, ammo o‘sha muvaffaqiyatga mahliyo bo‘lib qolish progressni to‘xtatadi; Kannavaroning «Jahon chempionatini unutish kerak» deyishi jamoada yangi g‘alabalarga chanqoqlikni uyg‘otishga qaratilgan.

Fabio Kannavaroning Eron bahsidan keyingi ushbu dadil fikrlari O‘zbekiston milliy terma jamoasi qo‘rqoq va yopiq futboldan butunlay voz kechib, qit’a grandlari bilan faqat teng va faol hujumkor tizimda o‘ynashini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Fabio Kannavaroning Katanetsning 5 talik himoyasidan voz kechib, 2 ta markaziy himoyachi va 4-3-3 tizimiga o‘tgani milliy jamoamizga ko‘proq foyda keltiradimi yoki xavflimi? Aziz G‘aniyev va markaziy yarim himoyachilarimizning yangi taktikadagi o‘yiniga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yangi taktik davri yoritilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasi4-3-3 taktikaIstiqlol stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKecha 23:01Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)Shomurodovdan dubl: O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 2:1 hisobida mag‘lub etmoqda (video)Kecha 20:38Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Kecha 21:07Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiKecha 07:14Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi23 sentabr 18:15Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi21 sentabr 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?