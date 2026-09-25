Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro Eron ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, Srechko Katanes davridagi 3 ta markaziy himoyachiga asoslangan ehtiyotkor uslub o‘rniga 4-3-3 taktikasiga o‘tilganini tasdiqladi.
- Murabbiyning ta’kidlashicha, zamonaviy futbol agressiv pressing va himoyachilarning oldinga chiqishini talab qiladi, shuningdek, hech bir futbolchiga maydonda mutlaq erkinlik berilmagan.
Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida Eron milliy terma jamoasi ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng, O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro matbuot anjumanining ikkinchi qismida jamoaning taktik inqilobi bo‘yicha eng bahsli va muhim savollarga javob berdi. Srechko Katanes davridagi 3 ta markaziy himoyachiga (5 talik mudofaa blokiga) asoslangan ehtiyotkor uslub o‘rniga 2 ta markaziy himoyachi va klassik 4-3-3 taktikasiga o‘tilgani mutaxassislar diqqat markazida bo‘lib turgan edi.
Jurnalistlarning «ikkita markaziy himoyachi bilan o‘ynashdan qo‘rqmaysizmi?» degan savoliga jahonning eng mashhur himoyachilaridan biri bo‘lgan italiyalik mutaxassis qat’iy va murosasiz javob qaytardi: «Yo‘q, men qo‘rqmayman! Zamonaviy futbol aynan shunday tuzilgan. Agar siz oldinga chiqib, chiziqni buzishdan qo‘rqsangiz, raqib sizni yanada ko‘proq qiynaydi. Biz himoyachilarga oldinga chiqishni, pressing qilishni va qo‘rqmaslikni aytdik!». Shu bilan birga, Kannavaro maydonda erkin harakat qilgandek ko‘ringan Aziz G‘aniyev va boshqa yetakchilar borasidagi mish-mishlarga ham chek qo‘ydi: «Yo‘q, bizda hech kimga erkinlik berilmagan! Biz o‘z tizimimizga ishonamiz. 4-3-3 sxemasida o‘ynash uchun yuksak dinamika shart: qachon chiziqda qolish, qachon qanotga o‘tish va qachon raqib orqasiga ochilishni tushunish kerak!». Murabbiyning ushbu bayonoti terma jamoa o‘yinida «qochib o‘ynash» emas, balki tashabbusni o‘z qo‘liga olish falsafasi ustuvor bo‘lishini isbotladi.
Xo‘sh, Katanetsning 3 himoyachili tizimidan Kannavaroning 4-3-3 tizimiga o‘tish milliy jamoamizga qanday yangi imkoniyatlar beradi, G‘aniyev va O‘runov kabi o‘yinchilar bu sxemada qanday harakat qiladi va nega Jahon chempionatini unutish talab qilinmoqda?
«Ikki markaziy himoyachi, 4-3-3 sxemasi va erkinlikning inkori»: Kannavaro bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Fabio Kannavaroning taktik intervyusidan eng muhim tezis va xulosalar:
Ikki markaziy himoyachi tizimiga qaytish: Srechko Katanes davridagi 3 ta markaziy himoyachidan iborat sxemadan rasman voz kechildi va zamonaviy juftlik modeli joriy etildi;
«Qo‘rquvsiz yuqori pressing»: Kannavaro orqada o‘tirib xato kutish emas, balki raqib yarim maydoniga ko‘tarilib, agressiv bosim o‘tkazish zamonaviy futbol talabi ekanini bildirdi;
«Erkin o‘yinchilar yo‘q»: Murabbiy maydonda erkin yurgan hech bir futbolchi mavjud emasligini, har bir harakat 4-3-3 tizimiga qat’iy bo‘ysunishini ta’kidladi;
Aziz G‘aniyev va markaz dinamikasi: G‘aniyev va Hakimovning markazdagi roli qanotlarga ochilish, chiziqni ushlash va himoyachilar ortiga yorib kirish vazifalari bilan mukammal muvofiqlashtirilgan;
«Jahon chempionatini unuting»: Murabbiy mundial yutuqlari bilan yashashni to‘xtatib, oldinda kutayotgan har qanday raqib bilan teng kurash olib borishga ruhiy tayyor bo‘lishga chaqirdi.
O‘zbekiston milliy termasining taktik evolyutsiyasi: Katanes modeli va Kannavaro tizimi taqqosi
Milliy jamoaning maydondagi joylashuvi, himoyalanish uslubi va falsafasidagi o‘zgarishlar:
Mezonlar va parametrlar
Srechko Katanes boshqaruvi davrida
Fabio Kannavaro taklif etayotgan yangi tizim
Asosiy taktik sxema
3-4-2-1 yoki 5-3-2 (3 ta markaziy himoyachi)
4-3-3 (2 ta markaziy himoyachi, faol qanotlar)
Mudofaa chizig‘ining joylashuvi
Pastki blok, o‘z jarima maydoniga yaqin himoya
Yuqori chiziq, pressing orqali oldinga ko‘tarilish
Qo‘rquv va xavfga munosabat
Himoyada son jihatdan ustun bo‘lishga intilish
«Qo‘rqmaslik shart»: Chiziqni buzib, bosim uyushtirish
Yarim himoyachilar vazifasi
Ko‘proq buzuvchilik va zonalarni yopish
Yuksak dinamika, raqib ortiga ochilish, agressiv hujum
Futbolchilar erkinligi
Ba’zi yulduzlarga erkin harakat huquqi
Mutlaq tizim: «Bizda erkin roldagi o‘yinchilar yo‘q»
Hujum va pressing integratsiyasi
Qarshi hujum va uzun paslarga suyanish
Hujumchilar va yarim himoyachilarning to‘liq jamoaviy pressingi
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Nega Kannavaroning 4-3-3 tizimi inqilobiy qadam?
Xalqaro murabbiylar va sport ekspertlarining xulosalari:
«Himoyachidan chiqqan hujumkor murabbiy»: Jahon chempionati g‘olibi va «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro himoyani faqat o‘z jarima maydonchasida yotib olish emas, balki raqibni o‘z maydonida bo‘g‘ish orqali tashkil qilishni afzal biladi; 2 ta markaziy himoyachi (Husanov va O‘rozov) yuqori chiziqqa ko‘tarilganda, raqibning maydoni torayadi va ular to‘pni noaniq tepishga majbur bo‘ladi;
G‘aniyev va markaziy trio fenomeni: Aziz G‘aniyevning markazda erkin harakatlanib ko‘rinishi — bu Kannavaroning ko‘rsatmasi bo‘lib, u raqibning tayanch zonasida bo‘shliq yaratish, to‘pni qabul qilib, qanotlarga yoki Shomurodovga tezkor yetkazish vazifasini bajargan; tizimda tartib bo‘lgani sababli bu beboshlik emas, balki geometrik reja edi;
O‘runov va qanot hujumchilari uchun yangi sinov: Murabbiy Oston O‘runov kabi individual mahoratga ega vingerlarning bu tizimga to‘liq moslashishi uchun vaqt kerakligini ochiq aytdi; 4-3-3 sxemasida qanot o‘yinchisi nafaqat aldab o‘tishi, balki himoyaga qayta olish intizomiga ham ega bo‘lishi shart;
«O‘tmishni unutish» psixologiyasi: Katanes jamoani Jahon chempionatiga olib chiqqan tarixiy natijani berdi, ammo o‘sha muvaffaqiyatga mahliyo bo‘lib qolish progressni to‘xtatadi; Kannavaroning «Jahon chempionatini unutish kerak» deyishi jamoada yangi g‘alabalarga chanqoqlikni uyg‘otishga qaratilgan.
Fabio Kannavaroning Eron bahsidan keyingi ushbu dadil fikrlari O‘zbekiston milliy terma jamoasi qo‘rqoq va yopiq futboldan butunlay voz kechib, qit’a grandlari bilan faqat teng va faol hujumkor tizimda o‘ynashini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Fabio Kannavaroning Katanetsning 5 talik himoyasidan voz kechib, 2 ta markaziy himoyachi va 4-3-3 tizimiga o‘tgani milliy jamoamizga ko‘proq foyda keltiradimi yoki xavflimi? Aziz G‘aniyev va markaziy yarim himoyachilarimizning yangi taktikadagi o‘yiniga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning yangi taktik davri yoritilgan ushbu eksklyuziv maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…