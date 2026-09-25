O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...

·63·Sport
O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba O‘zbekiston terma jamoasini FIFA reytingida bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarib, 59-o‘ringa olib chiqdi.
  • Bu natija jamoaga +6,83 reyting ochkosini taqdim etdi va umumiy ochkolari 1416,56 ga yetdi, bu esa Qatar terma jamoasini ortda qoldirish imkonini berdi.
  • Jahon chempionatidan so‘ng 60-o‘ringa tushib qolgan jamoa Fabio Kannavaro boshchiligida global reytingdagi o‘rnini tiklashni boshladi.

Farg‘onada kechgan xalqaro o‘rtoqlik bahsida Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba O‘zbekiston milliy terma jamoasining xalqaro maydondagi mavqeiga kuchli turtki berdi. FIFAning yangilangan rasmiy live-reytingida Fabio Kannavaro shogirdlari birdaniga bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarilib, 59-o‘rinni egalladi. Qit’a grandi hisoblangan Eronni taslim etish evaziga vakillarimiz o‘z hisobiga qimmatli +6,83 reyting ochkosini yozib qo‘ydi va umumiy ochkolarini 1416,56 ballga yetkazdi.

Ushbu strategik ochkolar jamg‘armasi O‘zbekistonga Osiyoning so‘nggi ikki karra chempioni Qatar terma jamoasini (1411,06 ochko) quvib o‘tish va ularni 60-pog‘onaga surib qo‘yish imkonini berdi. 2026 yilgi Shimoliy Amerika (AQSH, Meksika, Kanada) Jahon chempionatidagi tarixiy debyut ishtirokidan so‘ng, mundial yakunlariga ko‘ra vaqtincha 60-o‘ringa tushib qolgan terma jamoamiz Kannavaro boshchiligida yana global reytingdagi pozitsiyasini tiklash sari dadil yurishni boshladi. Endilikda milliy termamiz 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriyaga, 6 oktyabrda esa safarda Janubiy Koreyaga qarshi muhim tayyorgarlik o‘yinlarini o‘tkazadi.

Xo‘sh, 59-o‘ringa ko‘tarilish jamoaga Osiyo kubogi oldidan qanday savatcha imtiyozlarini taqdim etadi, Qatar nega taslim etildi va Janubiy Koreya bilan bo‘lajak safar o‘yini milliy reytingimizni kuchli 50 talikka qaytara oladimi?

«+6,83 ochko, Qatarning qulashi va Suriya/Koreya sinovi»: FIFA reytingi yangilanishining 5 ta asosiy nuqtasi

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) live-jadvalidan eng muhim fakt va raqamlar:

  • 59-pog‘onaga yuksalish: O‘zbekiston milliy terma jamoasi 1416,56 ochko jamg‘arib, rasman 59-o‘ringa ko‘tarildi;

  • +6,83 reyting ochkosi: Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba milliy jamoamizga salmoqli ochkolar ulushini tuhfa etdi;

  • Osiyo chempioni Qatar ortda qoldi: 1411,06 ochkoga ega Qatar termasi 60-o‘ringa tushib, vakillarimizdan ortda qoldi;

  • Jahon chempionatidan keyingi tiklanish: Mundial yakunidagi 60-o‘rindan so‘ng Fabio Kannavaro jamoasi yana kuchli elitaga qarab ko‘tarilishni boshladi;

  • Oldindagi strategik taqvim: 1 oktyabrda Toshkentda Suriya, 6 oktyabrda safarda Janubiy Koreyaga qarshi bo‘ladigan o‘yinlar Osiyo kubogi oldidan ochko to‘plashning asosiy bosqichi bo‘ladi.

FIFA live-reytingi tahlili: O‘zbekiston va mintaqa raqobatchilari ko‘rsatkichlari taqqosi

Jahon va Osiyo reytingidagi o‘zgarishlarning qiyosiy tahlili:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston milliy termasi

Qatar milliy termasi

Eron milliy termasi

FIFA live-reytingidagi o‘rni

59-o‘rin (Bir pog‘ona yuqoriladi)

60-o‘rin (Bir pog‘ona pastladi)

Reytingning kuchli 25 taligida

Jami to‘plangan ochkolar

1416,56 ochko

1411,06 ochko

Ochko yo‘qotdi (-6,83 ochko)

So‘nggi o‘yindagi o‘zgarish

+6,83 ochko (Eron ustidan 3:1)

Barqaror/pasayish tendensiyasi

O‘zbekistonga mag‘lubiyat oqibati

Bosh murabbiy boshqaruvi

Fabio Kannavaro (Yangi davr)

Mahalliy/ispan shtabi

Amir G‘alenoiy (Krizis)

Jahon chempionati-2026 ta’siri

Debyutdan keyingi qayta tiklanish

Mundialdan keyingi pasayish

Top-jamoalar bilan ochko boy berish

Navbatdagi raqiblar va sinov

Suriya (1 oktyabr), J. Koreya (6 oktyabr)

O‘rtoqlik bahslari

Xalqaro yig‘inlar

Sport va reyting ekspertizasi: Nega reytingda 59-o‘ringa chiqish muhim ahamiyatga ega?

Xalqaro futbol tahlilchilari va FIFA ekspertlarining xulosalari:

  • «Qatarni quvib o‘tish»ning psixologik vazni: Qatar 2019 va 2023 yillarda ketma-ket ikki marta Osiyo chempioni bo‘lgan, reytingda ancha yillardan beri yuqori pog‘onalarni bermay kelayotgan jamoa edi; O‘zbekistonning to‘g‘ridan to‘g‘ri ochkolar bo‘yicha Qatardan o‘tib ketishi — milliy jamoamizning qit’adagi haqiqiy kuchlar muvozanatini o‘zgartirayotganini ko‘rsatadi;

  • Eron ustidan qozonilgan g‘alabaning moliyaviy/reyting bahosi: FIFA tizimida yuqori o‘rindagi raqibni (kuchli 20–25 talikdagi jamoani) mag‘lub etish eng katta ochko koeffitsiyentini beradi; birgina o‘yinda qo‘lga kiritilgan +6,83 ochko o‘rtoqlik maqomidagi bahs uchun juda katta kapitaldir;

  • Kuchli 50 talikka qaytish eshigi: AQSH, Meksika va Kanadadagi JCH-2026 dan so‘ng 60-pog‘onaga tushib, elitadan uzilib qolgan termamiz uchun 59-o‘rin — qayta tiklanish tramplinidir; Toshkentda Suriyani yengish va safarda Janubiy Koreyadan ochko olish bizni yana kuchli 50 talikka olib chiqadi;

  • Osiyo kubogi uchun savatchalar taqsimoti: Reyting qanchalik yuqori bo‘lsa, bo‘lajak qit’a kubogi va saralash bosqichlarida 1-savatchaga kirish va guruhda osonroq raqiblarga duch kelish ehtimoli shunchalik oshadi; Kannavaroning har bir o‘yinga finaldek qarashi aynan shu strategik hisob-kitobga tayanadi.

Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingidagi o‘ziga munosib yuqori o‘rinlarni qaytarib olish yo‘lida dadil va to‘xtatib bo‘lmas qadam tashladi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabrda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi bahslardan so‘ng FIFA reytingining kuchli 50 taligiga kira oladimi? Eron ustidan qozonilgan g‘alaba va Qatarning ortda qoldirilishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning jahon reytingidagi yutug‘iga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Farg‘onaEronO‘zbekiston milliy terma jamoasiFIFA reytingi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindi23 sentabr 18:15Abbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahliliAbbos Fayzullayev Eron ustidan qozonilgan g‘alaba sirini ochiqladi: Jamoaviy ruh tahliliBugun 06:39Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaEron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaBugun 07:10Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdi23 sentabr 18:51Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54FIFAdan bomba bayonot: «Futbol sotilayotgani yo‘q!» — JCH atrofidagi mojaroFIFAdan bomba bayonot: «Futbol sotilayotgani yo‘q!» — JCH atrofidagi mojaro31 iyul 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?