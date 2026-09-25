O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba O‘zbekiston terma jamoasini FIFA reytingida bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarib, 59-o‘ringa olib chiqdi.
- Bu natija jamoaga +6,83 reyting ochkosini taqdim etdi va umumiy ochkolari 1416,56 ga yetdi, bu esa Qatar terma jamoasini ortda qoldirish imkonini berdi.
- Jahon chempionatidan so‘ng 60-o‘ringa tushib qolgan jamoa Fabio Kannavaro boshchiligida global reytingdagi o‘rnini tiklashni boshladi.
Farg‘onada kechgan xalqaro o‘rtoqlik bahsida Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba O‘zbekiston milliy terma jamoasining xalqaro maydondagi mavqeiga kuchli turtki berdi. FIFAning yangilangan rasmiy live-reytingida Fabio Kannavaro shogirdlari birdaniga bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarilib, 59-o‘rinni egalladi. Qit’a grandi hisoblangan Eronni taslim etish evaziga vakillarimiz o‘z hisobiga qimmatli +6,83 reyting ochkosini yozib qo‘ydi va umumiy ochkolarini 1416,56 ballga yetkazdi.
Ushbu strategik ochkolar jamg‘armasi O‘zbekistonga Osiyoning so‘nggi ikki karra chempioni Qatar terma jamoasini (1411,06 ochko) quvib o‘tish va ularni 60-pog‘onaga surib qo‘yish imkonini berdi. 2026 yilgi Shimoliy Amerika (AQSH, Meksika, Kanada) Jahon chempionatidagi tarixiy debyut ishtirokidan so‘ng, mundial yakunlariga ko‘ra vaqtincha 60-o‘ringa tushib qolgan terma jamoamiz Kannavaro boshchiligida yana global reytingdagi pozitsiyasini tiklash sari dadil yurishni boshladi. Endilikda milliy termamiz 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriyaga, 6 oktyabrda esa safarda Janubiy Koreyaga qarshi muhim tayyorgarlik o‘yinlarini o‘tkazadi.
Xo‘sh, 59-o‘ringa ko‘tarilish jamoaga Osiyo kubogi oldidan qanday savatcha imtiyozlarini taqdim etadi, Qatar nega taslim etildi va Janubiy Koreya bilan bo‘lajak safar o‘yini milliy reytingimizni kuchli 50 talikka qaytara oladimi?
«+6,83 ochko, Qatarning qulashi va Suriya/Koreya sinovi»: FIFA reytingi yangilanishining 5 ta asosiy nuqtasi
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) live-jadvalidan eng muhim fakt va raqamlar:
59-pog‘onaga yuksalish: O‘zbekiston milliy terma jamoasi 1416,56 ochko jamg‘arib, rasman 59-o‘ringa ko‘tarildi;
+6,83 reyting ochkosi: Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba milliy jamoamizga salmoqli ochkolar ulushini tuhfa etdi;
Osiyo chempioni Qatar ortda qoldi: 1411,06 ochkoga ega Qatar termasi 60-o‘ringa tushib, vakillarimizdan ortda qoldi;
Jahon chempionatidan keyingi tiklanish: Mundial yakunidagi 60-o‘rindan so‘ng Fabio Kannavaro jamoasi yana kuchli elitaga qarab ko‘tarilishni boshladi;
Oldindagi strategik taqvim: 1 oktyabrda Toshkentda Suriya, 6 oktyabrda safarda Janubiy Koreyaga qarshi bo‘ladigan o‘yinlar Osiyo kubogi oldidan ochko to‘plashning asosiy bosqichi bo‘ladi.
FIFA live-reytingi tahlili: O‘zbekiston va mintaqa raqobatchilari ko‘rsatkichlari taqqosi
Jahon va Osiyo reytingidagi o‘zgarishlarning qiyosiy tahlili:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
O‘zbekiston milliy termasi
Qatar milliy termasi
Eron milliy termasi
FIFA live-reytingidagi o‘rni
59-o‘rin (Bir pog‘ona yuqoriladi)
60-o‘rin (Bir pog‘ona pastladi)
Reytingning kuchli 25 taligida
Jami to‘plangan ochkolar
1416,56 ochko
1411,06 ochko
Ochko yo‘qotdi (-6,83 ochko)
So‘nggi o‘yindagi o‘zgarish
+6,83 ochko (Eron ustidan 3:1)
Barqaror/pasayish tendensiyasi
O‘zbekistonga mag‘lubiyat oqibati
Bosh murabbiy boshqaruvi
Fabio Kannavaro (Yangi davr)
Mahalliy/ispan shtabi
Amir G‘alenoiy (Krizis)
Jahon chempionati-2026 ta’siri
Debyutdan keyingi qayta tiklanish
Mundialdan keyingi pasayish
Top-jamoalar bilan ochko boy berish
Navbatdagi raqiblar va sinov
Suriya (1 oktyabr), J. Koreya (6 oktyabr)
O‘rtoqlik bahslari
Xalqaro yig‘inlar
Sport va reyting ekspertizasi: Nega reytingda 59-o‘ringa chiqish muhim ahamiyatga ega?
Xalqaro futbol tahlilchilari va FIFA ekspertlarining xulosalari:
«Qatarni quvib o‘tish»ning psixologik vazni: Qatar 2019 va 2023 yillarda ketma-ket ikki marta Osiyo chempioni bo‘lgan, reytingda ancha yillardan beri yuqori pog‘onalarni bermay kelayotgan jamoa edi; O‘zbekistonning to‘g‘ridan to‘g‘ri ochkolar bo‘yicha Qatardan o‘tib ketishi — milliy jamoamizning qit’adagi haqiqiy kuchlar muvozanatini o‘zgartirayotganini ko‘rsatadi;
Eron ustidan qozonilgan g‘alabaning moliyaviy/reyting bahosi: FIFA tizimida yuqori o‘rindagi raqibni (kuchli 20–25 talikdagi jamoani) mag‘lub etish eng katta ochko koeffitsiyentini beradi; birgina o‘yinda qo‘lga kiritilgan +6,83 ochko o‘rtoqlik maqomidagi bahs uchun juda katta kapitaldir;
Kuchli 50 talikka qaytish eshigi: AQSH, Meksika va Kanadadagi JCH-2026 dan so‘ng 60-pog‘onaga tushib, elitadan uzilib qolgan termamiz uchun 59-o‘rin — qayta tiklanish tramplinidir; Toshkentda Suriyani yengish va safarda Janubiy Koreyadan ochko olish bizni yana kuchli 50 talikka olib chiqadi;
Osiyo kubogi uchun savatchalar taqsimoti: Reyting qanchalik yuqori bo‘lsa, bo‘lajak qit’a kubogi va saralash bosqichlarida 1-savatchaga kirish va guruhda osonroq raqiblarga duch kelish ehtimoli shunchalik oshadi; Kannavaroning har bir o‘yinga finaldek qarashi aynan shu strategik hisob-kitobga tayanadi.
Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingidagi o‘ziga munosib yuqori o‘rinlarni qaytarib olish yo‘lida dadil va to‘xtatib bo‘lmas qadam tashladi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabrda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi bahslardan so‘ng FIFA reytingining kuchli 50 taligiga kira oladimi? Eron ustidan qozonilgan g‘alaba va Qatarning ortda qoldirilishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning jahon reytingidagi yutug‘iga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…