Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Vashingtondagi Oq uyda o‘tkazgan muzokaralar yakunida ikki davlat o‘rtasida yangi savdo bitimi imzolangani ma’lum qilindi.
- Si Szinpin uchrashuvni «samimiy va chuqur» deb atab, ko‘plab muhim masalalar bo‘yicha yangi konsensusga erishilganini ta’kidladi.
Vashingtondagi Oq uyda AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o‘rtasida kechgan tarixiy muzokaralar yakunida ikki superdavlat munosabatlarini yangi strategik bosqichga olib chiquvchi sensatsion bayonotlar yangradi. 24–25 sentyabr kunlari rasmiy davlat tashrifi bilan AQSHda bo‘lib turgan XXR yetakchisi Oq uy minbaridan turib, Tramp bilan uchrashuv «samimiy va chuqur» kechganini hamda tomonlar ko‘plab muhim masalalar bo‘yicha yangi konsensusga (o‘zaro yakdillikka) erishganini ma’lum qildi.
«Bugun men prezident Donald Tramp bilan ochiq va chuqur fikr almashdim. Muzokaralar davomida biz ko‘plab yangi konsensuslarga erishdik, Xitoy va AQSH o‘rtasidagi konstruktiv hamda barqaror strategik aloqalar mazmunini boyitdik va kelajak munosabatlarimizga yangi strategik yo‘nalishlar bag‘ishladik», — deya bayonot berdi Si Szinpin. Bundan tashqari, Xitoy rahbari tomonlar yangi qo‘shma savdo bitimiga erishganini ta’kidlab, «hamkorlik — bu ikki tomonlama harakat yo‘lidir» degan muhim tamoyilni ilgari surdi. O‘z navbatida, sharafli mehmon uchun tashkil etilgan rasmiy qabul kechki ovqatida so‘z olgan AQSH prezidenti Donald Tramp siyosiy tuzumlar farqli bo‘lsa-da, uning ikkinchi prezidentlik muddati davrida Vashington va Pekin aloqalari tarixda hech qachon bu qadar mustahkam va do‘stona bo‘lmaganini e’lon qildi.
Xo‘sh, ikki rahbar erishgan yangi savdo bitimi global iqtisodiyotga qanday ta’sir ko‘rsatadi, turli siyosiy tuzumlarga ega gigantlar qanday qilib umumiy til topdi va Oq uydagi ushbu kelishuv dunyo bozorlarini qanday o‘zgartiradi?
«Yangi konsensus, savdo bitimi va ikki tomonlama harakat»: Oq uy bayonotlarining 5 ta asosiy nuqtasi
Si Szinpin va Donald Tramp uchrashuvi yakunlaridan eng muhim rasmiy tezislar:
«Samimiy va chuqur» muzokaralar: Si Szinpin uchrashuvda ko‘plab strategik yo‘nalishlar bo‘yicha yangi konsensusga erishilganini tasdiqladi;
Yangi qo‘shma savdo bitimi: Muzokaralar yakunida ikki davlat o‘rtasidagi iqtisodiy va tijoriy muvozanatni ta’minlovchi yangi savdo kelishuviga qo‘l qo‘yildi;
«Hamkorlik — ikki tomonlama yo‘l»: XXR yetakchisi global barqarorlik faqat o‘zaro manfaatlar va bir-birini hurmat qilish orqali ta’minlanishini uqtirdi;
Trampning e’tirofi va «ikkinchi muddat»: Tramp siyosiy qarashlar va tizimlar har xil bo‘lishiga qaramay, ikki davlat xalqlari aloqalari har qachongidan mustahkam ekanini aytdi;
Dunyo bozorlari uchun strategik kafolat: Ikki liderning do‘stona kelishuvi savdo urushlari va bojlar bo‘yicha xavotirlarni rasman barham toptirdi.
AQSH va Xitoy yetakchilari pozitsiyasi: Rasmiy bayonotlar va strategik mazmun taqqosi
Oq uydagi muzokaralar yakunlari bo‘yicha ikki tomon ilgari surgan asosiy mezonlar:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
XXR raisi Si Szinpin pozitsiyasi
AQSH prezidenti Donald Tramp pozitsiyasi
Muloqotning umumiy bahosi
«Samimiy, chuqur va ochiq fikr almashinuvi»
«Hech qachon bu qadar yaxshi til topishmaganmiz»
Erishilgan natija
Yangi strategik yo‘nalishlar va konsensuslar
Ikki davlat xalqlari o‘rtasidagi mustahkam aloqalar
Iqtisodiyot va tijorat
Yangi savdo bitimi («Ikki tomonlama yo‘l»)
AQSH manfaatlariga javob beruvchi muvozanat
Siyosiy tizimlar munosabati
O‘zaro hurmat va konstruktiv strategik hamkorlik
«Turli tizimlar, ammo mutlaq mustahkam munosabatlar»
Tarixiy ahamiyati
10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi muvaffaqiyati
Ikkinchi prezidentlik muddatidagi eng mustahkam aloqalar
Geosiyosiy va geoiqtisodiy ekspertiza: Nega ushbu bayonotlar dunyo uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Xalqaro siyosatshunoslar, Uoll-strit va Gonkong birjasi tahlilchilarining xulosalari:
«Yangi savdo bitimi» — retsessiya xavfini to‘xtatuvchi qalqon: Oq uyda erishilgan yangi savdo kelishuvi Tramp davridagi ehtimoliy yangi bojlar va savdo cheklovlari xavfini minimallashtiradi; bu esa jahon logistika zanjirlari va eksport bozorlari uchun uzoq kutilgan xotirjamlikni beradi;
«Ikki tomonlama yo‘l» falsafasi: Si Szinpinning bu so‘zlari Vashingtonning bir tomonlama sanksiyalar yoki bosim tili bilan emas, balki Pekinning ham milliy manfaatlarini tan olgan holdagina haqiqiy natijaga erishish mumkinligini ko‘rsatgan ramziy ogohlantirishidir; Tramp esa bu qoidani qabul qilganini ochiq namoyish etdi;
Siyosiy tizimlar qarama-qarshiligining ikkinchi planga o‘tishi: Trampning «biz turli tizimlarni tamsil etamiz, ammo shunga qaramay til topishdik» deyishi — pragmatik geosiyosat g‘alabasidir; Vashington va Pekin mafkuraviy bahslarni bir chetga surib, real iqtisodiy manfaatlar ustida to‘xtadi;
Global muammolarni yechishning yangi arxitekturasi: Ikki rahbarning yakdilligi Ukraina, Yaqin Sharq va Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi inqirozlarni barqarorlashtirish bo‘yicha parda ortida aniq kelishuvlarga erishilganidan dalolat beradi.
Si Szinpin va Donald Tramp tomonidan Oq uyda e’lon qilingan ushbu tarixiy konsensus insoniyatning yangi global to‘qnashuvlar emas, balki pragmatik hamkorlik davriga o‘tayotganining yorqin timsoli bo‘ldi.
Sizningcha, Donald Tramp va Si Szinpin o‘rtasidagi yangi savdo kelishuvi hamda ochiq muloqot dunyo iqtisodiyotiga va global narx-navo barqarorligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Siyosiy tuzumlari turlicha bo‘lgan bu ikki gigantning do‘stona kelishuviga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatining bosh voqeasiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…