BMWga uchib kirgan kiyik 20 yoshli futbolchini o‘limiga sabab bo‘ldi

·79·Dunyo
BMWga uchib kirgan kiyik 20 yoshli futbolchini o‘limiga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Polsha g'arbidagi Gostin aylanma yo'lida 21 sentyabr kuni taxminan soat 06:00 da sodir bo'lgan YTHda 20 yoshli futbolchi Oskar Kordus hayotdan ko'z yumdi.
  • Qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan Volkswagen avtomobiliga urilgan kiyik Kordus boshqaruvidagi BMW'ning old oynasidan kirib, unga jiddiy jarohat yetkazgan.
  • Shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramay, Oskar Kordus o'sha kuni soat 22:30 atrofida vafot etdi.

Polshada yuz bergan g‘ayrioddiy yo‘l-transport hodisasi 20 yoshli futbolchi Oskar Kordusning hayotiga zomin bo‘ldi. U boshqaruvidagi BMW avtomobiliga qarama-qarshi yo‘nalishda harakatlanayotgan mashina urgan kiyik kelib tushgan.

Hodisa 21 sentyabr kuni taxminan soat 06:00 da Polsha g‘arbidagi Gostin aylanma yo‘lida sodir bo‘lgan. 52 yoshli Volkswagen haydovchisi Krayeviche va Grabonog o‘rtasidagi 434-raqamli viloyat yo‘liga yugurib chiqqan kiyikni urib yuborgan. Kuchli zarbadan hayvon qarama-qarshi yo‘lakka otilib, Kordusning BMW avtomobili old oynasidan kirgan va futbolchining yuziga tekkan.

Zarba oqibatida BMW yo‘ldan chiqib ketib, ariqqa ag‘darilgan. Prokuratura ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining hodisaga munosabat bildirishga vaqti bo‘lmagan.

Guvohlar Kordusning nafas olmayotganini ko‘rib, unga yurak-o‘pka reanimatsiyasini boshlagan. Qutqaruvchilar ham CPR amalga oshirgan. Tez tibbiy yordam yetib kelgach, futbolchining hayotiy belgilari tiklangan va u sanitar aviatsiya orqali Poznan shahridagi shifoxonaga olib ketilgan.

Biroq shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, Oskar Kordus o‘sha kuni soat 22:30 atrofida vafot etgan. Volkswagen haydovchisi esa jarohat olmagan.

Kordus Polsha chempionatining to‘rtinchi divizionida ishtirok etuvchi Kania Gostyń klubida himoyachi sifatida to‘p tepgan. U mavsum boshida Korona Piaski jamoasidan klubga o‘tgan va yangi jamoasi safida yettita liga uchrashuvida maydonga tushgan. Shanba kuni Pogoń Nowe Skalmierzyce jamoasiga qarshi bahsda ham o‘ynagan, shuningdek, oy boshida Ostrovia 1909 klubiga qarshi uchrashuvda ishtirok etgan.

Futbolchi o‘tgan mavsumda Korona Piaski safida 26 ta liga o‘yinida qatnashgan. U yoshlar darajasida esa Zagłębie Lubin va Warta Poznań klublarida o‘ynagan.

Kania Gostyń futbolchining vafoti munosabati bilan uning oilasi, yaqinlari va do‘stlariga chuqur hamdardlik bildirdi. Klub vakili Oskar Kordusning o‘limi haqidagi xabarni katta qayg‘u bilan qabul qilganini ta’kidladi.

Uning sobiq klubi Korona Piaski ham futbolchini xotirlab, Kordus klubning yoshligidan tarbiyalangan futbolchisi bo‘lganini qayd etdi.

Ayni paytda prokuratura ushbu holatni o‘lim bilan yakunlangan yo‘l-transport hodisasi sifatida tergov qilmoqda. Futbolchining dafn marosimi sanasi hozircha ma’lum qilinmagan.

Oskar KordusKania GostyńVolkswagenBMW
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqdaRossiyada Yevropa avtomobillariga talab keskin oshdi: BMW va Audi yetakchilik qilmoqda13 iyun 12:59Budjetli ralli: Nissan Micra, Renault Modus va Mazda MX-5 oʻzaro bellashdiBudjetli ralli: Nissan Micra, Renault Modus va Mazda MX-5 oʻzaro bellashdi31 may 11:59«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi4 sentabr 08:3653 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi53 soat rulda bo‘lgan taksichi odam o‘limiga sabab bo‘ldi4 sentabr 23:03Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBritaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandi4 avgust 12:56Qirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladiQirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladiBugun 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota