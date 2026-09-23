Kannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqida

·1·Sport
Kannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Eronga qarshi o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida tarkib tanlovi bo‘yicha avvalgi murabbiy Srechko Katanetsning uslubini tanqid qilib, o‘yinchilarning yoshiga emas, balki maydondagi iqtidor va shaxsiyatiga ahamiyat berishini ta’kidladi.
  • Kannavaro Muhammad Hakimovning qo‘rqmasligi va kuchli shaxsiyatini alohida e’tirof etib, unga kelajakda maydonda imkoniyat berilishini tasdiqladi.

Farg‘onada kechadigan O‘zbekiston — Eron markaziy o‘rtoqlik to‘qnashuvi oldidan tashkil etilgan rasmiy matbuot anjumani kutilganidan ancha qaynoq, ochiq va keskin munozaralarga boy ruhda o‘tdi. Milliy terma jamoa bosh murabbiyi, jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro hamda jamoa sardori Eldor Shomurodov jurnalistlar qarshisida saf tortib, tarkib tanlovi, murabbiylik falsafasi va taktik yondashuvlar yuzasidan barcha savollarga ochiqchasiga javob qaytardi. Ayniqsa, OAV vakillarining avvalgi murabbiy Srechko Katanetsning futbolchilar bo‘yiga qarab tarkib tuzgani haqidagi eslatmasi hamda tarkibga kiritilmagan o‘yinchilar bo‘yicha tanqidiy e’tirozlari italiyalik mutaxassisning juda qat’iy va murosasiz munosabatiga sabab bo‘ldi.

Kannavaro milliy terma eshiklari pasportdagi yoshga emas, balki maydondagi iqtidor va shaxsiyatga qaralishini keskin uqtirib: «Hakimov yosh bo‘lishiga qaramay, yuragida qo‘rquv yo‘q va kuchli shaxsiyatga ega. Bizning jamoada yosh yoki qari degan tushunchaning o‘zi yo‘q! Erta tongda uyg‘onib, o‘zimdan-o‘zim o‘yinchi tanlamayman. Chempionatda kim munosib bo‘lsa, o‘sha kelgan. Kimlardir chaqirilmagan bo‘lsa, buning o‘ziga yarasha jiddiy sabablari bor», deya ta’kidladi. Shuningdek, murabbiy Ikrom Aliboyev uchun ham terma eshiklari doimo ochiqligini, hozirgi yig‘inning bosh maqsadi esa terma jamoaning uzoq muddatli kelajagi va avlodlar almashinuvini ta’minlash ekanini aytib, jurnalistlardan o‘z qarorlarini hurmat qilishni so‘radi.

Xo‘sh, Muhammad Hakimov Eronga qarshi bahsda debyut qiladimi, Kannavaroning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa ichidagi intizomni qanday mustahkamlaydi va milliy terma Farg‘onada qanday syurpriz tayyorlamoqda?

«Qo‘rqmas Hakimov, Katanetsga javob va murabbiy talabi»: Matbuot anjumanining 5 ta asosiy nuqtasi

Fabio Kannavaroning Farg‘onadagi shov-shuvli chiqishidan eng muhim tezislar:

  • Muhammad Hakimovning imkoniyati: Bosh murabbiy yosh iqtidorning kuchli shaxsiyati va qo‘rqmasligini alohida e’tirof etib, bo‘lajak bahslarda unga maydonda vaqt berilishini tasdiqladi;

  • «Yosh yoki qari yo‘q» tamoyili: Terma jamoada o‘yinchilarning yoshiga cheklov qo‘yilmaydi — salohiyati bo‘lsa yoshlar ham, tajribali faxriylar ham maydonga tushaveradi;

  • Katanes davri tanqidlariga munosabat: Kannavaro futbolchilarni bo‘yiga qarab tanlamasligini, faqat chempionatda haqiqiy o‘yin ko‘rsatayotgan va jamoaga foydasi tegadiganlar safga olinganini bildirdi;

  • Ikrom Aliboyev masalasi: Murabbiy Aliboyevni yaxshi futbolchi sifatida bilishini va u uchun terma eshiklari doimo ochiq ekanini ochiqladi;

  • «Qarorlarimni hurmat qiling» chaqirig‘i: Italiyalik mutaxassis avvalgi murabbiy 20-22 kishi chaqirganda ham, hozir ko‘plab yangilarni jalb qilganda ham tanqid qilinayotganiga urg‘u berib, jurnalistlarni murabbiy tanlovini hurmat qilishga chaqirdi.

O‘zbekiston milliy jamoasi: Murabbiylik falsafasi va tanlov mezonlari taqqosi

Srechko Katanetsning eski tamoyillari va Fabio Kannavaroning yangi boshqaruv tizimi tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Srechko Katanes davridagi yondashuv

Fabio Kannavaro olib kirgan yangi qoidalar

Tarkib tanlashdagi mezon

Jismoniy baquvvatlik va bo‘ydorlikka katta e’tibor

Iqtidor, xarakter, qo‘rqmaslik va kuchli shaxsiyat

Futbolchilarning yoshi

Konservativ, asosan tajribali o‘yinchilar o‘zagi

«Yosh yoki qari degan cheklov yo‘q» — faqat potensial

Yig‘inga chaqiriladiganlar soni

Tor doira: muntazam 20–22 nafar o‘yinchi

Kengaytirilgan tarkib va ichki chempionat kashfiyotlari

Asosiy maqsad va strategik vektor

Faqat joriy natija va qat’iy tarkibni saqlash

Kelajak poydevori, uzoq muddatli avlodlar almashinuvi

Yoshlarga (masalan, M. Hakimov) ishonch

Ehtiyotkorlik bilan juda kam vaqt berish

Katta bahslarda ham real o‘yin amaliyoti berish va’dasi

OAV va tanqidlarga munosabat

Yopiqlik va izohsiz qarorlar

Ochiq muloqot, argument va professional hurmat talabi

Futbol ekspertizasi va insayderlik tahlili: Nega Kannavaroning pozitsiyasi terma uchun muhim?

Sport sharhlovchilari va milliy futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • Psixologik to‘siqlarning parchalanishi: O‘zbek futbolida ko‘p yillardan beri murabbiylar «hali yosh, tayyor emas» yoki «bo‘yi to‘g‘ri kelmaydi» degan qarashlar ostida ko‘plab texnik iqtidorlarni chetga surib kelgan; Kannavaroning faqat xarakterga qarab baho berishi ichki chempionatdagi barcha yoshlarga kuchli motivatsiya bag‘ishlaydi;

  • Hakimov — kelajak hujum markazi: Muhammad Hakimovning qo‘rqmasligi va jismoniy bosimdan qochmasligi aynan Eron kabi og‘ir va tajovuzkor himoyalanadigan raqibga qarshi eng kerakli sifat hisoblanadi; uning maydonga tushishi raqib himoyachilari uchun kutilmagan taktik boshog‘riq bo‘ladi;

  • Jamoa ichidagi sog‘lom raqobat: Kengaytirilgan yig‘in va ko‘proq o‘yinchilarni sinovdan o‘tkazish hech kimda «o‘rnim kafolatlangan» degan xotirjamlikka yo‘l qo‘ymaydi; hatto legionerlar ham har bir mashg‘ulotda o‘z darajasini isbotlashga majbur bo‘ladi;

  • Murabbiyning avtoriteti va qat’iyati: «Oltin to‘p» sohibi sifatida Fabio Kannavaro tashqi bosimlar yoki jurnalistlarning xohishiga qarab emas, faqat o‘z qarashlari bo‘yicha tarkib tuzishini ochiq e’lon qildi — bu jamoaning ruhiy jihatdan murabbiyga to‘liq ishonishini ta’minlaydi.

Fabio Kannavaro va Eldor Shomurodovning Farg‘onadagi chiqishi terma jamoa Eronga qarshi bahsga nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham mutlaq jangovar kayfiyatda ekanini yaqqol namoyon etdi.

Sizningcha, Fabio Kannavaroning «yosh yoki qari degan tushuncha yo‘q» degan falsafasi milliy terma jamoamizga qanday foyda keltiradi? Muhammad Hakimov Eronga qarshi bahsda o‘z debyutini muvaffaqiyatli o‘tkazib, gol ura oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ertangi supero‘yin oldidan ushbu qaynoq matbuot anjumani tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Fabio KannavaroEronOAVEldor Shomurodov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiBugun 18:51Kannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdiKannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdi5 avgust 17:10Kannavaro: «Masharipovni mundialga olib borgan yagona ahmoq murabbiy bo‘lsam kerak»Kannavaro: «Masharipovni mundialga olib borgan yagona ahmoq murabbiy bo‘lsam kerak»5 avgust 17:23Kannavaro Kanadaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin muhim xulosalarni aytdi...Kannavaro Kanadaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin muhim xulosalarni aytdi...2 iyun 11:29Fabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamizFabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamiz17 iyun 16:33Kannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymizKannavaro: Futbolchilarimdan g‘ururlanaman, endi xatolar ustida ishlaymiz18 iyun 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi