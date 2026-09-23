Kannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Eronga qarshi o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida tarkib tanlovi bo‘yicha avvalgi murabbiy Srechko Katanetsning uslubini tanqid qilib, o‘yinchilarning yoshiga emas, balki maydondagi iqtidor va shaxsiyatiga ahamiyat berishini ta’kidladi.
- Kannavaro Muhammad Hakimovning qo‘rqmasligi va kuchli shaxsiyatini alohida e’tirof etib, unga kelajakda maydonda imkoniyat berilishini tasdiqladi.
Farg‘onada kechadigan O‘zbekiston — Eron markaziy o‘rtoqlik to‘qnashuvi oldidan tashkil etilgan rasmiy matbuot anjumani kutilganidan ancha qaynoq, ochiq va keskin munozaralarga boy ruhda o‘tdi. Milliy terma jamoa bosh murabbiyi, jahon futboli afsonasi Fabio Kannavaro hamda jamoa sardori Eldor Shomurodov jurnalistlar qarshisida saf tortib, tarkib tanlovi, murabbiylik falsafasi va taktik yondashuvlar yuzasidan barcha savollarga ochiqchasiga javob qaytardi. Ayniqsa, OAV vakillarining avvalgi murabbiy Srechko Katanetsning futbolchilar bo‘yiga qarab tarkib tuzgani haqidagi eslatmasi hamda tarkibga kiritilmagan o‘yinchilar bo‘yicha tanqidiy e’tirozlari italiyalik mutaxassisning juda qat’iy va murosasiz munosabatiga sabab bo‘ldi.
Kannavaro milliy terma eshiklari pasportdagi yoshga emas, balki maydondagi iqtidor va shaxsiyatga qaralishini keskin uqtirib: «Hakimov yosh bo‘lishiga qaramay, yuragida qo‘rquv yo‘q va kuchli shaxsiyatga ega. Bizning jamoada yosh yoki qari degan tushunchaning o‘zi yo‘q! Erta tongda uyg‘onib, o‘zimdan-o‘zim o‘yinchi tanlamayman. Chempionatda kim munosib bo‘lsa, o‘sha kelgan. Kimlardir chaqirilmagan bo‘lsa, buning o‘ziga yarasha jiddiy sabablari bor», deya ta’kidladi. Shuningdek, murabbiy Ikrom Aliboyev uchun ham terma eshiklari doimo ochiqligini, hozirgi yig‘inning bosh maqsadi esa terma jamoaning uzoq muddatli kelajagi va avlodlar almashinuvini ta’minlash ekanini aytib, jurnalistlardan o‘z qarorlarini hurmat qilishni so‘radi.
Xo‘sh, Muhammad Hakimov Eronga qarshi bahsda debyut qiladimi, Kannavaroning ushbu qat’iy pozitsiyasi jamoa ichidagi intizomni qanday mustahkamlaydi va milliy terma Farg‘onada qanday syurpriz tayyorlamoqda?
«Qo‘rqmas Hakimov, Katanetsga javob va murabbiy talabi»: Matbuot anjumanining 5 ta asosiy nuqtasi
Fabio Kannavaroning Farg‘onadagi shov-shuvli chiqishidan eng muhim tezislar:
Muhammad Hakimovning imkoniyati: Bosh murabbiy yosh iqtidorning kuchli shaxsiyati va qo‘rqmasligini alohida e’tirof etib, bo‘lajak bahslarda unga maydonda vaqt berilishini tasdiqladi;
«Yosh yoki qari yo‘q» tamoyili: Terma jamoada o‘yinchilarning yoshiga cheklov qo‘yilmaydi — salohiyati bo‘lsa yoshlar ham, tajribali faxriylar ham maydonga tushaveradi;
Katanes davri tanqidlariga munosabat: Kannavaro futbolchilarni bo‘yiga qarab tanlamasligini, faqat chempionatda haqiqiy o‘yin ko‘rsatayotgan va jamoaga foydasi tegadiganlar safga olinganini bildirdi;
Ikrom Aliboyev masalasi: Murabbiy Aliboyevni yaxshi futbolchi sifatida bilishini va u uchun terma eshiklari doimo ochiq ekanini ochiqladi;
«Qarorlarimni hurmat qiling» chaqirig‘i: Italiyalik mutaxassis avvalgi murabbiy 20-22 kishi chaqirganda ham, hozir ko‘plab yangilarni jalb qilganda ham tanqid qilinayotganiga urg‘u berib, jurnalistlarni murabbiy tanlovini hurmat qilishga chaqirdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi: Murabbiylik falsafasi va tanlov mezonlari taqqosi
Srechko Katanetsning eski tamoyillari va Fabio Kannavaroning yangi boshqaruv tizimi tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Srechko Katanes davridagi yondashuv
Fabio Kannavaro olib kirgan yangi qoidalar
Tarkib tanlashdagi mezon
Jismoniy baquvvatlik va bo‘ydorlikka katta e’tibor
Iqtidor, xarakter, qo‘rqmaslik va kuchli shaxsiyat
Futbolchilarning yoshi
Konservativ, asosan tajribali o‘yinchilar o‘zagi
«Yosh yoki qari degan cheklov yo‘q» — faqat potensial
Yig‘inga chaqiriladiganlar soni
Tor doira: muntazam 20–22 nafar o‘yinchi
Kengaytirilgan tarkib va ichki chempionat kashfiyotlari
Asosiy maqsad va strategik vektor
Faqat joriy natija va qat’iy tarkibni saqlash
Kelajak poydevori, uzoq muddatli avlodlar almashinuvi
Yoshlarga (masalan, M. Hakimov) ishonch
Ehtiyotkorlik bilan juda kam vaqt berish
Katta bahslarda ham real o‘yin amaliyoti berish va’dasi
OAV va tanqidlarga munosabat
Yopiqlik va izohsiz qarorlar
Ochiq muloqot, argument va professional hurmat talabi
Futbol ekspertizasi va insayderlik tahlili: Nega Kannavaroning pozitsiyasi terma uchun muhim?
Sport sharhlovchilari va milliy futbol tahlilchilarining xulosalari:
Psixologik to‘siqlarning parchalanishi: O‘zbek futbolida ko‘p yillardan beri murabbiylar «hali yosh, tayyor emas» yoki «bo‘yi to‘g‘ri kelmaydi» degan qarashlar ostida ko‘plab texnik iqtidorlarni chetga surib kelgan; Kannavaroning faqat xarakterga qarab baho berishi ichki chempionatdagi barcha yoshlarga kuchli motivatsiya bag‘ishlaydi;
Hakimov — kelajak hujum markazi: Muhammad Hakimovning qo‘rqmasligi va jismoniy bosimdan qochmasligi aynan Eron kabi og‘ir va tajovuzkor himoyalanadigan raqibga qarshi eng kerakli sifat hisoblanadi; uning maydonga tushishi raqib himoyachilari uchun kutilmagan taktik boshog‘riq bo‘ladi;
Jamoa ichidagi sog‘lom raqobat: Kengaytirilgan yig‘in va ko‘proq o‘yinchilarni sinovdan o‘tkazish hech kimda «o‘rnim kafolatlangan» degan xotirjamlikka yo‘l qo‘ymaydi; hatto legionerlar ham har bir mashg‘ulotda o‘z darajasini isbotlashga majbur bo‘ladi;
Murabbiyning avtoriteti va qat’iyati: «Oltin to‘p» sohibi sifatida Fabio Kannavaro tashqi bosimlar yoki jurnalistlarning xohishiga qarab emas, faqat o‘z qarashlari bo‘yicha tarkib tuzishini ochiq e’lon qildi — bu jamoaning ruhiy jihatdan murabbiyga to‘liq ishonishini ta’minlaydi.
Fabio Kannavaro va Eldor Shomurodovning Farg‘onadagi chiqishi terma jamoa Eronga qarshi bahsga nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham mutlaq jangovar kayfiyatda ekanini yaqqol namoyon etdi.
Sizningcha, Fabio Kannavaroning «yosh yoki qari degan tushuncha yo‘q» degan falsafasi milliy terma jamoamizga qanday foyda keltiradi? Muhammad Hakimov Eronga qarshi bahsda o‘z debyutini muvaffaqiyatli o‘tkazib, gol ura oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ertangi supero‘yin oldidan ushbu qaynoq matbuot anjumani tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…