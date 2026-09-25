Samarqandda topilgan 17 ta ilon yana tabiatga qo‘yib yuborildi

·1·Jamiyat
Samarqandda topilgan 17 ta ilon yana tabiatga qo‘yib yuborildi

Samarqand viloyatining Nurobod tumani tog‘li hududlarida aholi tomonidan turli joylardan topilgan 17 ta ilon mutaxassislar ko‘rigidan o‘tkazilib, yana tabiiy muhitga qo‘yib yuborildi.

Ular orasida 16 ta O‘rta Osiyo kapcha iloni hamda 1 ta gurzi bor. Ilonlarning ayrimlari turli sabablarga ko‘ra aholi yashaydigan hududlarga kirib qolgan bo‘lsa, boshqalari kasallangan yoki shikastlangan holda mahalliy aholi qo‘liga tushgan.

Shundan so‘ng hayvonlar Samarqand viloyati Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasiga topshirilgan. Mutaxassislar yovvoyi hayvonlarni maxsus ko‘rikdan o‘tkazib, ularning holatini baholagan.

Tekshiruvlar natijasida 17 ta ilonning tabiiy muhitda mustaqil yashashga yaroqli ekani aniqlangan. Shu asosda ular Omonqo‘ton milliy tabiat bog‘ining yuqori tog‘li qismiga olib borilgan va inson ta’siridan xoli hududga qo‘yib yuborilgan.

Mutaxassislar yovvoyi hayvonlarni asrash, ularni tabiiy muhitda saqlab qolish hamda asossiz ravishda yo‘q qilinishining oldini olish muhim ekanini ta’kidlagan.

Tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan bunday ishlar nafaqat alohida hayvonlarni asrab qolish, balki hududlardagi bioxilma-xillikni saqlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Avvalroq, iyul oyida Navoiy viloyatining Nurota va Navbahor tumanlaridagi cho‘l hududlarida 778 bosh yo‘rg‘a tuvaloq tabiiy muhitga qo‘yib yuborilgani haqida xabar berilgan edi.

Mazkur loyiha yo‘rg‘a tuvaloq populyatsiyasini qayta tiklash va ko‘paytirish, bioxilma-xillikni asrash, shuningdek, cho‘l ekotizimidagi tabiiy muvozanatni saqlashga qaratilgan.

Samarqand viloyatiNurobod tumaniOmonqo‘ton milliy tabiat bog‘iIlonlar (tutunlar)
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortida12 sentabr 09:54Tabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydiTabiatga yetkazilgan zarar javobsiz qolmaydi18 sentabr 19:46Qashqadaryoda lolazorini payhon qilganlar jarimaga tortildiQashqadaryoda lolazorini payhon qilganlar jarimaga tortildi18 aprel 18:01Surxondaryoda 200 dan ortiq daraxtni kesgan sobiq mansabdor jazolandiSurxondaryoda 200 dan ortiq daraxtni kesgan sobiq mansabdor jazolandi23 may 17:46Qizil kitobdagi qush ovlanishi jamoatchilikni xavotirga soldiQizil kitobdagi qush ovlanishi jamoatchilikni xavotirga soldi13 may 10:44Zangiotadagi Achchisoy kanalida baliqlar nega nobud boʻlgani maʼlum boʻldiZangiotadagi Achchisoy kanalida baliqlar nega nobud boʻlgani maʼlum boʻldi2 may 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq