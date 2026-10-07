Ona qornidagi chaqaloqqa murakkab operatsiya qilindi

·46·Dunyo
Ona qornidagi chaqaloqqa murakkab operatsiya qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik shifokorlar ona qornidagi 22 haftalik chaqaloqning o‘pkasidagi 5 santimetrlik o‘smani maxsus igna va mikroto‘lqinli texnologiya yordamida muvaffaqiyatli yo‘q qildi.
  • Ushbu murakkab operatsiya homilaning hayotini saqlab qolishga yordam berdi va chaqaloq to‘rt oylik bo‘lganida sog‘lom holatda bo‘lib chiqdi.
  • Bu amaliyot ona va homila tibbiyoti sohasida muhim yangilik hisoblanadi.

Xitoyda shifokorlar hali ona qornida bo‘lgan chaqaloqning o‘pkasidagi 5 santimetrlik o‘smani maxsus igna yordamida muvaffaqiyatli yo‘q qildi. Bu amaliyot homilaning hayotini saqlab qolishga yordam bergan. Bu haqda «South China Morning Post» xabar berdi.

Qayd etilishicha, Shenchjen va Gonkong shifokorlaridan tashkil topgan tibbiy jamoa 40 yoshli ayolning 22 haftalik homilasida o‘pka to‘qimasining g‘ayritabiiy rivojlanishi — CPAM aniqlanganidan so‘ng operatsiya o‘tkazishga qaror qilgan.

Tekshiruvlar vaqtida o‘sma homilaning o‘ng ko‘krak qafasini deyarli to‘liq egallab olgani ma’lum bo‘lgan. U yurak va o‘pkaga kuchli bosim o‘tkazgan. Bundan tashqari, homilaning qorin bo‘shlig‘ida ham suyuqlik to‘plangan.

Odatda bunday holatlarda shifokorlar qorin bo‘shlig‘ida yig‘ilgan suyuqlikni chiqarish yoki o‘smani oziqlantirib turgan asosiy qon tomirini berkitish usulidan foydalanadi. Ammo bu holatda o‘sma ko‘plab mayda kistalardan tashkil topgan va uning markaziy qon tomiri mavjud bo‘lmagan. Shu sababli odatiy davolash usullari kutilgan natijani bermagan.

Shundan so‘ng tibbiy jamoa boshqa, murakkabroq usulni qo‘llashga qaror qilgan. Yuqori aniqlikdagi real vaqt rejimida ishlovchi UZI nazorati ostida maxsus ablyatsiya ignasi ona qorni, bachadon devori va homilaning ko‘krak qafasi orqali o‘smaning markazigacha yetkazilgan.

Shundan keyin maxsus igna orqali mikroto‘lqinli texnologiya ishga tushirilib, o‘sma to‘qimasi kuchli harorat ta’sirida ichkaridan yo‘q qilingan. Faol isitish jarayoni bor-yo‘g‘i ikki daqiqa davom etgan. Bu vaqt davomida shifokorlar homilaning sog‘lom a’zolariga zarar yetmasligini sinchiklab nazorat qilib turgan.

Operatsiyadan atigi uch kun o‘tib, tekshiruvlarda o‘smaning hajmi sezilarli darajada kichraygani aniqlangan. Shu bilan birga, homilaning qorin bo‘shlig‘ida to‘plangan suyuqlik ham yo‘qolgan.

Keyinchalik homiladorlik muvaffaqiyatli davom etgan. Homiladorlikning 37-haftasida chaqaloq kesarevo kesish orqali dunyoga kelgan. Uning tug‘ilgan paytdagi vazni 2,9 kilogrammni tashkil etgan. Chaqaloq Apgar shkalasi bo‘yicha eng yuqori — 10 ball bilan baholangan.

Ma’lum bo‘lishicha, chaqaloq to‘rt oylik bo‘lganida ham o‘zini yaxshi his qilgan va unda hech qanday kasallik alomatlari kuzatilmagan. Shuningdek, unga qo‘shimcha jarrohlik amaliyoti o‘tkazishga ehtiyoj ham qolmagan.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, mazkur muvaffaqiyatli amaliyot ona va homila tibbiyoti sohasida muhim yangilik bo‘lib, bu yo‘nalishda yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.

Xitoy tibbiyotihomila operatsiyasiCPAMmikroto‘lqinli ablyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)14 sentabr 20:19Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiShifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildi3 avgust 15:2651 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Peruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildiPeruda 500 dan ortiq chaqaloqqa Holand ismi qo‘yildi12 iyul 23:37Peruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildiPeruda 560 dan ortiq chaqaloqqa Xoland nomi qo‘yildi12 iyul 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?