Yangi Toshkentda «Masqat» mavzesi quriladi: O‘mon bilan 5 mlrd dollarlik kelishuvga erishildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasida umumiy qiymati 5 milliard dollarlik investitsiya loyihalari portfeli shakllantirildi.
- Ushbu hamkorlik doirasida Yangi Toshkentda «Masqat» mavzesini barpo etish va ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo hajmini 1 milliard dollarga yetkazish ko‘zda tutilgan.
- Tomonlar sanoat kooperatsiyasi, transport, logistika, shaharsozlik hamda raqamli texnologiyalar kabi beshta ustuvor yo‘nalishda ish olib borishga kelishib oldi.
O‘zbekiston va O‘mon iqtisodiy hamkorlikda yangi bosqichga qadam qo‘ymoqda. Ikki mamlakat o‘rtasida umumiy qiymati 5 milliard dollarlik investitsiya loyihalari portfeli shakllantirildi. Eng e’tiborli tashabbuslardan biri — Yangi Toshkentda «Masqat» mavzesini barpo etishdir.
17 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston — O‘mon biznes forumining ochilish marosimida ishtirok etib, ikki davlat o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish bo‘yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Shuningdek, tomonlar o‘zaro savdo hajmini yaqin istiqbolda 1 milliard dollarga yetkazish maqsadini ilgari surdi.
5 milliard dollarlik loyihalar: qaysi sohalarga sarmoya kiritiladi?
Forumda O‘mon Sultonligi Bosh vaziri o‘rinbosari Zeyazin bin Haysam Ol Said, ikki mamlakat hukumatlari a’zolari, yirik kompaniyalar, moliya institutlari va ishbilarmon doiralar vakillari qatnashdi.
Davlat rahbari O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said bilan oliy darajada o‘tkazilgan muzokaralar va erishilgan kelishuvlar ikki tomonlama munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirdi.
Ta’kidlanishicha, joriy yilda ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo hajmi sezilarli oshgan. Biroq mavjud iqtisodiy imkoniyatlar hali to‘liq ishga solinmagan. Shu bois tovar ayirboshlashni yaqin istiqbolda 1 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo‘yilgan.
Hamkorlikning beshta ustuvor yo‘nalishi belgilandi:
sanoat kooperatsiyasi;
transport va logistika;
zamonaviy shaharsozlik va turizm;
mineral resurslarni o‘zlashtirish;
moliya va raqamli texnologiyalar.
Prezident kelishuvlar soni emas, ularning amaliy natijasi muhimligini alohida ta’kidladi.
Yangi Toshkentda «Masqat» mavzesi barpo etiladi
Forumdagi eng diqqatga sazovor tashabbuslardan biri O‘mon investorlarining Yangi Toshkent loyihasidagi ishtiroki bo‘ldi.
Yangi shaharda «Masqat» mavzesini barpo etish rejalashtirilmoqda. U ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlik va yaqin hamkorlikning ramziga aylanishi kutilmoqda.
Bu tashabbus O‘mon sarmoyasini O‘zbekiston shaharsozligiga jalb qilish bilan birga, zamonaviy infratuzilma va investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirish uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi.
O‘mon portlari orqali O‘zbekiston eksporti kengayishi mumkin
Transport va logistika sohasida ham muhim takliflar ilgari surildi. Xususan, O‘monning dengiz portlari va O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi strategik joylashuvidan birgalikda foydalanish imkoniyatlari muhokama qilindi.
Rejalar orasida Sohar shahrida logistika infratuzilmasini barpo etish, yagona savdo-logistika platformasini shakllantirish, aviaqatnovlar sonini ko‘paytirish va yuk tashish reyslarini yo‘lga qo‘yish bor.
Elektrotexnika sanoatida esa O‘mon kompaniyalari bilan kabel va transformator mahsulotlarini birgalikda ishlab chiqarish, keyinchalik ularni qo‘shni mamlakatlarga eksport qilish bo‘yicha kelishuvlarga erishilgan.
Geologiya, kimyo va sun’iy yo‘ldoshlar: yangi loyihalar
Hamkorlik faqat savdo va shaharsozlik bilan cheklanmaydi. Kimyo sanoati, geologiya-qidiruv ishlari va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash bo‘yicha ham qo‘shma investitsiya loyihalari ishlab chiqilgan.
Moliya va raqamli texnologiyalar yo‘nalishida esa sun’iy yo‘ldoshlarni uchirish bo‘yicha qo‘shma korxona tashkil etish ustida ish olib borilmoqda.
Bu tashabbuslar O‘zbekistonning yuqori texnologiyali sohalardagi imkoniyatlarini kengaytirish va O‘mon kapitali bilan yangi ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirishga xizmat qilishi mumkin.
Mirziyoyev o‘monlik investorlarga qanday taklif bilan chiqdi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘monlik ishbilarmonlarni O‘zbekistondagi istiqbolli loyihalarda faol ishtirok etishga chaqirdi. Davlat rahbari har bir investor uchun qulay va ishonchli muhit yaratish, qo‘shma tashabbuslarni amalga oshirishda har tomonlama ko‘maklashishga tayyorligini bildirdi.
O‘z navbatida, O‘monda tadbirkorlik va xorijiy investitsiyalar uchun yaratilgan imkoniyatlar ham yuqori baholandi. O‘zbekiston kompaniyalari ushbu mamlakat bozoriga faol kirib borishga da’vat etildi.
Eng muhimi — kelishuvlar amalda natija beradimi?
5 milliard dollarlik loyihalar portfeli, savdo hajmini 1 milliard dollarga yetkazish maqsadi va Yangi Toshkentda «Masqat» mavzesini barpo etish rejasi O‘zbekiston — O‘mon munosabatlaridagi yangi iqtisodiy imkoniyatlarni namoyon etmoqda.
Biroq endi asosiy e’tibor kelishuvlarning amaliy ijrosiga qaratiladi. Agar belgilangan tashabbuslar hayotga tatbiq etilsa, bu hamkorlik yangi ishlab chiqarish quvvatlari, logistika yo‘nalishlari, investitsiyalar va zamonaviy shaharsozlik loyihalari uchun yo‘l ochishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…