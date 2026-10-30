Quyoshda 500 ming kilometrlik ulkan portlash yuz berdi — Yerliklarni nima kutmoqda?

·102·Dunyo
Quyoshda 500 ming kilometrlik ulkan portlash yuz berdi — Yerliklarni nima kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Quyosh yuzasida uzunligi 500 ming kilometrga teng bo‘lgan ulkan protuberanes otilib chiqdi.
  • Portlash Quyosh diskining chekka qismida sodir bo‘lgani sababli, plazma bulutining Yerga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berish xavfi past baholanmoqda.
  • Shunga qaramay, plazma chetining magnitosferaga sirpanuvchi tarzda urilishi oqibatida o‘rtacha darajadagi magnit bo‘ronlari va navigatsiya tizimlarida qisqa muddatli uzilishlar yuzaga kelishi mumkin.

Quyoshda kosmik ko‘lamdagi rekord darajali hodisa qayd etildi. Yulduz sirtida uzunligi naqd 500 ming kilometrga cho‘zilgan ulkan protuberanes otilib chiqdi. Yer sayyorasining diametridan bir necha barobar katta bo‘lgan qaynoq plazma buluti Quyosh tojidan ajralib, ochiq koinot bo‘ylab harakatlana boshladi.

Mazkur noyob va dahshatli astronomik jarayonni olimlar maxsus orbital teleskoplar orqali to‘liq kuzatishga muvaffaq bo‘lishdi. Kuzatuv natijalari va ehtimoliy oqibatlar yuzasidan RFA Kosmik tadqiqotlar instituti (IKI RAN) Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi rasmiy ma’lumot taqdim etdi.

Portlash ko‘lami va trayektoriya yo‘nalishi

Olingan dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, hodisaning rivojlanish dinamikasi quyidagicha:

  • Rekord o‘lcham: Quyoshdan otilib chiqqan plazma shleyfi 500 ming kilometrlik masofani egallab, so‘nggi paytlardagi eng yirik protuberanetslardan biriga aylandi;

  • Zarba xavfini kamaytirgan omil: Portlash Quyoshning ko‘rinadigan diskining aynan chekka (yon) qismida sodir bo‘lgan. Bu omil plazma bulutining Yerga to‘g‘ridan to‘g‘ri frontal va massivlashgan og‘ir zarba berish ehtimolini sezilarli darajada pasaytiradi;

  • Sirpanuvchi to‘qnashuv: Asosiy modda yon tomonga yo‘nalganiga qaramay, astrofiziklar plazma chetining Yer magnitosferasiga sirpanuvchi tarzda urilishi ehtimolini istisno qilmayapti.

Yerliklarni nima kutmoqda: Aloqadagi uzilishlar va magnit bo‘roni

Agar plazma bulutining periferiyasi (chekka qatlamlari) sayyoramizning magnit maydoniga tegib o‘tsa, qator geomagnit hodisalar kuzatilishi mumkin:

  • O‘rtacha darajadagi magnit bo‘roni: Magnitosferaning bezovtalanishi oqibatida atmosferada o‘rtacha quvvatga ega magnit bo‘ronlari boshlanishi ehtimoli bor;

  • Texnologik ta’sirlar: Bunday geomagnit to‘lqinlar yuqori aniqlikdagi navigatsiya tizimlarida (GPS) qisqa muddatli uzilishlarni keltirib chiqarishi va yuqori kengliklarda radioaloqa sifatini pasaytirishi mumkin;

  • Osmondagi mo‘jiza — qutb yog‘dusi: Hodisaning ijobiy jihati shundaki, atmosferaning yuqori qatlamlari bilan to‘qnashuv natijasida tungi osmonda hayratlanarli darajada yorqin qutb yog‘dulari (Aurora Borealis) hosil bo‘ladi. Astronomlar ushbu go‘zal manzarani odatda bunday hodisalar kuzatilmaydigan nisbatan janubiy mintaqalarda ham ko‘rish imkoniyati bo‘lishini ta’kidlamoqda.

Astrofiziklar Quyosh faolligi va kosmik ob-havo o‘zgarishlarini uzluksiz monitoring qilishni davom ettirmoqda.

Quyosh protuberanetsiMagnit bo‘roniIKI RANQutb yog‘dusi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)10 oktabr 08:15Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?6 oktabr 08:36Yer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandiYer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandi6 oktabr 02:00Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi3 avgust 01:25Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydiYer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi29 iyul 01:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqda1 iyul 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda