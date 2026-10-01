Kaliforniyada nihoyatda kam uchraydigan holat: ayol homilani qorin bo‘shlig‘ida ko‘tarib, sog‘lom farzandli bo‘ldi

·28·Dunyo
Kaliforniyada nihoyatda kam uchraydigan holat: ayol homilani qorin bo‘shlig‘ida ko‘tarib, sog‘lom farzandli bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kaliforniyada 41 yoshli ayol bachadon tashqarisida, aynan qorin bo‘shlig‘ida homiladorlikni ko‘tarib, sog‘lom chaqaloqni dunyoga keltirdi.
  • Ayol tuxumdonidagi kista va muntazam bo‘lmagan hayz sikli tufayli homiladorlikni sezmagan, vaziyat tuxumdon kistasini olib tashlash uchun shifoxonaga borganida aniqlangan.
  • Tibbiyotda juda kam uchraydigan ushbu holatda shifokorlar ona va bolani saqlab qolish uchun murakkab jarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli o‘tkazishgan.

2025 yil dekabr oyida AQSHning Kaliforniya shtatida tibbiyotda nihoyatda kam uchraydigan holatlardan biri qayd etildi. 41 yoshli ayol homilani bachadon ichida emas, balki qorin bo‘shlig‘ida ko‘tarib, sog‘lom chaqaloqni dunyoga keltirdi.

Ayol bir necha yil davomida tuxumdonidagi katta kista bilan yashagan. Qorin hajmining kattalashishi ham homiladorlik bilan emas, aynan kista bilan bog‘langan. Hayz siklining muntazam bo‘lmagani esa homiladorlik ehtimolini sezmaganining sabablaridan biri bo‘lgan.

Vaziyat 2025 yil dekabr oyida, ayol tuxumdonidagi kistani olib tashlatish uchun shifoxonaga murojaat qilganida aniqlangan. Dastlabki tekshiruvlarda homiladorlik alomatlari aniqlangach, shifokorlar qo‘shimcha tekshiruvlar o‘tkazgan.

Tekshiruv natijalari esa mutaxassislarni hayratda qoldirgan: bachadon bo‘sh bo‘lgan, homila esa undan tashqarida — qorin bo‘shlig‘ida rivojlangan. Bu holat qorin bo‘shlig‘i homiladorligi deb ataladi va bachadondan tashqari homiladorlikning eng kam uchraydigan shakllaridan biridir.

Odatda bunday homiladorliklar jiddiy xavf tug‘diradi. Chunki bachadondan tashqaridagi to‘qimalar homilaning normal rivojlanishi uchun yetarli sharoit va qon ta’minotini ta’minlay olmaydi. Bundan tashqari, ona uchun kuchli ichki qon ketishi kabi hayot uchun xavfli asoratlar yuzaga kelishi mumkin.

Ammo mazkur holatda homila deyarli to‘liq muddatgacha rivojlanib, omon qolgan. Shifokorlar ona va bolani saqlab qolish uchun murakkab jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan. Operatsiya davomida kistani olib tashlash bilan birga, chaqaloq ham dunyoga keltirilgan. Amaliyotda turli tibbiy yo‘nalishlardagi mutaxassislardan iborat jamoa ishtirok etgan. Shifoxona ma’lumotlariga ko‘ra, jarrohlikdan keyin ona va chaqaloqning ahvoli barqaror bo‘lgan.

Abdominal homilaKaliforniya shtatiTuxumdoni kista
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)16 sentabr 13:54Xitoyda jazirama boshlansa, erkaklar nega futbolkasini qornigacha ko‘taradi?Xitoyda jazirama boshlansa, erkaklar nega futbolkasini qornigacha ko‘taradi?26 sentabr 15:4730 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?30 yil davomida shishib borgan qorin siri operatsiyada ochildi: shifokorlar ichkaridan nimani topishdi?18 sentabr 19:35Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiShifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildi3 avgust 15:26Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!16 avgust 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota