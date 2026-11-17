Qirg‘izistonda moliyaviy piramidalar uchun 12 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston parlamentida moliyaviy piramidalarni tashkil etganlik uchun 12 yilgacha, ularni reklama qilganlik uchun esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini belgilash taklif etilmoqda.
- Deputat Dastan Bekeshev tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasi, shuningdek, fuqarolar nomiga noqonuniy onlayn-kredit rasmiylashtirayotgan banklarning javobgarligini kuchaytirishni ko‘zda tutadi.
Qirg‘iziston parlamentida moliyaviy piramidalarni tashkil etganlik hamda ularni reklama qilganlik uchun jinoiy javobgarlikni keskin kuchaytirish bo‘yicha yangi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. «IA 24.kg» xabariga ko‘ra, deputat Dastan Bekeshev tomonidan qator qonunlarga kiritilayotgan o‘zgartirishlar nafaqat piramida ishtirokchilarini, balki fuqarolarning nomiga noqonuniy tarzda onlayn-kredit rasmiylashtirayotgan banklarni ham qat’iy javobgarlikka tortishni nazarda tutadi.
Moliyaviy piramidalar uchun qat’iy jazolar
Taklif etilayotgan yangi tuzatishlarga ko‘ra, moliyaviy piramidalarni tashkil etganlik uchun 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi mumkin. Shuningdek, bu kabi shubhali loyihalarni faol ravishda reklama qilgan shaxslarga nisbatan ham 5 yilgacha qamoq jazosi qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan. Bu choralar aholining aldanib qolishi va yirik miqdordagi mablag‘larini yo‘qotishining oldini olishga qaratilgan.
Banklarni kreditlar bo‘yicha javobgar qilish tashabbusi
Hujjat loyihasi firibgarlar jabrlanuvchilar nomiga onlayn tarzda kredit rasmiylashtirishining oldini olishga qaratilgan yangi mexanizmlarni ham o‘z ichiga oladi. Unga ko‘ra:
24 soatlik to‘xtatib turish: Banklar har qanday shubhali onlayn-kreditlar berilishini 24 soatga (tekshiruvni 5 ish kunigacha uzaytirish imkoniyati bilan) to‘xtatib turishi shart.
Boshqa aloqa vositasi: Agar firibgarlar telefon yoki ilovani buzgan bo‘lsa, o‘sha raqam orqali tasdiqlash qat’iyan taqiqlanadi va boshqa xavfsiz bog‘lanish usuli talab qilinadi.
Ichki surishtiruv: Jabrlanuvchi murojaat qilgandan keyin bank 10 ish kuni (ko‘pi bilan 30 kalendar kun) ichida ichki rasmiy tekshiruv o‘tkazishi majburiy etib belgilanadi.
Yangi tartib va talablar
Huquqiy oqibatlar va kafolatlar
Penyalar to‘xtatilishi
Tekshiruv vaqtida qarzdorga penya hisoblanmaydi va qarz undiruvchilarga berilmaydi
Kredit tarixini tozalash
Fuqaro rozilik bermagani isbotlansa, bank pul talab qilish huquqidan mahrum bo‘ladi va tarixni tozalaydi
Mulkni himoya qilish
Jabrlanganlarga sudgacha gumon qilinuvchilarning mulkiga xatlov qo‘yish ruxsat etiladi
Mulkni himoya qilish va jabrlanuvchilarga ko‘mak
Shuningdek, yangi tashabbusga muvofiq, firibgarlardan jabr ko‘rgan shaxslarga rasmiy sud da’vosi kiritilmasdan turib ham gumon qilinuvchilarning mol-mulkiga xatlov qo‘yilishiga erishish huquqi beriladi. Bu firibgarlarning o‘z aktivlarini boshqa shaxslarga sotib yoki yashirib yuborishining oldini oladi.
Sizningcha, banklarning onlayn-kreditlar xavfsizligi uchun to‘liq javobgar bo‘lishi firibgarlik holatlarini kamaytirishga yordam beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…