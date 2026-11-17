Shavkat Mirziyoyev va O‘mon Sultoni bir-birini eng oliy ordenlar bilan taqdirladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Masqat shahrida bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda Shavkat Mirziyoyev va O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said bir-birini davlatlarning eng yuksak mukofotlari bilan taqdirladi.
- O‘zbekiston Prezidentiga O‘monning «Ol Said» ordeni, Sulton Haysam bin Toriq Ol Saidga esa O‘zbekistonning «Oliy Darajali Do‘stlik» ordeni topshirildi.
O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko‘tarilayotgan bir paytda ikki davlat rahbari bir-birining xizmatlarini eng yuksak davlat mukofotlari bilan e’tirof etdi. Masqat shahrida bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda Shavkat Mirziyoyevga O‘monning «Ol Said» ordeni, Sulton Haysam bin Toriq Ol Saidga esa O‘zbekistonning «Oliy Darajali Do‘stlik» ordeni topshirildi.
Bu o‘zaro taqdirlash oddiy diplomatik marosimdan ko‘ra kengroq ma’noga ega. U ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik, siyosiy ishonch va ko‘p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlashga intilishning ramziy ifodasi bo‘ldi.
Mirziyoyevga O‘monning eng oliy davlat mukofoti topshirildi
Tantanali marosimda O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Sultonlikning oliy davlat mukofoti — «Ol Said» ordeni bilan taqdirladi.
Mazkur yuksak e’tirof davlatimiz rahbarining O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni mustahkamlash, ko‘p qirrali hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga qo‘shgan ulkan hissasi uchun berildi.
Shavkat Mirziyoyev ushbu mukofot uchun O‘mon Sultoniga samimiy minnatdorlik bildirdi. Prezident bu e’tirofni shaxsan o‘ziga ko‘rsatilgan hurmat sifatidagina emas, balki butun O‘zbekiston xalqiga, ikki mamlakat o‘rtasidagi azaliy do‘stlik va mustahkam hamkorlikka berilgan yuksak baho sifatida qabul qilishini ta’kidladi.
Haysam bin Toriq O‘zbekistonning «Oliy Darajali Do‘stlik» ordeni bilan taqdirlandi
Marosim davomida O‘zbekiston Prezidenti ham O‘mon Sultonini yuksak davlat mukofoti bilan taqdirladi.
Haysam bin Toriq Ol Saidga mamlakatlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zaro anglashuvni mustahkamlash, siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamda madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni izchil rivojlantirishga qo‘shgan salmoqli hissasi uchun «Oliy Darajali Do‘stlik» ordeni topshirildi.
Ta’kidlanganidek, ushbu mukofot O‘zbekiston xalqi va davlatining O‘mon Sultoni tomonidan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish yo‘lida amalga oshirilayotgan sa’y-harakatlarga yuksak ehtiromi ifodasidir.
O‘zbekiston va O‘mon hamkorligida yangi bosqich
Ikki davlat rahbarining bir-birini oliy davlat mukofotlari bilan taqdirlashi O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi munosabatlar tobora mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi.
Ayniqsa, siyosiy muloqot, savdo-iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tashabbuslar ikki mamlakat sherikligining muhim yo‘nalishlariga aylanmoqda.
Masqatdagi tantanali marosim ham ana shu ishonch va o‘zaro hurmatning yorqin ifodasi bo‘ldi. Eng muhimi, bu e’tiroflar ikki xalq o‘rtasidagi do‘stlikni mustahkamlash va kelgusidagi hamkorlik uchun yangi imkoniyatlarni ochishga bo‘lgan qat’iy siyosiy irodani namoyon etdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…