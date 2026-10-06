Nur tezligidagi zarba: AQSH dronlar to‘dasiga qarshi lazer va mikroto‘lqinli qalqon qurmoqda

·46·Dunyo
Nur tezligidagi zarba: AQSH dronlar to‘dasiga qarshi lazer va mikroto‘lqinli qalqon qurmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Mudofaa vazirligi kichik va o‘rta toifadagi dronlardan himoya qilish uchun yuqori energetik jangovar lazerlar va qudratli mikroto‘lqinli qurilmalar ishlab chiqaruvchi to‘rtta kompaniyani tanlab oldi.
  • Ushbu tashabbus «JIATF-401» tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u yo‘naltirilgan energiya qurollarini amaliy qo‘llash bosqichiga o‘tkazishda muhim tarixiy burilish sanaladi.

Zamonaviy urushlar va mojarolarda uchuvchisiz uchish qurilmalari (dronlar) soni geometrik progressiyada ortib borayotgani dunyoning yetakchi harbiy markazlarini havo mudofaasi konsepsiyasini tubdan qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda. AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) mamlakat ichki hududini kichik va o‘rta toifadagi dronlardan himoya qilish bo‘yicha maxsus sinov dasturi doirasida yuqori energetik jangovar lazerlar hamda qudratli mikroto‘lqinli qurilmalar ishlab chiqaruvchi asosiy kompaniyalarni rasman saralab oldi.

Mazkur tashabbus «JIATF-401» (Dronlarga qarshi kurash bo‘yicha idoralararo maqsadli guruh) tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, u yo‘naltirilgan energiya (Directed Energy) qurollarini laboratoriya sinovlaridan amaliy qo‘llash bosqichiga o‘tkazishda muhim tarixiy burilish sanaladi.

Tanlab olingan 4 ta top-texnologiya: Kimlar ro‘yxatda?

Pentagon ma’lumotlariga ko‘ra, birinchi navbatdagi sinovlar uchun to‘rtta nufuzli mudofaa kompaniyasining ishlanmalari tasdiqlandi:

  • Boeing: Dunyo aviato‘qimachilik gigantining ixcham va tez harakatlanuvchi lazer tizimi (Compact Laser Weapon System);

  • AeroVironment: Mobil platformalarga oson o‘rnatiluvchi va dronlarni soniyalar ichida kuydirib yuboruvchi yuqori energetik lazer majmuasi;

  • Kord Technologies: Aniq nishonga olish va past balandlikdagi nishonlarni zarb bilan yo‘q qilishga moslashgan «Firefly» lazer tizimi;

  • Epirus (Leonidas mikroto‘lqinli majmuasi): Agar lazerlar «bitta zarba — bitta nishon» tamoyilida ishlasa, Leonidas o‘ta kuchli mikroto‘lqinli elektromagnit nurlanish (HPM) yordamida bir vaqtning o‘zida osmonni qoplab kelayotgan butun boshli «dronlar to‘dasi»ning (swarms) elektron mikrosxemalarini havodayoq bir lahzada yondirib, ishdan chiqarish imkoniyatiga ega.

Nega an’anaviy zenit-raketalar emas, lazerlar?

Harbiy tahlilchilar yo‘naltirilgan energiya tizimlariga o‘tishning ikkita bosh omilini ko‘rsatmoqda:

  • Iqtisodiy tejamkorlik: Narxi bir necha ming dollar bo‘lgan oddiy dronni urib tushirish uchun million dollarlik raketa sarflash harbiy budjetni tez orada charchatadi. Lazer zarbasining tannarxi esa atigi bir necha dollarlik elektr energiyasiga teng;

  • Cheksiz o‘q-dori: Lazer va mikroto‘lqinli moslamalar generator va quvvat manbaiga ulangan holda uzluksiz o‘t ocha oladi va ularning an’anaviy ma’nodagi o‘q-dorisi tugab qolmaydi.

Yuta poligonidagi hal qiluvchi sinovlar

Pentagon loyiha faqat ushbu to‘rtta kompleks bilan cheklanib qolmasligini ma’lum qildi. Joriy yilning dekabr oyida Yuta shtatidagi mashhur Dagvey (Dugway Proving Ground) harbiy poligonida yirik sinov otishmalari bo‘lib o‘tadi. Unda boshqa qator istiqbolli startaplar va ishlab chiqaruvchilarning yangi avlod jangovar lazerlari real sharoitda to‘qnash keladi.

Sinovlarda eng yuqori aniqlik va samaradorlik ko‘rsatgan kompleks va tizimlar AQSH aeroportlari, harbiy bazalari va strategik infratuzilma obyektlarini avtonom tarzda qo‘riqlash uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid qilinishi rejalashtirilgan.

PentagonJIATF-401Dagvey poligoniDronlarga qarshi kurash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqich19 sentabr 19:50Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiXitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdi13 avgust 15:18Moskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdiMoskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdi23 iyul 14:27Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda7 iyul 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota