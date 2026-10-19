Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi

·52·Dunyo
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi

Xitoyda bo‘lajak kelin kuyovini qimmatbaho sovg‘a bilan hayratda qoldirdi. Qiz unga taxminan 12 ming dollar turadigan ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 videokartasini taqdim etdi. Kutilmagan sovg‘a kuyovni shu qadar hayajonlantirdiki, u ko‘z yoshlarini to‘xtata olmadi.

Videoda kuyovning sovg‘ani qabul qilib, uni to‘y mehmonlariga mamnuniyat bilan ko‘rsatayotgani aks etgan. Uning samimiy munosabati tasvirlangan rolik X ijtimoiy tarmog‘ida tezda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Qizig‘i shundaki, RTX 5090 videokartasini Xitoyda topish oson emas. Sababi ushbu model mamlakatda rasman sotilmaydi. Shu bois kelinning bunday sovg‘asi nafaqat qimmatligi, balki kamyobligi bilan ham ajralib turibdi.

ASUS ROG AstralGeForce RTX 5090Xitoykuyov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdiQo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi26 sentabr 15:05«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...«Enang o‘ynasin!»: Qaynona «o‘g‘irlab» ketgan er haqidagi video internetni portlatdi...11 sentabr 11:03Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandi17 sentabr 18:25GeForce RTX 5090 taqchilligi: videokartalar qanday majburiy paketlarda sotilmoqdaGeForce RTX 5090 taqchilligi: videokartalar qanday majburiy paketlarda sotilmoqda8 avgust 19:52Zotac kompaniyasi foydalanuvchiga GeForce RTX 5090 videokartasini sovgʻa qildiZotac kompaniyasi foydalanuvchiga GeForce RTX 5090 videokartasini sovgʻa qildi8 avgust 01:28Asus GeForce RTX 5090 buyurtmasini bekor qilib, narxni oshirdiAsus GeForce RTX 5090 buyurtmasini bekor qilib, narxni oshirdi5 avgust 20:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda