Istanbulda isitma siropini ortiqcha qabul qilgan qizcha vafot etdi

·50·Dunyo
Istanbulda isitma siropini ortiqcha qabul qilgan qizcha vafot etdi

Turkiyaning Istanbul shahrida 3 yoshli qizcha isitma tushiruvchi siropni me’yoridan ortiq qabul qilgani oqibatida vafot etdi. Bu haqda “Haberler” nashri xabar berdi.

Hozirda bolaning o‘limi yuzasidan tergov olib borilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko‘ra, fojiaga dori dozasining oshib ketgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Biroq bu holat hali to‘liq tasdiqlanmagan.

Voqeadan so‘ng mutaxassislar bolalarga isitma tushiruvchi dorilarni berishda ehtiyotkor bo‘lish zarurligini ta’kidladi. Shifokor Gyunay Janturning aytishicha, dori miqdori bolaning vazniga qarab belgilanishi va shifokor tavsiyasiga muvofiq berilishi kerak.

Mutaxassis, shuningdek, sirop ta’sirini kutmasdan uni qayta berish xavfli bo‘lishi mumkinligini eslatdi. Xususan, paratsetamolni me’yoridan ortiq qabul qilish jigarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Shifokorlar ota-onalarga dori dozasini o‘zboshimchalik bilan oshirmaslik va bolaning ahvoli yomonlashsa, tibbiy yordamga murojaat qilishni tavsiya etadi.

IstanbulHaberlerGyunay Janturisitma tushiruvchi sirop
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiDeputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildi5 iyul 17:50Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...10 sentabr 10:21«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi31 avgust 10:18Ikki yoshli qizcha 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordiIkki yoshli qizcha 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordi8 oktabr 14:21Yiliga 700 mingdan ortiq odamni o‘ldiradigan jonzot aniqlandiYiliga 700 mingdan ortiq odamni o‘ldiradigan jonzot aniqlandi22 avgust 14:42Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"11 avgust 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda