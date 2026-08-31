«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi

·19·Dunyo
«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi

31 avgust kuni Istanbulda Yaqin Sharq xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega siyosiy uchrashuv bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Yig‘ilishda «Makka» bitimi doirasida ishtirokchi davlatlarning tashqi siyosat va mudofaa sohasidagi mas’ul rahbarlari bir joyga to‘planadi.

Uchrashuvning asosiy maqsadi — bitimda belgilangan kelishuvlarni amalda qanday mexanizmlar orqali rivojlantirish mumkinligini muhokama qilish.

Istanbulda kimlar yig‘iladi?

Birinchi yig‘ilishda bitimni imzolagan davlatlarning yuqori martabali vakillari ishtirok etadi.

Xususan:

  • tashqi ishlar vazirlari;

  • mudofaa vazirlari;

  • Bosh shtab boshliqlari;

  • xavfsizlik va mudofaa masalalari uchun mas’ul boshqa rasmiylar.

Bu tarkib uchrashuv faqat diplomatik muloqot bilan cheklanib qolmasligidan darak beradi.

Nega aynan mudofaa masalasi muhim?

«Makka» bitimi doirasida siyosiy kelishuvlar bilan bir qatorda xavfsizlik va mudofaa yo‘nalishlari ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Tashqi ishlar vazirlari siyosiy va diplomatik masalalarni muhokama qilsa, mudofaa vazirlari hamda Bosh shtab rahbarlarining ishtiroki harbiy sohadagi hamkorlik masalalari ham kun tartibida bo‘lishini anglatadi.

Istanbuldagi uchrashuv bitimning keyingi bosqichi qanday shakllanishini belgilashi mumkin.

Bu yig‘ilish nimani o‘zgartirishi mumkin?

Birinchi yig‘ilishning ahamiyati shundaki, tomonlar kelishuvni imzolashdan keyingi amaliy qadamlarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Kutilayotgan asosiy yo‘nalishlar:

  1. Siyosiy muloqotni kuchaytirish;

  2. Mudofaa sohasida hamkorlik mexanizmlarini muhokama qilish;

  3. Xavfsizlik masalalari bo‘yicha muvofiqlashuvni kuchaytirish;

  4. Keyingi uchrashuvlar va qo‘shma tashabbuslar uchun asos yaratish.

Asosiy savol — bitim endi qanday ishlaydi?

«Makka» bitimining siyosiy ahamiyati uning imzolanishi bilan tugamaydi. Aksincha, 31 avgust kuni Istanbulda o‘tishi kutilayotgan birinchi siyosiy va mudofaa qo‘mitasi yig‘ilishi kelishuvlarni amaliy mexanizmlarga aylantirish jarayonining boshlanishi bo‘lishi mumkin.

Shu sababli tashqi ishlar va mudofaa vazirlari, shuningdek, Bosh shtab boshliqlarining bir stol atrofida yig‘ilishi tomonlarning bitimga qanday siyosiy va xavfsizlik mazmuni berishini ko‘rsatib berishi mumkin.

Eng muhimi, Istanbuldagi uchrashuvdan keyin «Makka» bitimi doirasidagi hamkorlikning keyingi yo‘nalishlari aniqlashishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)Bugun, 10:45Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Bugun, 05:56Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Bugun, 04:21Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiPutin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiKecha, 23:04AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiAQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiKecha, 22:58O‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiO‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi