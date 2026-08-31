«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi
31 avgust kuni Istanbulda Yaqin Sharq xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega siyosiy uchrashuv bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Yig‘ilishda «Makka» bitimi doirasida ishtirokchi davlatlarning tashqi siyosat va mudofaa sohasidagi mas’ul rahbarlari bir joyga to‘planadi.
Uchrashuvning asosiy maqsadi — bitimda belgilangan kelishuvlarni amalda qanday mexanizmlar orqali rivojlantirish mumkinligini muhokama qilish.
Istanbulda kimlar yig‘iladi?
Birinchi yig‘ilishda bitimni imzolagan davlatlarning yuqori martabali vakillari ishtirok etadi.
Xususan:
tashqi ishlar vazirlari;
mudofaa vazirlari;
Bosh shtab boshliqlari;
xavfsizlik va mudofaa masalalari uchun mas’ul boshqa rasmiylar.
Bu tarkib uchrashuv faqat diplomatik muloqot bilan cheklanib qolmasligidan darak beradi.
Nega aynan mudofaa masalasi muhim?
«Makka» bitimi doirasida siyosiy kelishuvlar bilan bir qatorda xavfsizlik va mudofaa yo‘nalishlari ham alohida ahamiyat kasb etadi.
Tashqi ishlar vazirlari siyosiy va diplomatik masalalarni muhokama qilsa, mudofaa vazirlari hamda Bosh shtab rahbarlarining ishtiroki harbiy sohadagi hamkorlik masalalari ham kun tartibida bo‘lishini anglatadi.
Istanbuldagi uchrashuv bitimning keyingi bosqichi qanday shakllanishini belgilashi mumkin.
Bu yig‘ilish nimani o‘zgartirishi mumkin?
Birinchi yig‘ilishning ahamiyati shundaki, tomonlar kelishuvni imzolashdan keyingi amaliy qadamlarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Kutilayotgan asosiy yo‘nalishlar:
Siyosiy muloqotni kuchaytirish;
Mudofaa sohasida hamkorlik mexanizmlarini muhokama qilish;
Xavfsizlik masalalari bo‘yicha muvofiqlashuvni kuchaytirish;
Keyingi uchrashuvlar va qo‘shma tashabbuslar uchun asos yaratish.
Asosiy savol — bitim endi qanday ishlaydi?
«Makka» bitimining siyosiy ahamiyati uning imzolanishi bilan tugamaydi. Aksincha, 31 avgust kuni Istanbulda o‘tishi kutilayotgan birinchi siyosiy va mudofaa qo‘mitasi yig‘ilishi kelishuvlarni amaliy mexanizmlarga aylantirish jarayonining boshlanishi bo‘lishi mumkin.
Shu sababli tashqi ishlar va mudofaa vazirlari, shuningdek, Bosh shtab boshliqlarining bir stol atrofida yig‘ilishi tomonlarning bitimga qanday siyosiy va xavfsizlik mazmuni berishini ko‘rsatib berishi mumkin.
Eng muhimi, Istanbuldagi uchrashuvdan keyin «Makka» bitimi doirasidagi hamkorlikning keyingi yo‘nalishlari aniqlashishi kutilmoqda.
…