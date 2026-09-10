Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...

·6·Dunyo
Xitoyda kanalar orqali yuquvchi yangi xavfli virus aniqlandi...

Jahon tibbiyoti va ilm-fan hamjamiyati diqqati yana Xitoyga qaratildi. Pekindagi Patogenlarni o‘rganish va bioxavfsizlik bo‘yicha davlat markaziy laboratoriyasi olimlari kanalar orqali odamlarga yuquvchi yangi xavfli patogenni rasman qayd etishdi. Dunyoning eng nufuzli tibbiyot nashrlaridan biri bo‘lgan The New England Journal of Medicine jurnalida e’lon qilingan tadqiqot natijalariga ko‘ra, mutaxassislar ortonayrovirus turkumiga mansub yangi virus shtammini aniqlab, uning genetik xususiyatlarini oshkor qilishdi. Mazkur noma’lum qo‘zg‘atuvchi inson organizmida kuchli isitma va xavfli klinik belgilarni keltirib chiqarishga qodir. Xo‘sh, olimlar tomonidan topilgan ushbu yangi virus qanday nomlandi, uning alomatlari nimalardan iborat va kanalar insonlarga qanday tahdid solmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — ALTNV patogenining kelib chiqishi, uning o‘ziga xos genetik tuzilishi va ilk kasallanish tarixi bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Metatranskriptom tahlil va pekinlik olimlarning kashfiyoti

Pekindagi yetakchi laboratoriya tadqiqotchilari bemorlarni chuqur tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish chog‘ida yangi patogenni ajratib olishga muvaffaq bo‘ldilar:

  • Murakkab genetik sekvenirlash: Mutaxassislar metatranskriptom sekvenirlash usuli orqali virusni to‘liq ajratib olishdi;

  • Noodatiy natija: SFTS (trombotsitopeniya sindromi bilan kechuvchi o‘tkir isitma) belgilari kuzatilgan, biroq DBV testi manfiy chiqqan bemorlar tanasida ilgari fanga noma’lum bo‘lgan yangi patogen topildi;

  • Rasmiy nom berildi: Tadqiqotchilar ushbu yangi turdagi ortonayrovirusga «Osiyo uzunshoxli kanasi nayrovirusi» (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV) nomini berishdi;

  • Kuchli isitma xavfi: Olimlarning xulosasiga ko‘ra, ALTNV bevosita kana chaqishi orqali inson organizmiga o‘tadi va kuchli bezgak (lixoradka) hamda intoksikatsiyani chaqiradi.

«Biz metatranskriptom sekvenirlash o‘tkazdik va yangi virusni ajratdik. Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, ALTNV — bu kanalar orqali yuqadigan va odamlarda kuchli isitma keltirib chiqaradigan yangi paydo bo‘lgan patogen ortonayrovirusdir», — deya ma’lum qildi pekinlik tadqiqotchilar guruhi.

Filogenetik tahlil: 80 foizdan kam o‘xshashlik va yangi tur tasdig‘i

Olimlar yangi virusning evolyutsion kelib chiqishi va biologik tuzilishini o‘rganishda quyidagi muhim jihatlarni qayd etishdi:

  • Aminokislotalar mutaqilligi: Filogenetik tahlil natijalariga ko‘ra, yangi topilgan ALTNV virusining boshqa ma’lum ortonayroviruslar bilan aminokislota ketma-ketligi o‘xshashligi 80,04 foizdan kamroqni tashkil etadi, bu esa uning mutlaqo mustaqil va yangi tur ekanini isbotlaydi;

  • WELV oilasining yangi davomi: Mazkur patogen avvalroq tilga olingan WELV ortonayroviruslari bilan bir guruhga mansub bo‘lib, ularning evolyutsion tarmog‘ini kengaytiradi;

  • Umurtqalilar va insonlarga xavf: Ushbu turkumdagi barcha viruslar kanalar tomonidan tashiladi va odamlardan tashqari boshqa umurtqali hayvonlarga ham faol yuqishi mumkin.

Asosiy yechim va Nayrobi kasalligining yangi xavfi

Ko‘pchilik sog‘liqni saqlash mutaxassislari va jamoatchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — ortonayroviruslar qanchalik darajada epidemiologik xavfga ega ekani va bu patogen qachondan beri tarqalib kelayotganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, mazkur ortonayrovirus turkumining nomi aslida qo‘y va echkilarning oshqozon-ichak traktiga jiddiy zarar yetkazuvchi «Nayrobi qo‘y kasalligi»dan kelib chiqqan. Biroq endilikda ushbu oila vakillari mutatsiyaga uchrab, inson organizmiga ham bevosita moslashmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu turkumdagi yuqumli infeksiya bilan kasallanishning ilk holati rasman 2019 yildayoq qayd etilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib yangi ALTNV shtammining ochilishi tabiatdagi kanalar xavfi tobora transformatsiyalanib borayotganini ko‘rsatadi. Mutaxassislar ochiq tabiatga chiqqanda va chorva bilan aloqada bo‘lganda kana chaqishidan ehtiyot bo‘lishga, chaqqan taqdirda zudlik bilan shifokorga murojaat qilishga chaqirmoqda.

Sizningcha, dunyo bo‘ylab kanalar va boshqa hasharotlar orqali tarqalayotgan yangi turdagi noma’lum viruslar kelajakda yangi pandemiyalarga olib kelishi mumkinmi? Bahor va yoz mavsumida kanalardan himoyalanish uchun qanday profilaktik choralarni ko‘rish kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tibbiyot olamidagi ushbu dolzarb yangilikni yaqinlaringiz hamda oilangiz salomatligini asrash uchun ulashing!

ALTNV virusiOrtonayroviruslarPekindagi tadqiqotTik-bag‘ishlangan virusBiotexnik xavfPandemiya tahdidiMetatranskriptom tahlili
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiBugun, 10:25Turin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiTurin aeroportida yo‘lovchining yukidan timsoh boshi topildiBugun, 10:09Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiBugun, 10:06Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Bugun, 08:32BRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaBRIKS sammiti doirasidagi xalqaro media-tur boshlandi: O‘zbekiston delegatsiyasi DehlidaKecha, 19:57Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKecha, 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada