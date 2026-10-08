Ikki yoshli qizcha 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordi

·9·Dunyo
Ikki yoshli qizcha 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordi

Rossiyaning Moskva shahrida ikki yoshli qizcha bir vaqtning o‘zida 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordi. Morozov bolalar shifoxonasi shifokorlari ularni muvaffaqiyatli olib tashladi. Bu haqda «Fontanka» xabar berdi.

Qayd etilishicha, ota-onasi qizchasini kuchli yo‘tal sabab shifoxonaga olib kelgan. Tekshiruv, jumladan, rentgen tekshiruvi davomida uning oshqozonida ko‘plab begona jismlar borligi aniqlangan. Ma’lum bo‘lishicha, bola magnit sharchalarni yutib yuborgan.

Shifokorlar bunday magnitlar bola organizmi uchun jiddiy xavf tug‘dirishini ta’kidlagan. Ular oshqozondan ichakka o‘tib, ichak devorlari orqali bir-biriga tortilishi mumkin. Bu esa ichak devorlarining shikastlanishi, teshilish va og‘ir yallig‘lanishga olib kelishi ehtimolini oshiradi. Shu sababli shifokorlar zudlik bilan muolajaga kirishgan.

Dastlab jarrohlar kichik kesmalar orqali kiritilgan kamera yordamida qizchaning ichaklarini tekshirgan. Ichaklar shikastlanmaganiga ishonch hosil qilingach, shifokorlar maxsus endoskopik asboblar yordamida qizilo‘ngach orqali oshqozondagi magnitlarning barchasini olib tashlagan.

Operatsiya muvaffaqiyatli o‘tgan. Hozir qizchaning ahvoli yaxshi ekani va u tez orada shifoxonadan chiqarilishi kutilayotgani ma’lum qilingan.

Morozov bolalar shifoxonasiFontankaMagnit sharchalarni yutib yuborgan qizchaMoskva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiOlimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldi12 sentabr 11:43Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?6 oktabr 08:36Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkin1 iyul 10:14Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaYerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqda4 iyul 19:04AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi5 sentabr 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?