“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldi

·140·Dunyo
“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Tramp jurnalistning Binyamin Netanyaxuga ishonchi haqidagi savoliga "Ochig‘ini aytganda, men hech kimga ishonmayman" deb javob berdi.
  • Ushbu javob xalqaro tahlilchilar va siyosiy doiralarda muhokamalarga sabab bo‘ldi, chunki u Trampning shaxsiy do‘stlikdan ko‘ra aniq manfaatlar va natijalarga tayanishini ko‘rsatdi.
  • Trampning bu bayonoti Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi ittifoqchilik davom etayotgan bo‘lsa-da, AQSH o‘z milliy manfaatlarini ustun qo‘yishini anglatadi.

AQSH prezidenti Donald Tramp Oq uyda jurnalistlar bilan o‘tkazilgan qisqa savol-javob chog‘ida Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu bilan shaxsiy va siyosiy munosabatlariga oid savolga kutilmagan tarzda qat’iy va ochiq javob qaytardi.

Ommaviy axborot vositalari vakilining Isroillik hamkasbiga bo‘lgan ishonchi haqidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri savoliga Tramp o‘ziga xos diplomatik uslubdan yiroq tarzda munosabat bildirdi.

Qisqa va o‘tkir muloqot: Savol-javob tafsiloti

Jurnalist va AQSH rahbari o‘rtasida kechgan suhbat quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Jurnalistning savoli: «Janob prezident, siz Binyamin Netanyaxuga ishonasizmi?»;

  • Donald Trampning javobi: «Ochig‘ini aytganda, men hech kimga ishonmayman».

Bayonot ortidagi siyosiy ma’no: Ekspertlar nima deydi?

Trampning ushbu sovuqqon va qat’iy javobi xalqaro tahlilchilar va siyosiy doiralarda turli muhokamalarga yo‘l ochdi:

  • Pragmatik va ehtiyotkor yondashuv: Tramp xalqaro siyosatda shaxsiy do‘stlik va hissiyotlarga emas, faqatgina aniq manfaatlar va natijalarga tayanishini yana bir bor namoyish etdi;

  • Munosabatlardagi murakkablik: Savolning aynan Netanyaxuga tegishli ekani va Trampning umumiy «hech kimga ishonmaslik» formulasidan foydalanishi ikki siyosatchi o‘rtasidagi aloqalar avvalgidek so‘zsiz ishonchga emas, balki murakkab geosiyosiy balansga qurilganini anglatadi;

  • Katta siyosatdagi signal: Ushbu bayonot Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi rasmiy ittifoqchilik davom etayotgan bo‘lsa-da, har qanday qaror qabul qilishda AQSH o‘z milliy manfaatlarini mutlaq ustuvor deb bilishini ko‘rsatadi.

Trampning bu iqrori xalqaro maydonda katta siyosat faqat shaxsiy sadoqat emas, balki muttasil sinov va hushyorlik maydoni ekanini yana bir karra isbotlaydi.

Donald TrampBinyamin NetanyaxuAQSH-Isroil munosabatlariSavol-javab sessiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindiDunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindi14 sentabr 20:41Tramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiTramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladi17 iyun 15:18“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladi“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladi3 iyun 19:23Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!Bo‘m-bo‘sh zal va ochiq boykot: BMTda Netanyaxuga qarshi diplomatik demarsh!25 sentabr 12:33«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...13 oktabr 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi