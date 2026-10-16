“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp jurnalistning Binyamin Netanyaxuga ishonchi haqidagi savoliga "Ochig‘ini aytganda, men hech kimga ishonmayman" deb javob berdi.
- Ushbu javob xalqaro tahlilchilar va siyosiy doiralarda muhokamalarga sabab bo‘ldi, chunki u Trampning shaxsiy do‘stlikdan ko‘ra aniq manfaatlar va natijalarga tayanishini ko‘rsatdi.
- Trampning bu bayonoti Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi ittifoqchilik davom etayotgan bo‘lsa-da, AQSH o‘z milliy manfaatlarini ustun qo‘yishini anglatadi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Oq uyda jurnalistlar bilan o‘tkazilgan qisqa savol-javob chog‘ida Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu bilan shaxsiy va siyosiy munosabatlariga oid savolga kutilmagan tarzda qat’iy va ochiq javob qaytardi.
Ommaviy axborot vositalari vakilining Isroillik hamkasbiga bo‘lgan ishonchi haqidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri savoliga Tramp o‘ziga xos diplomatik uslubdan yiroq tarzda munosabat bildirdi.
Qisqa va o‘tkir muloqot: Savol-javob tafsiloti
Jurnalist va AQSH rahbari o‘rtasida kechgan suhbat quyidagicha ko‘rinish oldi:
Jurnalistning savoli: «Janob prezident, siz Binyamin Netanyaxuga ishonasizmi?»;
Donald Trampning javobi: «Ochig‘ini aytganda, men hech kimga ishonmayman».
Bayonot ortidagi siyosiy ma’no: Ekspertlar nima deydi?
Trampning ushbu sovuqqon va qat’iy javobi xalqaro tahlilchilar va siyosiy doiralarda turli muhokamalarga yo‘l ochdi:
Pragmatik va ehtiyotkor yondashuv: Tramp xalqaro siyosatda shaxsiy do‘stlik va hissiyotlarga emas, faqatgina aniq manfaatlar va natijalarga tayanishini yana bir bor namoyish etdi;
Munosabatlardagi murakkablik: Savolning aynan Netanyaxuga tegishli ekani va Trampning umumiy «hech kimga ishonmaslik» formulasidan foydalanishi ikki siyosatchi o‘rtasidagi aloqalar avvalgidek so‘zsiz ishonchga emas, balki murakkab geosiyosiy balansga qurilganini anglatadi;
Katta siyosatdagi signal: Ushbu bayonot Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi rasmiy ittifoqchilik davom etayotgan bo‘lsa-da, har qanday qaror qabul qilishda AQSH o‘z milliy manfaatlarini mutlaq ustuvor deb bilishini ko‘rsatadi.
Trampning bu iqrori xalqaro maydonda katta siyosat faqat shaxsiy sadoqat emas, balki muttasil sinov va hushyorlik maydoni ekanini yana bir karra isbotlaydi.
Izohlar 0
…