Trampning Netanyaxu bilan keskin telefon muloqoti: Eron bo‘yicha qattiq tortishuv bo‘lgan

1 daqiqa o'qish57
Trampning Netanyaxu bilan keskin telefon muloqoti: Eron bo‘yicha qattiq tortishuv bo‘lgan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp va Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu o‘rtasida Eronga nisbatan olib boriladigan siyosat yuzasidan keskin telefon muloqoti bo‘lib o‘tdi.
  • Binyamin Netanyaxu Eronga qarshi harbiy zarbalarni zudlik bilan qayta boshlashni talab qilayotgan bo‘lsa, Donald Tramp diplomatik usullarga va muzokaralarga moyillik bildirmoqda.

Qo‘shma Shtatlar Prezidenti Donald Tramp va Izrail Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu o‘rtasida o‘tgan dam olish kunlari bo‘lib o‘tgan telefon muloqoti o‘ta keskin ruhda o‘tdi. Ynet va Financial Times nashrlarining xabar berishicha, ikki rahbar o‘rtasidagi munosabatlarda Eronga nisbatan olib borilajak siyosat yuzasidan jiddiy ziddiyatlar yuzaga chiqqan.

Kelishmovchiliklarning asosiy mohiyati

Tomonlarning Eron tahdidiga yondashuvi bir-biridan keskin farq qilmoqda:

  • Netanyaxuning pozitsiyasi: Isroil premer-ministri AQSH rahbarini Eronga qarshi harbiy zarbalarni zudlik bilan qayta boshlashga chaqirmoqda. Netanyaxuning fikricha, Tegemondan kelayotgan yadroviy va harbiy xavfni faqatgina amaldagi hukmron rejimni almashtirish orqaligina to‘liq bartaraf etish mumkin.

  • Trampning pozitsiyasi: AQSH Prezidenti harbiy kuch ishlatishdan ko‘ra diplomatik usullarga va kelishuv imkoniyatlarini to‘liq tugatishga moyil. Muloqotdan sal oldinroq Tramp muzokaralarda «ijobiy dinamika» kuzatilayotganini ta’kidlab, keng ko‘lamli amerikalik harbiy zarbalar ehtimoli juda past ekanini aytgan edi.

Muloqot parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Muloqot ishtirokchilari

AQSH Prezidenti Donald Tramp va Izrail Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu

Asosiy bahs mavzusi

Eron siyosati, harbiy zarbalar va yadroviy tahdidlar

Insayderlik bahosi

«Noodatiy qiyin va qizg‘in fikr almashinuv», «do‘zaxdan chiqqan qichqiriq-perebranka»

Rasmiy Izroil reaksiyasi

Kanselyariya bu xabarlarni «to‘liq chushcha» deb atab, muloqot ishchi ruhda o‘tganini bildirdi

«Eron masalasidagi strategik yondashuvlarning qarama-qarshiligi Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi yaqin hamkorlikka o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qo‘ymayapti».

Suhbatga berilgan turli xil baholar

Insayder manbalarning ta’kidlashicha, ikki siyosatchi o‘rtasidagi suhbat o‘ta qattiq va keskin munozaralarga boy bo‘lgan. Ayrim manbalar bu muloqotni hatto «do‘zaxdan chiqqan qichqiriq-perebranka» deb ta’riflagan.

Biroq Binyamin Netanyaxuning rasmiy kanselyariyasi bu ma’lumotlarni keskin rad etdi. Rasmiy bayonotga ko‘ra, ommaviy axborot vositalari tarqatgan mojaro haqidagi mish-mishlar «to‘liq chushcha» bo‘lib, aslida muzokaralar ishbilarmonlik va konstruktiv ruhda kechgan. Shunga qaramay, ekspertlar AQSH va Izrail rahbariyati o‘rtasida Yaqin Sharqdagi xavfsizlik arxitekturasi bo‘yicha kelishmovchiliklar saqlanib qolayotganini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, Donald Tramp ma’muriyati Eron masalasida diplomatik yo‘lni tanlaydimi yoki Isroilning harbiy zarbalar berish bo‘yicha qat’iy talablariga yondashadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari