Trampning Netanyaxu bilan keskin telefon muloqoti: Eron bo‘yicha qattiq tortishuv bo‘lgan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp va Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu o‘rtasida Eronga nisbatan olib boriladigan siyosat yuzasidan keskin telefon muloqoti bo‘lib o‘tdi.
- Binyamin Netanyaxu Eronga qarshi harbiy zarbalarni zudlik bilan qayta boshlashni talab qilayotgan bo‘lsa, Donald Tramp diplomatik usullarga va muzokaralarga moyillik bildirmoqda.
Qo‘shma Shtatlar Prezidenti Donald Tramp va Izrail Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu o‘rtasida o‘tgan dam olish kunlari bo‘lib o‘tgan telefon muloqoti o‘ta keskin ruhda o‘tdi. Ynet va Financial Times nashrlarining xabar berishicha, ikki rahbar o‘rtasidagi munosabatlarda Eronga nisbatan olib borilajak siyosat yuzasidan jiddiy ziddiyatlar yuzaga chiqqan.
Kelishmovchiliklarning asosiy mohiyati
Tomonlarning Eron tahdidiga yondashuvi bir-biridan keskin farq qilmoqda:
Netanyaxuning pozitsiyasi: Isroil premer-ministri AQSH rahbarini Eronga qarshi harbiy zarbalarni zudlik bilan qayta boshlashga chaqirmoqda. Netanyaxuning fikricha, Tegemondan kelayotgan yadroviy va harbiy xavfni faqatgina amaldagi hukmron rejimni almashtirish orqaligina to‘liq bartaraf etish mumkin.
Trampning pozitsiyasi: AQSH Prezidenti harbiy kuch ishlatishdan ko‘ra diplomatik usullarga va kelishuv imkoniyatlarini to‘liq tugatishga moyil. Muloqotdan sal oldinroq Tramp muzokaralarda «ijobiy dinamika» kuzatilayotganini ta’kidlab, keng ko‘lamli amerikalik harbiy zarbalar ehtimoli juda past ekanini aytgan edi.
Muloqot parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Muloqot ishtirokchilari
AQSH Prezidenti Donald Tramp va Izrail Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu
Asosiy bahs mavzusi
Eron siyosati, harbiy zarbalar va yadroviy tahdidlar
Insayderlik bahosi
«Noodatiy qiyin va qizg‘in fikr almashinuv», «do‘zaxdan chiqqan qichqiriq-perebranka»
Rasmiy Izroil reaksiyasi
Kanselyariya bu xabarlarni «to‘liq chushcha» deb atab, muloqot ishchi ruhda o‘tganini bildirdi
«Eron masalasidagi strategik yondashuvlarning qarama-qarshiligi Vashington va Tel-Aviv o‘rtasidagi yaqin hamkorlikka o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qo‘ymayapti».
Suhbatga berilgan turli xil baholar
Insayder manbalarning ta’kidlashicha, ikki siyosatchi o‘rtasidagi suhbat o‘ta qattiq va keskin munozaralarga boy bo‘lgan. Ayrim manbalar bu muloqotni hatto «do‘zaxdan chiqqan qichqiriq-perebranka» deb ta’riflagan.
Biroq Binyamin Netanyaxuning rasmiy kanselyariyasi bu ma’lumotlarni keskin rad etdi. Rasmiy bayonotga ko‘ra, ommaviy axborot vositalari tarqatgan mojaro haqidagi mish-mishlar «to‘liq chushcha» bo‘lib, aslida muzokaralar ishbilarmonlik va konstruktiv ruhda kechgan. Shunga qaramay, ekspertlar AQSH va Izrail rahbariyati o‘rtasida Yaqin Sharqdagi xavfsizlik arxitekturasi bo‘yicha kelishmovchiliklar saqlanib qolayotganini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, Donald Tramp ma’muriyati Eron masalasida diplomatik yo‘lni tanlaydimi yoki Isroilning harbiy zarbalar berish bo‘yicha qat’iy talablariga yondashadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…