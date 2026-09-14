Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindi

·56·Dunyo
Dunyoning "eng ta’sirli" yahudiylari reytingi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • The Jerusalem Post 2026 yil uchun dunyoning eng ta’sirli 50 nafar yahudiysi reytingini e’lon qildi, bu ro‘yxatga siyosat, biznes, texnologiya va boshqa sohalardagi ta’sirli shaxslar kiritilgan.
  • Reytingda birinchi o‘rinni AQSH prezidenti Donald Trampning kuyovi Jared Kushner va qizi Ivanka Tramp egallagan bo‘lsa, ikkinchi o‘rinni Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu, uchinchi o‘rinni esa Isroilning sobiq harbiy rahbari Gadi Ayzenkot band etgan.

The Jerusalem Post 2026 yil uchun dunyoning eng ta’sirli 50 nafar yahudiysi reytingini e’lon qildi. «50 Most Influential Jews» nomli ro‘yxatga siyosat, biznes, texnologiya, OAV va boshqa sohalarda katta ta’sirga ega bo‘lgan shaxslar kiritilgan.

Reytingning birinchi pog‘onasidan AQSH prezidenti Donald Trampning kuyovi Jared Kushner va qizi Ivanka Tramp joy oldi. The Jerusalem Post ularni garovga olinganlarni ozod qilish va uyiga qaytarish borasidagi faoliyati bilan alohida qayd etgan.

Ikkinchi o‘rinni Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu egallagan. Nashr uning Isroil siyosati va mamlakat kelajagiga katta ta’sir ko‘rsatayotganini ta’kidlagan.

Uchinchi pog‘onaga Isroilning sobiq harbiy rahbari va siyosatchisi Gadi Ayzenkot joylashtirilgan. Nashr uni Isroilning ehtimoliy bo‘lajak bosh vazirlaridan biri sifatida ko‘rsatgan.

Texnologiya sohasi vakillari orasida OpenAI rahbari Sem Altman va Meta asoschisi Mark Sukerberg ham yuqori o‘rinni egallagan. Ular birgalikda 9-o‘ringa qo‘yilgan. The Jerusalem Post ularni sun’iy intellekt rivojiga ta’sir ko‘rsatayotgan texnologiya yetakchilari sifatida ta’riflagan.

Reytingda BlackRock rahbari Larri Fink 11-o‘rinni, milliarder investor Bill Akman 16-o‘rinni, Oracle hammuassisi Larri Ellison 17-o‘rinni, Google hammuassisi Sergey Brin esa 18-o‘rinni egallagan.

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy 21-o‘ringa joylashtirilgan. Nashr Zelenskiyni Rossiya bosqinidan keyin Ukrainadagi qarshilik ramziga aylangan siyosatchi sifatida ta’riflagan. Meksika Prezidenti Klaudiya Sheynbaum esa reytingda 25-o‘rinni egallagan.

Ro‘yxatning 50-o‘rnidan esa isroillik sportchilar Deni Avdiya, Mett Tyorner, Zak Xayman, Oskar Glux va Daniel Peres joy olgan.

Donald TrampBinyamin NetanyaxuSem AltmanMark Sukerberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Bugun, 20:19Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiBugun, 17:17Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Bugun, 14:44AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiBugun, 13:40BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBugun, 13:30Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaShvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi