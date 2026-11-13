Vashingtondagi sirli muzokara: Netanyaxu Eronga qarshi urushni qayta boshlashga urinmoqda

1 daqiqa o'qish52
Vashingtondagi sirli muzokara: Netanyaxu Eronga qarshi urushni qayta boshlashga urinmoqda

Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu AQSH prezidenti Donald Trampga Eronga qarshi harbiy harakatlarni qayta boshlash uchun jiddiy bosim o‘tkazmoqda. Bu haqda ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda.

Vashingtondagi muzokaralar va «Mossad» rahbarining safari

Mazkur vaziyat fonida «Mossad» rahbari Roman Gofman ayni paytda Vashington shahrida bo‘lib turibdi. U AQSHning yuqori martabali vakillari bilan maxsus muzokaralar olib bormoqda, bu esa tomonlar o‘rtasidagi muhokamalarning naqadar muhimligidan dalolat beradi.

Donald Trampning pozitsiyasi va alternativ choralar

AQSH prezidenti Donald Tramp hozircha Eronga qarshi urushni qayta boshlashga qarshi chiqmoqda. Vashington ma’muriyati harbiy harakatlar o‘rniga quyidagi choralarni ko‘rib chiqmoqda:

  • Tehronga nisbatan qat’iy iqtisodiy bosim o‘tkazish;

  • Savdo yo‘llarini cheklash maqsadida dengiz blokadasini davom ettirish;

  • Diplomatik yo‘l bilan yangi kelishuvga erishish imkoniyatlarini qidirish.

Yaqin kunlarda Isroil va AQSH rahbariyati o‘rtasidagi ushbu muhokamalar mintaqadagi geosiyosiy vaziyatning keyingi taqdirini hal qilishi mumkin.

Sizningcha, AQSH va Isroil Eron masalasida yagona to‘xtamga kela oladimi yoki vaziyat yanada keskinlashadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari