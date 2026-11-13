Vashingtondagi sirli muzokara: Netanyaxu Eronga qarshi urushni qayta boshlashga urinmoqda
Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu AQSH prezidenti Donald Trampga Eronga qarshi harbiy harakatlarni qayta boshlash uchun jiddiy bosim o‘tkazmoqda. Bu haqda ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda.
Vashingtondagi muzokaralar va «Mossad» rahbarining safari
Mazkur vaziyat fonida «Mossad» rahbari Roman Gofman ayni paytda Vashington shahrida bo‘lib turibdi. U AQSHning yuqori martabali vakillari bilan maxsus muzokaralar olib bormoqda, bu esa tomonlar o‘rtasidagi muhokamalarning naqadar muhimligidan dalolat beradi.
Donald Trampning pozitsiyasi va alternativ choralar
AQSH prezidenti Donald Tramp hozircha Eronga qarshi urushni qayta boshlashga qarshi chiqmoqda. Vashington ma’muriyati harbiy harakatlar o‘rniga quyidagi choralarni ko‘rib chiqmoqda:
Tehronga nisbatan qat’iy iqtisodiy bosim o‘tkazish;
Savdo yo‘llarini cheklash maqsadida dengiz blokadasini davom ettirish;
Diplomatik yo‘l bilan yangi kelishuvga erishish imkoniyatlarini qidirish.
Yaqin kunlarda Isroil va AQSH rahbariyati o‘rtasidagi ushbu muhokamalar mintaqadagi geosiyosiy vaziyatning keyingi taqdirini hal qilishi mumkin.
Sizningcha, AQSH va Isroil Eron masalasida yagona to‘xtamga kela oladimi yoki vaziyat yanada keskinlashadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…