Xitoylik erkak tomog‘ida sakkiz yil metall tayoqcha bilan yashadi

·37·Dunyo
Xitoylik erkak tomog‘ida sakkiz yil metall tayoqcha bilan yashadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik 46 yoshli Van ismli erkak sakkiz yil davomida tomog‘ida qolib ketgan 12 santimetrlik metall cho‘p bilan yashadi.
  • Yaqinda kuchli og‘riqlar sabab shifoxonaga murojaat qilgan bemor, doktor Xuan Veypen boshchiligidagi tibbiyot xodimlari tomonidan og‘iz orqali amalga oshirilgan kam jarohatli jarrohlik usuli bilan ushbu begona jismdan xalos bo‘ldi.
  • Shifokorlar bunday holatlarda darhol tibbiy yordamga murojaat qilish zarurligini ta’kidlab, jamoatchilikni ogohlantirdi.

Xitoyning Dalyan shahrida yashovchi 46 yoshli erkak tomog‘ida qolib ketgan 12 santimetrlik metall cho‘p bilan sakkiz yil yashagan. Yaqinda kuchli og‘riq sabab shifokorlarga murojaat qilgan erkak nihoyat begona jismdan xalos bo‘ldi. Bu haqda Dalyan shahar markaziy shifoxonasi xabar berdi.

Van ismli bemor tomog‘idagi kuchli og‘riq va begona jism bordek sezilishidan shikoyat qilgan. Rentgen tekshiruvida shifokorlar uning tomog‘ida 12 santimetrlik metall buyum borligini aniqlashgan. Erkak esa sakkiz yil avval ovqatlanayotganda metall cho‘pni tasodifan yutib yuborganini aytgan.

Hodisadan keyin uning bo‘ynida bo‘g‘ilish hissi va vaqti-vaqti bilan tomoq og‘rig‘i kuzatilgan, biroq nafas olishi qiyinlashmagan. Shifokorlar dastlab noqulaylikni yengillashtirishga harakat qilishgan. Ammo cho‘pni olib tashlash uchun bo‘yinni kesish talab etilgani va operatsiya xavflari borligi sabab Van jarrohlikdan voz kechgan.

Keyingi sakkiz yil davomida u vaqti-vaqti bilan seziladigan yengil og‘riqqa ko‘nikib yashagan. Biroq yaqinda, ayniqsa, ertalablari tomog‘i qattiq og‘riy boshlagan. Og‘riq qoldiruvchi dorilar ham yordam bermagach, u shifoxonaga shoshilinch murojaat qilgan.

Shifokorlar metall cho‘pni kesmasdan olib tashladi

Tekshiruvda begona jism atrofida yaqqol yaralanish, qon ketishi yoki yiringlash aniqlanmagan. Biroq metall cho‘p tomoq to‘qimalarini shikastlashi, shuningdek, yaqindagi qon tomirlari va shilliq qavatlarga zarar yetkazishi mumkin edi.

Doktor Xuan Veypen boshchiligidagi tibbiyot xodimlari bo‘yinni kesish o‘rniga, og‘iz orqali amalga oshiriladigan kam jarohatli jarrohlik usulini tanlashgan. Natijada 12 santimetrlik zanglamaydigan po‘lat cho‘p butun holda olib tashlangan.

Bir necha kunlik kuzatuvdan so‘ng bemorning tomog‘idagi og‘riq va noqulaylik tezda kamaygan, shilliq qavatdagi qon dimlanishi ham asta-sekin pasaygan.

Shifokorlar aholini ogohlantirdi

Shifoxona ushbu holatni jamoatchilik uchun ogohlantiruvchi misol sifatida e’lon qilgan. Mutaxassislar begona buyum tasodifan yutib yuborilsa yoki tanaga kirib qolsa, darhol tibbiy yordamga murojaat qilish zarurligini ta’kidlagan.

Bunday jismning organizmda uzoq vaqt qolishi atrofdagi to‘qimalarni shikastlashi va xavfli asoratlarga sabab bo‘lishi mumkin. Vanning holati esa dastlab yengildek ko‘ringan muammoni e’tiborsiz qoldirish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi.

DalyanVanXuan Veypenmetall cho‘p
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindi10 sentabr 17:14Xitoylik ayol ko‘z qovoqlari operatsiyasi sabab 6 yildan beri ko‘zlari ochiq holda uxlayaptiXitoylik ayol ko‘z qovoqlari operatsiyasi sabab 6 yildan beri ko‘zlari ochiq holda uxlayapti5 iyun 21:43Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi29 avgust 15:22Kutilmagan hujum: sakkiz oyoq baliqchining yuziga yopishdiKutilmagan hujum: sakkiz oyoq baliqchining yuziga yopishdi27 sentabr 15:04Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiKamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi2 oktabr 09:20107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi2 oktabr 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi