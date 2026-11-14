Turkiyada musulmonlarning mehmondo‘stligidan ta’sirlangan xitoylik er-xotin Islomni qabul qildi

1 daqiqa o'qish74
Turkiyada musulmonlarning mehmondo‘stligidan ta’sirlangan xitoylik er-xotin Islomni qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pekinlik Moyuan Song va Luosi Syuy ismli er-xotin musulmonlarning samimiyligi hamda mehmondo‘stligidan ta’sirlanib, Islom dinini qabul qildi.
  • Antaliyada Aysel va Abdurahmon Akgo‘ch oilasi bilan tanishgan juftlik, keyinchalik Akdeniz universiteti masjidida o‘tkazilgan marosimda musulmon bo‘lib, Muhammad Murat va Laylo Betul ismlarini oldi.

Xitoy poytaxti Pekinda yashovchi Moyuan Song va Luosi Syuy ismli er-xotin taxminan ikki yil avval ish joylarini tark etib, dunyo bo‘ylab sayohatga otlangan. Sakkiz yildan beri turmush qurgan juftlikning ilk manzili Indoneziya bo‘lgan. Ular bu yerda musulmonlarning samimiyligi va mehmondo‘stligidan ta’sirlanib, Islom diniga qiziqish bildira boshlagan. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi.

Keyinchalik Turkiyaga kelgan juftlik Antaliya shahrining tarixiy Kaleychi hududidagi bog‘da nafaqadagi Aysel va Abdurahmon Akgo‘ch bilan tanishgan. Suhbat davomida turk oilasi ularni uyiga taklif qilgan. Mehmonlar u yerda turk madaniyati va milliy taomlari bilan tanishish imkoniga ega bo‘lgan.

Aysel Akgo‘ch Islom diniga qiziqish bildirgan xitoylik ayolga Qur’oni karimni sovg‘a qilgan. Uning ta’kidlashicha, bu sovg‘a juftlik musulmon bo‘lishi uchun emas, muqaddas kitob bilan tanishishi uchun berilgan. Xitoyliklar Turkiyadan ketganidan keyin ham turk oilasi bilan aloqani uzmagan va Islom dinini mustaqil o‘rganishda davom etgan.

Oxir-oqibat musulmon bo‘lishga qaror qilgan juftlik bu qadamni aynan Antaliyada qo‘yishni istab, shaharga yana qaytgan. Ular Akdeniz universiteti masjidida o‘tkazilgan marosimda Islomni qabul qilgan. Marosimdan so‘ng ularga Muhammad Murat va Laylo Betul ismlari berilgan. Shuningdek, masjid imomi juftlikning diniy nikohini ham o‘qib bergan.

Moyuan Songning aytishicha, ularning Islom diniga qiziqishiga turli mamlakatlarda musulmonlardan ko‘rgan yaxshilik va samimiylik sabab bo‘lgan. U hech kim ularga bosim o‘tkazmagani yoki bu qarorga undamaganini, aksincha, musulmonlarning xatti-harakatlarini kuzatib, dinni o‘rganishga qiziqish paydo bo‘lganini ta’kidlagan.

Besh kishi, jumladan diniy libosdagi kishi va ro‘molli ayollar birga turibdi.

Abdurahmon Akgo‘chning so‘zlariga ko‘ra, bir kuni Moyuan Song u bilan masjidga borish istagini bildirgan. U yerda namoz o‘qiyotganida xitoylik erkak qattiq ta’sirlanib, ko‘z yoshlari bilan namoz ado etgan.

Song musulmon bo‘lganidan keyin ko‘nglida xotirjamlik ortganini ham aytgan. Uning ta’kidlashicha, qiyinchiliklarga duch kelganlarida xotirjam bo‘lib, duo qilish ularga ruhiy kuch bergan.

Turk oilasi xitoylik juftlik bilan aloqani davom ettirmoqda. Akgo‘chlar ularni o‘z farzandlaridek ko‘rishini aytib, kelasi yil may oyida Xitoyga borib, Muhammad Murat va Laylo Betulni ziyorat qilishni rejalashtirayotganini bildirgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari