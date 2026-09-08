Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildi

·72·Dunyo
Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildi

Parijdagi Eyfel minorasiga hindu diniy delegatsiyasi tashrifi chog‘ida ayol xodimlar ish joylarini tark etishga majburlangani haqidagi xabarlar yuzasidan tekshiruv boshlandi. Bu haqda “Reuters” xabar berdi.

Hodisa joriy yilning 6 sentyabr kuni taxminan 100 nafar kishidan iborat, BAPS nomi bilan tanilgan hindu diniy tashkilotiga aloqador delegatsiyaning Eyfel minorasiga yopiq tashrifi vaqtida sodir bo‘lgani aytilmoqda.

Kasaba uyushmasi vakili Dian Davuanning “Reuters” agentligiga aytishicha, delegatsiya o‘tib ketayotgan paytda ayol xodimlardan ish joylarini tark etish va ularning o‘rniga erkak hamkasblarini qo‘yish so‘ralgan. Mazkur holat xodimlar orasida norozilik va e’tirozlarga sabab bo‘lgan.

Qayd etilishicha, 7 sentyabr kuni xodimlar yuz bergan voqeani muhokama qilish hamda rahbariyat bilan muloqot o‘tkazish maqsadida yig‘ilish o‘tkazgan. Shu sababli Eyfel minorasi belgilangan vaqtdan kechroq ochilgan. Kirish qismida esa yuzaga kelgan kechikish “operatsion sabablar” bilan izohlangan yozuv paydo bo‘lgan.

Davuanning aytishicha, minora ma’muriyati xodimlardan mazkur hodisa uchun uzr so‘ragan.

Parij meri Emmanuel Greguar ham voqea yuzasidan imkon qadar tezroq tekshiruv boshlanishini ma’lum qilgan. U xodimlarning noroziligi asosli ekanini ta’kidlab, yuz bergan holatga olib kelgan barcha sabablar aniqlanishi zarurligini bildirgan.

Shuningdek, hodisa yuzasidan BAPS tashkiloti ham bayonot bergan. Unda delegatsiyaning kelishi tashrif buyuruvchilarga xalaqit bermaslik maqsadida minora ochilishi bilan bir vaqtga rejalashtirilgani aytilgan.

Tashkilot vakillarining ta’kidlashicha, ularga ma’lum bo‘lgan holatga ko‘ra, hech kim Eyfel minorasiga kirishdan to‘sib qo‘yilmagan. Shu bilan birga, BAPS yuzaga kelgan noqulaylik yoki og‘riqli holat uchun uzr so‘ragan.

Ma’lum qilinishicha, Fransiya Milliy assambleyasi raisi Yael Braun-Pive ham voqeaga munosabat bildirgan. U Fransiyada ayollar jamoat hayotida erkaklar bilan teng ravishda ishtirok etishini ta’kidlab, boshqalarni qabul qilish mamlakat qadriyatlaridan voz kechishni anglatmasligini bildirgan.

Bildirilishicha, BAPS delegatsiyasi Fransiyaga Parij atrofida hindu ibodatxonasi ochilishi munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirlarda ishtirok etish uchun borgan bo‘lgan.

Hozirda Eyfel minorasida sodir bo‘lgan mazkur holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Voqea atrofidagi barcha holatlar aniqlanishi va ayol xodimlarning ish joylarini tark etishiga aynan qanday sabablar turtki bo‘lgani oydinlashtirilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 14:4670 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdiBugun, 14:36Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Bugun, 14:03Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiQirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiBugun, 13:48Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Bugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada