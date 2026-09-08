Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildi

·0·Dunyo
Ayol xodimlar mojarosi ortidan Eyfel qayta ochildi

Parijdagi Eyfel minorasi hindu diniy delegatsiyasi tashrifi vaqtida ayol xodimlarning chetlatilgani haqidagi mojaro ortidan xodimlar ish tashlashi sabab bir kunga yopildi. 7 sentyabr kuni faoliyatini to‘xtatgan inshoot 8 sentyabr kuni tashrif buyuruvchilar uchun qayta ochildi. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Mojaro 5 sentyabr kuni BAPS nomi bilan tanilgan Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha hindu diniy tashkiloti delegatsiyasining Eyfel minorasiga tashrifi ortidan yuzaga kelgan. Kasaba uyushmasi vakili Dian Davuaning aytishicha, ayol xodimlarga delegatsiya a’zolari bilan aloqa qilmaslik bo‘yicha ko‘rsatma berilgan. Ayrim ayollar ish joylarini tark etgan, ba’zi lavozimlarda esa ularning o‘rnini erkaklar egallagan.

Eyfel minorasini boshqaruvchi SETE kompaniyasi delegatsiya tashrifni ayollar bilan aloqani cheklash sharti asosida tashkil etishni so‘raganini tan oldi. Kompaniya bunday shartlarni qabul qilmaslik kerak bo‘lganini bildirdi.

BAPS tashkiloti esa yuzaga kelgan vaziyat sabab jabrlangan yoki noqulaylikka duch kelganlardan uzr so‘radi. Tashkilot delegatsiya tashrifi minoradagi boshqa tashrif buyuruvchilarga xalaqit bermasligi uchun ish boshlanishi arafasida tashkil etilganini va hech kimning Eyfel minorasiga kirishi cheklanmaganini ma’lum qildi.

Voqea Parijda keskin munosabatlarga sabab bo‘ldi. Shahar meri Emmanuel Greguar hodisa yuzasidan tekshiruv boshlanishini ma’lum qildi. U gender tengligi Fransiyadagi tarixiy obidalarda ham, boshqa jamoat joylarida bo‘lgani kabi, istisnosiz ta’minlanishi kerakligini ta’kidladi.

Xodimlarning ish tashlashi sabab 7 sentyabr kuni yopilgan Eyfel minorasi 8 sentyabr kuni yana tashrif buyuruvchilarni qabul qila boshladi. Dunyodagi eng mashhur sayyohlik maskanlaridan biri bo‘lgan minoraga yiliga qariyb 7 million kishi tashrif buyuradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiMashinani tosh bilan urgan erkak 151 ming tenge jarimaga tortildiBugun, 16:10Dunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiDunyoda urushlar soni rekord darajaga yetdiBugun, 15:07Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 14:4670 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdi70 yoshli ayol asrab olgan 17 yoshli qizini maymunga almashtirdiBugun, 14:36Eyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiEyfel minorasida ishlovchi “nomahram” ayollar minoradan chetlatildiBugun, 14:27Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Tramp Oyga da’vo qildi: xalqaro huquq bunga nima deydi?Bugun, 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada