Asal Shodiyeva Parij kuzidan taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi (video)

·46·Madaniyat
Asal Shodiyeva Parij kuzidan taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi (video)

Aktrisa Asal Shodiyeva ayni kunlarda Fransiya poytaxti Parij shahrida sayohat qilmoqda. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida safar davomida olingan surat va videolarni muxlislari bilan bo‘lishdi.

Aktrisa, xususan, mashhur Eyfel minorasi qarshisida suratga tushgan. U e’lon qilgan lavhalariga «Bu biz bo‘lishimiz mumkin edi — sen va men. Parijda kuz juda go‘zal», deya izoh qoldirgan.

Shodiyevaning ushbu postida turmush o‘rtog‘i ko‘rinmagani ham e’tibor tortdi. Aktrisa Parijga kim bilan borgani yoki sayohatni yolg‘iz davom ettirayotgani haqida qo‘shimcha ma’lumot bermagan.

Asal ShodiyevaParijEyfel minorasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqdaFransiyada keskinlik kuchaydi: Eyfel minorasi va Luvr muzeyi xavf ostida qolmoqda19 oktabr 14:53Husnora Shodiyeva 33 yoshda: tug‘ilgan kunidagi tort uni hayratga soldiHusnora Shodiyeva 33 yoshda: tug‘ilgan kunidagi tort uni hayratga soldi4 noyabr 07:47Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldiAsal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi22 iyul 18:13Aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradiAktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasi og‘ir judolikka uchradi28 sentabr 16:11Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)12 avgust 14:55Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)1 oktabr 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi