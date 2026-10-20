"Yadroviy Eron bilan yashay olmayman”: Netanyaxu yangi muddatdagi asosiy maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu Eronning yadroviy dasturiga qarshi murosasiz pozitsiyasini yana bir bor tasdiqladi.
- U Eron bilan yadroviy maqomga ega bo'lgan davlat sifatida yashashga ko'nikish lozimligini ilgari surgan muxolifatning taklifini qabul qilib bo'lmas deb atadi.
- Netanyaxu o'zining bo'lajak siyosiy faoliyatining asosiy maqsadi Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga to'sqinlik qilish ekanligini ta'kidladi.
Isroil siyosiy sahnasida va Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik masalalari yana kun tartibining eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Bosh vazir Benyamin Netanyaxu mamlakatdagi muxolifat vakillarining pozitsiyasiga keskin e’tiroz bildirib, Tehronning yadroviy dasturiga nisbatan murosasiz munosabatini yana bir bor ochiq bayon etdi.
Hukumat rahbari Eron hududiga ehtimoliy zarbalar berish g‘oyasini rad etayotgan va tahdid bilan murosa qilishga chaqirayotgan siyosiy raqiblarining qarashlarini keskin qoraladi.
Muxolifatning pozitsiyasi va Netanyaxuning radikal qarshiligi
Ichki siyosiy bahslar davomida Eronga qarshi harbiy harakatlar masalasi asosiy to‘qnashuv nuqtasiga aylandi:
Muxolifatning taklifi: Muxolifatdan ko‘rsatilgan nomzod Eron rejimi obyektlariga harbiy zarba berish g‘oyasini katta xato deb baholagan hamda Isroil endilikda yadroviy maqomga ega Eron bilan yonma-yon yashashga ko‘nikishi lozimligini ilgari surgan;
Netanyaxuning qat’iy raddiyasi: Bosh vazir bunday yon berishni qabul qilib bo‘lmas deb atadi: «Men esa yadroviy Islom Respublikasi bilan hech qachon kelisha olmayman va u bilan birga yashay olmayman», — deya ta’kidladi u.
«Butun hayotim maqsadi»: Keyingi muddat uchun asosiy va’da
Benyamin Netanyaxu bo‘lajak siyosiy faoliyatining ustuvor yo‘nalishini bevosita ushbu xavfsizlik tahdidiga qarshi kurash bilan bog‘ladi:
Ko‘p yillik siyosiy yo‘l: Siyosatchi Eronning yadro quroliga ega bo‘lishiga to‘sqinlik qilish uning butun siyosiy hayoti va rahbarlik davrining bosh maqsadi bo‘lib kelganini urg‘uladi;
Keyingi muddat rejasi: «Agar yana saylansam, buning hech qachon sodir bo‘lmasligini ta’minlash uchun keyingi boshqaruv muddatimni ham shunga bag‘ishlayman deb umid qilaman», — deya o‘z so‘zini yakunladi Netanyaxu.
Bu bayonot Isroilning Eron yadro inshootlariga qarshi ehtimoliy preventiv zarbalar berish ehtimolini kun tartibida saqlab qolayotgani va mintaqadagi keskinlik pasaymasligidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…