"Yadroviy Eron bilan yashay olmayman”: Netanyaxu yangi muddatdagi asosiy maqsadini ochiqladi

·46·Dunyo
"Yadroviy Eron bilan yashay olmayman”: Netanyaxu yangi muddatdagi asosiy maqsadini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu Eronning yadroviy dasturiga qarshi murosasiz pozitsiyasini yana bir bor tasdiqladi.
  • U Eron bilan yadroviy maqomga ega bo'lgan davlat sifatida yashashga ko'nikish lozimligini ilgari surgan muxolifatning taklifini qabul qilib bo'lmas deb atadi.
  • Netanyaxu o'zining bo'lajak siyosiy faoliyatining asosiy maqsadi Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga to'sqinlik qilish ekanligini ta'kidladi.

Isroil siyosiy sahnasida va Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlik masalalari yana kun tartibining eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Bosh vazir Benyamin Netanyaxu mamlakatdagi muxolifat vakillarining pozitsiyasiga keskin e’tiroz bildirib, Tehronning yadroviy dasturiga nisbatan murosasiz munosabatini yana bir bor ochiq bayon etdi.

Hukumat rahbari Eron hududiga ehtimoliy zarbalar berish g‘oyasini rad etayotgan va tahdid bilan murosa qilishga chaqirayotgan siyosiy raqiblarining qarashlarini keskin qoraladi.

Muxolifatning pozitsiyasi va Netanyaxuning radikal qarshiligi

Ichki siyosiy bahslar davomida Eronga qarshi harbiy harakatlar masalasi asosiy to‘qnashuv nuqtasiga aylandi:

  • Muxolifatning taklifi: Muxolifatdan ko‘rsatilgan nomzod Eron rejimi obyektlariga harbiy zarba berish g‘oyasini katta xato deb baholagan hamda Isroil endilikda yadroviy maqomga ega Eron bilan yonma-yon yashashga ko‘nikishi lozimligini ilgari surgan;

  • Netanyaxuning qat’iy raddiyasi: Bosh vazir bunday yon berishni qabul qilib bo‘lmas deb atadi: «Men esa yadroviy Islom Respublikasi bilan hech qachon kelisha olmayman va u bilan birga yashay olmayman», — deya ta’kidladi u.

«Butun hayotim maqsadi»: Keyingi muddat uchun asosiy va’da

Benyamin Netanyaxu bo‘lajak siyosiy faoliyatining ustuvor yo‘nalishini bevosita ushbu xavfsizlik tahdidiga qarshi kurash bilan bog‘ladi:

  • Ko‘p yillik siyosiy yo‘l: Siyosatchi Eronning yadro quroliga ega bo‘lishiga to‘sqinlik qilish uning butun siyosiy hayoti va rahbarlik davrining bosh maqsadi bo‘lib kelganini urg‘uladi;

  • Keyingi muddat rejasi: «Agar yana saylansam, buning hech qachon sodir bo‘lmasligini ta’minlash uchun keyingi boshqaruv muddatimni ham shunga bag‘ishlayman deb umid qilaman», — deya o‘z so‘zini yakunladi Netanyaxu.

Bu bayonot Isroilning Eron yadro inshootlariga qarshi ehtimoliy preventiv zarbalar berish ehtimolini kun tartibida saqlab qolayotgani va mintaqadagi keskinlik pasaymasligidan dalolat beradi.

Benyamin NetanyaxuEron yadroviy dasturiIsroil-Eron munosabatlariYaqin Sharq xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyondan xalqaro ikkiyuzlamachilikka keskin zarba (video)24 sentabr 17:48Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaTramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazida29 iyul 10:58AQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdiAQSH W93 yangi termoyadroviy jangovar kallagini parvoz sinovidan o‘tkazdi23 sentabr 12:57Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?Bombardimonchi va yashirin qiruvchi kadrda: Xitoy qanday signal berdi?4 avgust 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda