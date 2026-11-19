Putin Xitoyga «yadroviy jomadon» bilan bordi: sirli «Cheget» kameralarga muhrlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Shenchjen shahridagi sammitga tashrifi chog‘ida uning yadroviy kuchlarni boshqarish tizimiga tegishli «Cheget» jomadoni kameralarga muhrlandi.
- Rossiya-1 telekanali jurnalisti Yevgeniy Popovning savoliga javob bergan harbiy ofitser qurilmaning aynan yadroviy boshqaruv terminali ekanligini tasdiqladi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Xitoydagi xalqaro sammitga tashrifi chog‘ida uning yonida olib yuriladigan eng maxfiy qurilmalardan biri — «Cheget» nomli yadroviy jomadon kameralarga tushdi. Qizig‘i shundaki, bu safar uning mavjudligi haqidagi ma’lumotni Rossiya davlat telekanali jurnalistining savoliga harbiy ofitserning o‘zi tasdiqladi.
Mazkur kadrlar 18 noyabr kuni Shenchjen shahrida o‘tayotgan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (OTIH/APEC) sammiti doirasida tasvirga olingan. Bu holat xalqaro e’tiborni tortdi, chunki «Cheget» Rossiyaning strategik yadroviy kuchlarini boshqarish tizimida muhim o‘rin tutadigan, odatda omma ko‘zidan yiroq saqlanadigan qurilmadir.
Jurnalistning savoli va harbiy ofitserning javobi
«Rossiya-1» telekanali jurnalisti Yevgeniy Popov sammit o‘tayotgan bino yaqinida Putinga hamrohlik qilayotgan harbiy-dengiz floti ofitserining qo‘lidagi qora chamadonga e’tibor qaratgan.
Jurnalist undan bu jomadon Rossiya prezidentining yadroviy qurollarni boshqarish tizimiga tegishli qurilmami, deb so‘ragan. Ofitser esa uning aynan o‘sha jomadon ekanini tasdiqlagan.
Shu tariqa, odatda xavfsizlik protokollari sababli kameralardan chetda qoladigan qurilma bu safar Rossiya davlat telekanali efirida namoyish etildi. Bu haqda xalqaro nashrlar, jumladan, South China Morning Post ham xabar berdi.
«Cheget» qanday vazifani bajaradi?
«Cheget» — Rossiyaning strategik yadroviy kuchlarini boshqarishga mo‘ljallangan «Kazbek» tizimining ko‘chma abonent terminali hisoblanadi. U davlat rahbariga oliy harbiy qo‘mondonlik bilan himoyalangan aloqa o‘rnatish va yadroviy qurollardan foydalanish bilan bog‘liq qarorlarni uzatish imkonini beradi.
Biroq bu qurilmani oddiy ma’nodagi «yadroviy tugma» deb tushunish to‘g‘ri emas. Uning vazifasi yadroviy zarbani mustaqil ravishda amalga oshirish emas, balki strategik kuchlarni boshqarish va tegishli buyruqlarni uzatish jarayonida ishtirok etishdan iborat.
«Cheget» Rossiya yadroviy boshqaruv tizimining muhim qismlaridan biri bo‘lib, unga oid texnik tafsilotlar va ishlash tartibi to‘liq oshkor qilinmagan.
Nega bu jomadonning ko‘rinishi alohida e’tibor tortdi?
Davlat rahbarlarining xorijiy safarlarida xavfsizlik va harbiy boshqaruv tizimlari ham ular bilan birga harakatlanadi. Rossiya prezidentining yadroviy boshqaruv terminali ham shunday qurilmalar qatoriga kiradi.
Biroq «Cheget»ning kameralarga tushishi kam uchraydigan holat. Bungacha shunga o‘xshash kadrlar 2023 yil oktyabr oyida Putinning Xitoyga tashrifi chog‘ida ham paydo bo‘lgan edi.
Shu sababli bu safargi tasvirlar ham xalqaro OAV e’tiborini jalb qildi. Ayrim nashrlar qurilmaning aynan uch davlat rahbari ishtirokidagi muzokaralar arafasida namoyish etilishini alohida ta’kidladi.
Putin, Tramp va Si Szinpin uchrashuvi oldidan
«Cheget» aks etgan kadrlar 19 noyabr kuni Shenchjen shahrida Vladimir Putin, Xitoy rahbari Si Szinpin va AQSH prezidenti Donald Tramp ishtirokida uch tomonlama uchrashuv o‘tkazilishi rejalashtirilgan bir paytda tarqaldi.
Xitoy Tashqi ishlar vazirligi mazkur uchrashuvni tasdiqlagan. AQSH tomoni ham muzokaralarda yadroviy qurollarni qisqartirish va ularning tarqalishining oldini olish masalalari muhokama qilinishi mumkinligini bildirgan.
Shu bois yadroviy boshqaruv qurilmasining sammitda ko‘rinishi siyosiy va ramziy jihatdan ham qiziqish uyg‘otdi. Biroq uning namoyish etilishi uchrashuvda muayyan yadroviy qaror qabul qilinishi yoki tomonlar o‘rtasida keskinlik kuchayganini anglatmaydi.
Xavfsizlik ramzimi yoki siyosiy ishorami?
Putinning «Cheget» bilan birga yurishi, avvalo, Rossiya prezidentining yadroviy kuchlarni boshqarish tizimi doirasidagi xavfsizlik protokollari bilan bog‘liq. Ammo qurilmaning ommaga ko‘rsatilishi va bu haqdagi savolga ofitserning ochiq javob berishi voqeaga qo‘shimcha siyosiy tus berdi.
Dunyodagi uch yirik davlat rahbarlari yadroviy xavfsizlik, qurollanishni cheklash va xalqaro munosabatlar masalalarini muhokama qilish arafasida turgan bir paytda bu kadrlar yana bir bor yadroviy omil jahon siyosatining eng muhim mavzularidan biri bo‘lib qolayotganini eslatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…