Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?

·2·Dunyo
Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan FlyDubai aviakompaniyasining Boeing 737 samolyoti (reys FDB1549) bortida qurolli egallab olinganini bildiruvchi «7500» maxsus signalini uzatdi.
  • Bortida 180 nafar yo‘lovchi, jumladan 150 nafar Isroil fuqarosi bo‘lgan ushbu havo kemasi xavfsizligini ta’minlash uchun Isroil Harbiy-havo kuchlarining qiruvchi samolyotlari havoga ko‘tarildi.

Yaqin Sharq mintaqasi osmonida xalqaro aviatsiyani oyoqqa turg‘izgan shoshilinch va o‘ta tahlikali favqulodda vaziyat yuzaga keldi. BAAning Dubay shahridan Isroilning Tel-Aviv shahriga yo‘l olgan FlyDubai aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737 yo‘lovchi samolyoti (reys FDB1549) parvoz davomida kutilmaganda samolyot olib qochilgani va garovga olinganini bildiruvchi xavfli signallarni uzatdi. Avialayner dastlab umumiy favqulodda holatni anglatuvchi «7700» kodini, biroq ko‘p o‘tmay bortning qurolli egallab olinganini anglatuvchi «7500» maxsus signalini dispetcherlik markazlariga yuborgan.

Bortida jami 180 nafar yo‘lovchi, jumladan 150 nafar Isroil fuqarosi bo‘lgan havo kemasi xavfsizligini ta’minlash maqsadida Isroil Harbiy-havo kuchlarining bir nechta zamonaviy qiruvchi samolyotlari havoga ko‘tarildi. Ayni daqiqalarda mamlakat Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu hamda Mudofaa vaziri Isroel Kas ishtirokida xavfsizlik bo‘yicha shoshilinch yopiq maslahatlashuv yig‘ilishi o‘tkazilmoqda.

«7500 kodi, 180 nafar yo‘lovchi va osmonga ko‘tarilgan qiruvchilar»: 5 ta asosiy nuqta

Yaqin Sharq osmonidagi keskin aviatsiya hodisasi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • «Samolyot olib qochildi» (7500) signali: FlyDubai aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737 samolyoti bort egallab olinganini bildiruvchi maxsus «7500» signalini uzatdi;

  • Bortda 180 nafar yo‘lovchi: Havo kemasida 180 kishi, shu jumladan 150 nafar Isroil fuqarosi bo‘lgan;

  • Isroil harbiy aviatsiyasi havoga ko‘tarildi: Maxsus signaldan so‘ng Isroil HHKga tegishli qiruvchi samolyotlar laynerni kuzatib borish uchun zudlik bilan parvoz qildi;

  • Davlat rahbariyatining shoshilinch yig‘ilishi: Bosh vazir Binyamin Netanyaxu va Mudofaa vaziri Isroel Kas favqulodda xavfsizlik majlisini boshladi;

  • Parvoz yo‘nalishi nazorat ostida: Flightradar xaritalarida samolyot Iordaniya havo hududidan o‘tib, Isroil chegaralariga yaqinlashgani aks etdi.

Dubay — Tel-Aviv (FDB1549) reysidagi favqulodda holat ko‘rsatkichlari tasnifi

Havo kemasi, uzatilgan signallar xronologiyasi va harbiy reaksiya parametrlari tahlili:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Aniqlangan holatlar va texnik ko‘rsatkichlar

Aviakompaniya va samolyot rusumi

FlyDubai aviakompaniyasi, Boeing 737 layneri (A6-FKN)

Reys yo‘nalishi va raqami

Dubay (BAA) — Tel-Aviv (Isroil), FDB1549 reysi

Bortdagi odamlar soni

180 nafar yo‘lovchi (shundan 150 nafari Isroil fuqarosi)

Birinchi uzatilgan signal

Skvok 7700 (Favqulodda / texnik nosozlik holati)

Ikkinchi uzatilgan signal

Skvok 7500 (Samolyotni olib qochish / Garovga olish holati)

Harbiy munosabat va chora

Isroil HHK qiruvchi samolyotlari havoga ko‘tarildi

Siyosiy rahbariyat darajasidagi qadam

Netanyaxu va Mudofaa vaziri shoshilinch maslahatlashuv o‘tkazmoqda

Aviatsiya xavfsizligi va geosiyosiy ekspertiza: Nega 7500 kodi eng xavfli signal hisoblanadi?

Xalqaro aviatsiya mutaxassislari, harbiy ekspertlar va xavfsizlik tahlilchilarining xulosalari:

  • «Transponderning sovuqqon xabari (7500)»: Aviatsiyada «7500» kodi havo kemasi bortiga qurolli bosqinchilar, terrorchilar bostirib kirgani yoki uchuvchilar kabinasi kuch bilan egallab olinganini anglatadi; bu signal pilotlar tomonidan dispetcherga ovoz chiqarmasdan yashirincha yuborilishi mumkin; biroq tarixda uchuvchilarning texnik adashishi (transponder raqamini noto‘g‘ri kiritishi) sababli 7500 kodi xato uzatilgan pretsedentlar ham kuzatilgan;

  • Qiruvchi samolyotlarning havoga ko‘tarilishi shartligi: 150 nafar isroillik bo‘lgan samolyotdan bunday kod kelib tushishi bilan har qanday davlat armiyasi havo xavfsizligi protokolini maksimal darajaga ko‘taradi; Isroil qiruvchilari layner yaqiniga borib, kabinadagi holatni vizual baholash, samolyotni aholi punktlaridan uzoqlashtirish yoki maxsus qo‘ndirish ssenariylarini tayyorlaydi;

  • Mintaqadagi yuqori keskinlik ta’siri: Yaqin Sharqdagi umumiy harbiy-siyosiy vaziyatning nihoyatda qaltisligi sababli har qanday fuqarolik reysidagi shubhali harakat to‘g‘ridan to‘g‘ri milliy xavfsizlik darajasida ko‘rib chiqiladi; Bosh vazir va Mudofaa vazirining darhol maxsus yig‘ilish chaqirishi vaziyatning naqadar jiddiy qabul qilinayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, mazkur favqulodda holat samolyotning haqiqatan olib qochilishi bo‘lishi mumkinmi yoki uchuvchilar tomonidan texnik xatolik natijasida uzatilgan signalmi? Yaqin Sharqdagi mavjud keskinlik fuqarolik aviatsiyasi xavfsizligiga qanchalik jiddiy xavf solmoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo e’tiborida turgan ushbu shoshilinch xalqaro tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

FlyDubaiBoeing 7377500 kodiNetanyahu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!«Makka shartnomasi ishga tushadi»: Turkiya Saudiyaga harbiy yordam berishga tayyor!20 sentabr 13:17AQSH-Eron urushining kengayishi va Saudiyaning geosiyosiy tuzog‘i...AQSH-Eron urushining kengayishi va Saudiyaning geosiyosiy tuzog‘i...26 iyul 06:30«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi1 avgust 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota