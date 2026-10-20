Dunyodagi eng qudratli armiyalar reytingi e’lon qilindi. O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?

·88·Dunyo
Dunyodagi eng qudratli armiyalar reytingi e’lon qilindi. O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Global Firepower xalqaro loyihasi 2026 yil uchun 145 ta mamlakatni qamrab olgan eng kuchli armiyalar reytingini e'lon qildi.
  • O'zbekiston mazkur ro'yxatda 53-o'rinni egallab, Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng yuqori natijani qayd etdi.
  • Dunyo bo'yicha kuchli uchlikdan AQSH, Rossiya va Xitoy joy oldi.
  • Reytingni shakllantirishda 60 dan ortiq omil, jumladan, harbiy texnika soni, moliyaviy imkoniyatlar va logistika kabi ko'rsatkichlar inobatga olindi.

Global Firepower xalqaro loyihasi 2026 yil uchun dunyoning eng kuchli armiyalari reytingini e’lon qildi. Unda 145 ta mamlakatning harbiy salohiyati baholangan. O‘zbekiston ro‘yxatda 53-o‘rinni egallab, Markaziy Osiyodagi davlatlar orasida eng yuqori natijani qayd etdi.

Reytingda birinchi o‘rinni AQSH egallagan. Rossiya ikkinchi, Xitoy uchinchi pog‘onadan joy olgan. Hindiston to‘rtinchi, Janubiy Koreya esa beshinchi o‘rinda qayd etilgan.

Kuchli o‘nlikka, shuningdek, Fransiya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Turkiya va Italiya kirgan.

Global Firepower ma’lumotlariga ko‘ra, davlatlarning PowerIndex ko‘rsatkichlari quyidagicha:

  • AQSH — 0,0741;

  • Rossiya — 0,0791;

  • Xitoy — 0,0919;

  • Hindiston — 0,1346;

  • Janubiy Koreya — 0,1642;

  • Fransiya — 0,1798;

  • Yaponiya — 0,1876;

  • Buyuk Britaniya — 0,1881;

  • Turkiya — 0,1975;

  • Italiya — 0,2211.

Markaziy Osiyoda O‘zbekiston yetakchi

Mintaqa davlatlari orasida O‘zbekiston 53-o‘rinni egallagan. Qozog‘iston 58-o‘rinda, Turkmaniston 78-o‘rinda, Tojikiston 100-o‘rinda, Qirg‘iziston esa 109-o‘rinda qayd etilgan.

Reytingning eng quyi pog‘onalarida Markaziy Afrika Respublikasi 143-o‘rinni, Beliz 144-o‘rinni va Butan 145-o‘rinni egallagan.

Reyting qanday tuziladi?

Global Firepower ma’lumotlariga ko‘ra, reytingni hisoblashda 60 dan ortiq omil inobatga olinadi. Ular qatoriga harbiy xizmatchilar soni, qurol-yarog‘ va texnika miqdori, moliyaviy imkoniyatlar, logistika, tabiiy resurslar hamda mamlakatning geografik xususiyatlari kiradi.

2026 yilgi hisob-kitoblarda aholining internet bilan qamrab olinish darajasi ham yangi omil sifatida qo‘shilgan.

PowerIndex ko‘rsatkichi qanchalik kichik bo‘lsa, mamlakatning an’anaviy harbiy salohiyati shunchalik yuqori deb baholanadi. Nazariy jihatdan eng yaxshi natija 0,0000 hisoblanadi, ammo loyiha izohiga ko‘ra, amalda bunday ko‘rsatkichga erishish mumkin emas.

Reytingda harbiy texnika soni bilan birga davlatning moliyaviy va logistik imkoniyatlari ham hisobga olinadi. Masalan, Global Firepower ma’lumotlarida AQSHning turli vazifalarga mo‘ljallangan samolyot va vertolyotlari jami 13 032 ta, avianosetslari esa 11 ta deb ko‘rsatilgan.

Shu bilan birga, mazkur reyting mamlakatlarning harbiy salohiyatini taqqoslashga qaratilgan bo‘lib, u har bir qurol yoki texnika birligi jangga tayyorligini hamda ehtimoliy urush natijasini to‘liq aks ettirmaydi.

Global FayrpauerO‘zbekistonMarkaziy OsiyoPowerIndex
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rindaO‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rinda10 sentabr 10:42Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiHisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdi9 iyul 16:17O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladi11 iyun 17:55Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?8 iyun 19:23Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi6 iyun 13:29Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi13 sentabr 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda