Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdi

·82·Jamiyat
Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdi

Hisor tog‘larida o‘rnatilgan fotoqopqonlar yana bir noyob jonivorni tasvirga oldi. Bu safar kamyob qor qoploni kameraga muhrlanib, uning hududda uchrashi yana bir bor tasdiqlandi.

Bu haqda Ekologiya va iqlim o‘zgarishi qo‘mitasi xabar berdi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qor qoploni Markaziy Osiyodagi eng noyob va kam uchraydigan yirtqichlardan biri hisoblanadi. Uning tabiiy yashash muhitida qayd etilishi hudud ekotizimi saqlanib qolayotganidan dalolat beradi.

Ma’lumot uchun, qor qoploni yo‘qolib ketish xavfi ostidagi tur sifatida O‘zbekiston Qizil kitobi hamda Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqining Qizil ro‘yxatiga kiritilgan. Shu sababli ushbu noyob jonivorni muhofaza qilish va uning yashash muhitini asrab-avaylash ekologlar oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Qorli va toshloq tog‘ bag‘rida qor qoploni turibdi.
HisorQor leoparO'zbekistonMarkaziy OsiyoXalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaNoqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaBugun, 17:14“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildiBugun, 16:28Toshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiToshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiBugun, 15:09Toshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiToshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiBugun, 13:09Toshkentdagi podstansiyada portlash yuz berdiToshkentdagi podstansiyada portlash yuz berdiBugun, 13:04Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaToshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda