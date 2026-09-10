O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rinda

·0·Texno
O‘zbekiston kiberxavfsizlik bo‘yicha mintaqada uchinchi o‘rinda

2025 yil davomida va 2026 yilning birinchi olti oyida O‘zbekistondagi kompaniyalar va davlat tashkilotlari bazalaridan qariyb 15 million qator ma’lumot sizib chiqqan. Shu natija bilan O‘zbekiston Markaziy Osiyoda Tojikiston va Qozog‘istondan keyin uchinchi o‘rinda qayd etilgan. Bu haqda F6'ning 2025–2026 yillarga mo‘ljallangan Cyber Threat Landscape Report hisobotida ma’lum qilingan.

F6 tadqiqotiga ko‘ra, dunyo miqyosida 164 ta ma’lumot sizishi holati aniqlangan. Ularda 600 milliondan ortiq foydalanuvchi yozuvlari zarar ko‘rgan.

Ularning 91 ta bazasi xakerlik forumlari va Telegram kanallarida ochiq joylashtirilgan. 73 ta ma’lumotlar bazasi esa sotuvga chiqarilgan.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida sizib chiqqan ma’lumotlar miqdori 257 million qatorga yetgan. Mintaqadagi eng katta ko‘rsatkich Tojikistonda qayd etilgan. Mamlakat hisobiga 217 millionga yaqin qator, ya’ni mintaqadagi umumiy hajmning 84 foizi to‘g‘ri keladi.

Qozog‘istonda taxminan 25 million qator ma’lumot sizib chiqqan. Bu mintaqaviy hajmning 10 foizini tashkil etadi. O‘zbekistonda esa 15 millionga yaqin qator yoki 6 foiz ma’lumot qayd etilgan.

Ma’lumotlarning umumiy hajmi bo‘yicha O‘zbekiston uchinchi o‘rinda bo‘lsa, sizishlar soni bo‘yicha mamlakat ikkinchi o‘rinda turibdi. Mintaqadagi barcha publikatsiyalarning 57 foizi Qozog‘istonga, 29 foizi O‘zbekistonga va 14 foizi Tojikistonga to‘g‘ri kelgan.

Sizib chiqqan ma’lumotlarning asosiy qismi davlat tashkilotlari bilan bog‘liq. Davlat sektoridagi ma’lumotlar umumiy hajmning 96 foizini tashkil qilgan. Bu ko‘rsatkichning katta qismi Tojikistondagi yirik ma’lumot sizishi hisobiga shakllangan.

Ta’lim sohasining ulushi 3 foiz bo‘lgan. Bunda Qozog‘istondagi ta’lim platformalaridan sizib chiqqan qariyb 8,5 millionta yozuv asosiy qismni tashkil etgan.

Sizishlar soni hisoblanganda davlat sektori 43 foiz, ta’lim sohasi 29 foiz va moliya sektori 28 foiz ulushga ega bo‘lgan.

Mutaxassislar uchun asosiy xavflardan biri shundaki, ma’lumotlar bazasidagi bitta yozuvning o‘zida shaxsning ismi, elektron pochta manzili, pasport ma’lumotlari yoki login va paroli kabi muhim ma’lumotlar bo‘lishi mumkin.

Ma’lumotsizlikKiberhujumMarkaziy OsiyoF6 hisobotDavlat ma’lumotlariTojikistonQozog‘istonUzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiiPhone Duo smartfonining ichki ekranida sezilarli bukilish izi aniqlandiBugun, 10:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiBugun, 09:57Xitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiXitoy 2028 yilda Marsdan tuproq olib kelish missiyasini boshlaydiBugun, 09:23Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiApple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiBugun, 08:27Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiBugun, 08:18Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi