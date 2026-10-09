Dunyoning eng qudratli 100 ta davlati e’lon qilindi — O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatda bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «U.S.
- News and World Report» nashri 2026 yil yakunlariga ko‘ra dunyoning eng qudratli davlatlari reytingini e’lon qildi, unda O‘zbekiston 100 ta davlat orasida 71-o‘rinni egalladi.
- Ushbu reyting harbiy kuchdan tashqari, siyosiy va iqtisodiy ta’sir, xalqaro nufuz, ittifoqchilik va mudofaa salohiyatini ham hisobga oladi.
AQSHning nufuzli xalqaro tahliliy nashri hisoblangan «U.S. News and World Report» 2026 yil yakunlariga ko‘ra sayyoramizning eng qudratli va ta’sir doirasi keng bo‘lgan davlatlari reytingini (Most Powerful Countries 2026) ommaga taqdim etdi.
Dunyoning yetakchi mamlakatlari qatoridan joy olishga muvaffaq bo‘lgan O‘zbekiston yakuniy ro‘yxatda muhim natija qayd etib, 100 ta davlat orasida 71-o‘rinni egalladi. Mazkur e’tirof mamlakatning xalqaro maydondagi ochiqlik siyosati, iqtisodiy islohotlari va mintaqaviy muvozanatni ta’minlashdagi faol roli natijasi sifatida baholanmoqda.
Qudrat qanday baholandi? Asosiy mezonlar
U.S. News tomonidan tuziladigan ushbu global reyting shunchaki harbiy kuchni emas, balki davlatning umumiy geosiyosiy va geoiqtisodiy og‘irligini o‘lchaydigan kompleks tadqiqot hisoblanadi:
Siyosiy va iqtisodiy ta’sir: Mamlakatning global va mintaqaviy qarorlarga ta’sir ko‘rsatish imkoniyati, iqtisodiy barqarorligi va savdo aloqalari ko‘lami;
Xalqaro nufuz va diplomatiya: Davlatning global tashkilotlar va muloqot maydonlaridagi faolligi, tashabbuskorligi;
Ittifoqchilik va strategik sheriklik: Ko‘p tomonlama xalqaro hamkorlik, global miqyosda ishonchli hamkorlar bilan qurilgan kuchli diplomatik aloqalar;
Mudofaa salohiyati: Mamlakat xavfsizligini ta’minlovchi harbiy tayyorgarlik va zamonaviy mudofaa tizimi.
Mintaqaviy manzara va qo‘shnilar ko‘rsatkichlari
E’lon qilingan xarita va tahliliy ma’lumotlarda O‘zbekistonning o‘z geosiyosiy makonidagi o‘rni yaqqol namoyon bo‘lgan:
Ro‘yxatdan chetda qolgan davlatlar: Ushbu nufuzli reytingda O‘zbekistonning yaqin qo‘shnilari va mintaqadoshlari bo‘lgan Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston, shuningdek, Ozarbayjonning ko‘rsatkichlari umuman ko‘rsatilmagan yoki tadqiqotning yakuniy 100 taligiga kiritilmagan;
Yangi O‘zbekistonning o‘zgargan mavqei: So‘nggi yillarda olib borilayotgan pragmatik tashqi siyosat, mintaqaviy integratsiyani birlashtiruvchi loyihalar va Markaziy Osiyo markazi sifatidagi barqarorlashtiruvchi pozitsiya mamlakatimizning top-100 ro‘yxatidan mustahkam joy olishiga xizmat qildi.
Global yetakchilar: To‘qlikni kimlar boshqarmoqda?
Reytingning yuqori cho‘qqisida an’anaviy global kuch markazlari o‘rin egallagan:
Peshqadamlar: Jahondagi qudrat ko‘rsatkichlari bo‘yicha Xitoy (1-o‘rin), AQSH (2-o‘rin) va Hindiston (3-o‘rin) kuchli uchlikni band etgan;
Keyingi pog‘onalar: Germaniya (4-o‘rin), Yaponiya (5-o‘rin) va Janubiy Koreya (6-o‘rin) kabi sanoat va texnologiya gigantlari global ta’sir bo‘yicha yuqori safdan joy oldi.
O‘zbekistonning 71-pog‘onada qayd etilishi mamlakatimizning nafaqat Markaziy Osiyoda, balki global miqyosda ham hisoblashiladigan, barqaror va o‘z so‘ziga ega muhim davlatga aylanib borayotganini ko‘rsatuvchi navbatdagi xalqaro indikator bo‘ldi.
Izohlar 0
…