Dunyoning eng qudratli 100 ta davlati e’lon qilindi — O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatda bor

·66·Dunyo
Dunyoning eng qudratli 100 ta davlati e’lon qilindi — O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatda bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «U.S.
  • News and World Report» nashri 2026 yil yakunlariga ko‘ra dunyoning eng qudratli davlatlari reytingini e’lon qildi, unda O‘zbekiston 100 ta davlat orasida 71-o‘rinni egalladi.
  • Ushbu reyting harbiy kuchdan tashqari, siyosiy va iqtisodiy ta’sir, xalqaro nufuz, ittifoqchilik va mudofaa salohiyatini ham hisobga oladi.

AQSHning nufuzli xalqaro tahliliy nashri hisoblangan «U.S. News and World Report» 2026 yil yakunlariga ko‘ra sayyoramizning eng qudratli va ta’sir doirasi keng bo‘lgan davlatlari reytingini (Most Powerful Countries 2026) ommaga taqdim etdi.

Dunyoning yetakchi mamlakatlari qatoridan joy olishga muvaffaq bo‘lgan O‘zbekiston yakuniy ro‘yxatda muhim natija qayd etib, 100 ta davlat orasida 71-o‘rinni egalladi. Mazkur e’tirof mamlakatning xalqaro maydondagi ochiqlik siyosati, iqtisodiy islohotlari va mintaqaviy muvozanatni ta’minlashdagi faol roli natijasi sifatida baholanmoqda.

Qudrat qanday baholandi? Asosiy mezonlar

U.S. News tomonidan tuziladigan ushbu global reyting shunchaki harbiy kuchni emas, balki davlatning umumiy geosiyosiy va geoiqtisodiy og‘irligini o‘lchaydigan kompleks tadqiqot hisoblanadi:

  • Siyosiy va iqtisodiy ta’sir: Mamlakatning global va mintaqaviy qarorlarga ta’sir ko‘rsatish imkoniyati, iqtisodiy barqarorligi va savdo aloqalari ko‘lami;

  • Xalqaro nufuz va diplomatiya: Davlatning global tashkilotlar va muloqot maydonlaridagi faolligi, tashabbuskorligi;

  • Ittifoqchilik va strategik sheriklik: Ko‘p tomonlama xalqaro hamkorlik, global miqyosda ishonchli hamkorlar bilan qurilgan kuchli diplomatik aloqalar;

  • Mudofaa salohiyati: Mamlakat xavfsizligini ta’minlovchi harbiy tayyorgarlik va zamonaviy mudofaa tizimi.

Mintaqaviy manzara va qo‘shnilar ko‘rsatkichlari

E’lon qilingan xarita va tahliliy ma’lumotlarda O‘zbekistonning o‘z geosiyosiy makonidagi o‘rni yaqqol namoyon bo‘lgan:

  • Ro‘yxatdan chetda qolgan davlatlar: Ushbu nufuzli reytingda O‘zbekistonning yaqin qo‘shnilari va mintaqadoshlari bo‘lgan Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston, shuningdek, Ozarbayjonning ko‘rsatkichlari umuman ko‘rsatilmagan yoki tadqiqotning yakuniy 100 taligiga kiritilmagan;

  • Yangi O‘zbekistonning o‘zgargan mavqei: So‘nggi yillarda olib borilayotgan pragmatik tashqi siyosat, mintaqaviy integratsiyani birlashtiruvchi loyihalar va Markaziy Osiyo markazi sifatidagi barqarorlashtiruvchi pozitsiya mamlakatimizning top-100 ro‘yxatidan mustahkam joy olishiga xizmat qildi.

Dunyoning eng qudratli 100 ta davlati e’lon qilindi — O‘zbekiston ham ushbu ro‘yxatda bor

Global yetakchilar: To‘qlikni kimlar boshqarmoqda?

Reytingning yuqori cho‘qqisida an’anaviy global kuch markazlari o‘rin egallagan:

  • Peshqadamlar: Jahondagi qudrat ko‘rsatkichlari bo‘yicha Xitoy (1-o‘rin), AQSH (2-o‘rin) va Hindiston (3-o‘rin) kuchli uchlikni band etgan;

  • Keyingi pog‘onalar: Germaniya (4-o‘rin), Yaponiya (5-o‘rin) va Janubiy Koreya (6-o‘rin) kabi sanoat va texnologiya gigantlari global ta’sir bo‘yicha yuqori safdan joy oldi.

O‘zbekistonning 71-pog‘onada qayd etilishi mamlakatimizning nafaqat Markaziy Osiyoda, balki global miqyosda ham hisoblashiladigan, barqaror va o‘z so‘ziga ega muhim davlatga aylanib borayotganini ko‘rsatuvchi navbatdagi xalqaro indikator bo‘ldi.

U.S. News and World ReportMost Powerful Countries 2026O‘zbekistongeosiyosat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdiDunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi13 sentabr 18:50Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi13 sentabr 18:17"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi6 sentabr 13:12Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...2 sentabr 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi