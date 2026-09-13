Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi

·87·Dunyo
Dunyo yangi harbiy bloklarga bo‘linmoqda: Isroil va Turkiya qarama-qarshiligi cho‘qqiga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaqin Sharq mintaqasi va xalqaro xavfsizlik tizimi yangi harbiy-siyosiy koalitsiyalar shakllanishi bilan keskin o‘zgarishlar arafasida turibdi.
  • Isroil Turkiya bilan harbiy to‘qnashuv muqarrarligini e’lon qilib, Gretsiya, Kipr va Hindistonni o‘z atrofiga birlashtirgan yangi ittifoq tuzdi.
  • Bunga javoban Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston «Makka mudofaa pakti»ni imzoladi.
  • Ushbu ikki blok o‘rtasidagi ilk katta to‘qnashuv Suriya maydonida yuz berishi mumkin.

Yaqin Sharq mintaqasi va butun xalqaro xavfsizlik tizimi misli ko‘rilmagan darajada xavfli, tektonik o‘zgarishlar bo‘sag‘asida turibdi. Dunyo bo‘ylab yangi harbiy-siyosiy koalitsiyalar allaqachon shakllanib ulgurdi va ushbu bo‘linishning eng qaynoq nuqtasi sifatida Yaqin Sharq maydoni yuzaga chiqmoqda. Isroilning rasmiy doiralari kelajakda Turkiya bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuv muqarrar ekanini ochiq e’lon qilgach, Tel-Aviv o‘z atrofiga Anqara bilan azaliy adovatda bo‘lgan Gretsiya, Kiprning grek qismi hamda qudratli Hindistonni birlashtirgan yangi ittifoq tuzdi.

Bunday harbiy-siyosiy qurshovga qarshi Turkiya ham jim qarab turmadi: Rajab Toyyib Erdo‘g‘on boshchiligidagi Anqara Saudiya Arabistoni hamda musulmon dunyosining yagona yadroviy davlati bo‘lmish Pokiston bilan «Makka mudofaa pakti»ni imzoladi. Eng xavotirli jihati shundaki, ushbu ikki yangi koalitsiyaga kirgan har bir davlatni bir-biriga bo‘lgan chuqur tarixiy va geosiyosiy adovat bog‘lab turibdi va bu ikki qudratli blokning ilk katta to‘qnashuvi Suriya maydonida yuz berishi mumkin.

Xo‘sh, Yaqin Sharqdagi yangi harbiy qutblar nima maqsadda tuzilmoqda, Pokiston va Hindiston qarama-qarshiligi arab dunyosiga qanday ko‘chdi va Suriya chindan ham global to‘qnashuv poligoniga aylanadimi?

Isroil koalitsiyasi: Anqaraga qarshi Afina, Nikosiya va Dehli ittifoqi

Tel-Aviv mintaqada Turkiyaning kuchayib borayotgan geosiyosiy ta’sirini to‘xtatish uchun keng ko‘lamli alyans shakllantirdi:

  • Kelajakdagi urush muqarrarligi: Isroil rahbariyati Turkiya bilan harbiy to‘qnashuv ertami-kechmi sodir bo‘lishini ochiq tan olib, unga qarshi ittifoqchilar qidirishni boshladi;

  • O‘rta yer dengizidagi dushmanlar birlashmasi: Turkiya bilan azaliy hududiy va dengiz chegaralari bahsida bo‘lgan Gretsiya hamda Janubiy Kipr (grek qismi) ushbu blokning tabiiy a’zosiga aylandi;

  • Hindistonning Yaqin Sharqqa kirib kelishi: Pokiston va Turkiyaning do‘stona aloqalariga qarshi o‘laroq, Hindiston Isroil bilan strategik sheriklikni kuchaytirib, ushbu alyansda salmoqli harbiy-iqtisodiy kuch sifatida paydo bo‘ldi.

«Makka mudofaa pakti»: Turkiya, Saudiya Arabistoni va yadroviy Pokiston

Isroil va uning sheriklari harakatiga javoban musulmon dunyosining asosiy kuch markazlari yagona mudofaa chizig‘iga birlashdi:

  • Islom dunyosining yadroviy qalqoni: Turkiya va Saudiya Arabistoni mintaqaviy xavfsizlikni kafolatlash maqsadida rasmiy yadroviy maqomga ega Pokistonni mudofaa tizimiga jalb etdi;

  • Muqaddas qadamjolar himoyasi nomi bilan: Ushbu ittifoq «Makka mudofaa pakti» nomini olib, nafaqat hududiy xavfsizlik, balki mintaqaviy manfaatlarni jamoaviy himoya qilishga qaratilgan strategik tuzilmaga aylandi;

  • Harbiy muvozanatning tiklanishi: Ushbu uchlik moliyaviy qudrat (Ar-Riyod), texnologik-harbiy armiya (Anqara) va yadroviy salohiyatni (Islomobod) birlashtirgan eng kuchli geosiyosiy blokni yuzaga keltirdi.

O‘zaro nafrat rishtalari va Suriyadagi ehtimoliy to‘qnashuv poligoni

Shakllangan yangi bloklar tasodifiy emas, balki azaliy dushmanlik negizida tashkil topgan:

  • «Dushmanimning dushmani — do‘stim»: Bloklar ichida Gretsiya-Turkiya, Pokiston-Hindiston va Isroil-arab dunyosi kabi bir necha o‘n yillik nizolar bir nuqtada chalkashib ketdi;

  • Suriya — hal qiluvchi jang maydoni: Har ikki klanning manfaatlari to‘qnashadigan, nazoratsiz va parokanda bo‘lib turgan asosiy hudud bu — Suriya. Ekspertlar fikricha, ikki blokning bevosita yoki proksi (vositachilar orqali) to‘qnashuvi aynan Suriya chegaralarida boshlanish ehtimoli juda yuqori;

  • Yangi dunyo tartiboti xavfi: Mahalliy nizolar endilikda global yadroviy davlatlar (Pokiston va Hindiston) hamda kuchli armiyalar ishtirokidagi yirik urush xavfini paydo qilmoqda.

Yaqin Sharqdagi ushbu yangi harbiy bo‘linish mintaqada tinchlik davri tugab, katta davlatlar o‘rtasidagi ochiq va murosasiz kuch sinovlari davri boshlanganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Isroil, Gretsiya va Hindiston ittifoqiga qarshi tuzilgan Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston birlashmasi («Makka pakti») mintaqada kuchlar muvozanatini saqlab qola oladimi yoki bu qarama-qarshilik Suriyada uchinchi jahon urushi uchqunini alangalatadimi? Yadroviy Pokistonning ushbu maydonga kirib kelishi nimani o‘zgartiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi ushbu eng xavfli geosiyosiy to‘qnashuv tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda xalqaro siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Makka mudofaa paktiTurkiya-Saudiya-Pokiston koalitsiyasiIsroil-Gretsiya-Indiya alyansiSuriya maydoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tramp har kuni har xil gap aytmoqda»: Tehron AQSHning qaysi so‘ziga ishonishni bilmayapti«Tramp har kuni har xil gap aytmoqda»: Tehron AQSHning qaysi so‘ziga ishonishni bilmayaptiBugun, 18:45Kushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdiKushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdiBugun, 18:21Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiBugun, 18:17Bir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBir kunda 60 dan ortiq zilzila qayd etildi: Kaliforniya janubida ketma-ket silkinishlarBugun, 18:09"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdiBugun, 18:0227 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdi27 yoshli inflyuyenser tibbiy amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi