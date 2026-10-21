Atigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildi

·59·Dunyo
Atigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi Zelandiyada qirilib ketgan huia qushiga tegishli 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 365 AQSH dollariga sotilib, dunyodagi eng qimmat pat sifatida rekord o‘rnatdi.
  • Dastlab 3 ming dollargacha baholangan ushbu noyob topilmaning narxi uning yaxshi saqlangani va madaniy ahamiyati tufayli kutilganidan bir necha barobar oshib ketdi.

Yo‘qolib ketgan huia qushining nihoyatda kamyob va yaxshi saqlangan pati kimoshdi savdosida 46 ming Yangi Zelandiya dollariga, ya’ni 28 365 AQSH dollariga sotildi. Shu tariqa, u dunyodagi eng qimmat pat sifatida rekord o‘rnatdi.

Nodir patning narxi kutilganidan bir necha barobar oshdi

Yangi Zelandiyaga xos bo‘lgan huia qushi XX asr boshlaridan buyon qirilib ketgan tur hisoblanadi. Yevropaliklar orolga kelgan davrdayoq kamyob bo‘lgan ushbu qushning patlari vaqt o‘tishi bilan kolleksionerlar va moda sohasi vakillarining e’tiborini tortgan. Unga bo‘lgan talabning ortishi esa qushning butunlay yo‘qolib ketishiga olib kelgan omillardan biri bo‘lgan.

Hozir ham huia qushining patlari kolleksionerlar orasida yuqori baholanadi. Shu sababli dunyodagi eng qimmat pat aynan shu qushga tegishli ekani hayratlanarli emas.

Auksionda dastlab patning narxi 3 ming dollargacha yetishi kutilgan edi. Biroq uning noyobligi va juda yaxshi saqlangani sababli savdo yakunida u 28 365 dollarga sotildi. Bu natija dunyodagi eng qimmat pat bo‘yicha yangi rekordni qayd etdi.

Patning rangi va saqlanish holati uning qiymatini oshirgan

Yashil fon oldida shoxda turgan ikkita qora tulum qush.

The Guardian nashriga Webb's auksion uyining dekorativ san’at bo‘limi rahbari Lia Morris ushbu noyob topilma haqida gapirib berdi.

«Huia — juda mashhur va ramziy ahamiyatga ega qush. Ko‘pchilik u bilan qandaydir ma’noda bog‘liqlik his qiladi», — degan u.

Morrisning ta’kidlashicha, patning tuzilishi yaxshi saqlangan, tolalari bir-biriga zich yopishib qolmagan. Shuningdek, uning tabiiy ranglari ham saqlanib qolgan. Patda boy jigarrang va tovlanuvchi tuslar ko‘rinadi, hasharotlar yetkazgan zarar belgilari esa aniqlanmagan.

Aynan shu kabi xususiyatlar patning kolleksionerlar uchun qiymatini yanada oshirgan.

Maori xalqi uchun ham alohida ahamiyatga ega

Huia qushi patlarining yuqori baholanishida nafaqat ularning kamyobligi, balki Maori xalqining madaniyati va ma’naviy qadriyatlarida tutgan o‘rni ham muhim hisoblanadi.

Maori xalqi orasida huia patlari madaniy va ruhiy ahamiyatga ega bo‘lgan. Ilgari qabila boshliqlari ulardan bosh kiyimlarini bezashda foydalanishgan. Shu sababli bu patlar oddiy tabiiy buyum emas, balki tarixiy va madaniy merosning bir qismi sifatida ham qadrlanadi.

Dunyodagi eng qimmat patning og‘irligi atigi 9 grammni tashkil etadi. Shunga qaramay, uning narxi oltinning shu og‘irlikdagi qiymatidan bir necha barobar yuqori. Bu esa kamyob tabiiy topilmalarning kolleksionerlar uchun naqadar qimmatli bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Xuia qushiYungi ZelandiyaMaori xalqWebb's auksion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?Avstraliyada bir buqa 300 ming AQSH dollariga sotildi: uning narxi nimasi bilan oqlanmoqda?13 sentabr 01:1470 million dollarlik sigir: Viatina-19 nega bunchalik qimmat?70 million dollarlik sigir: Viatina-19 nega bunchalik qimmat?15 sentabr 00:57Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldi8 avgust 06:02Millionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqdaMillionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqda19 iyul 13:24Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildi15 sentabr 15:23$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdi$4,5 mlnlik qalin puli va buzilgan to‘y: Jastin San mashhur aktrisa Szin Tyanni sudga berdi17 sentabr 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda