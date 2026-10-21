Atigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yangi Zelandiyada qirilib ketgan huia qushiga tegishli 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 365 AQSH dollariga sotilib, dunyodagi eng qimmat pat sifatida rekord o‘rnatdi.
- Dastlab 3 ming dollargacha baholangan ushbu noyob topilmaning narxi uning yaxshi saqlangani va madaniy ahamiyati tufayli kutilganidan bir necha barobar oshib ketdi.
Yo‘qolib ketgan huia qushining nihoyatda kamyob va yaxshi saqlangan pati kimoshdi savdosida 46 ming Yangi Zelandiya dollariga, ya’ni 28 365 AQSH dollariga sotildi. Shu tariqa, u dunyodagi eng qimmat pat sifatida rekord o‘rnatdi.
Nodir patning narxi kutilganidan bir necha barobar oshdi
Yangi Zelandiyaga xos bo‘lgan huia qushi XX asr boshlaridan buyon qirilib ketgan tur hisoblanadi. Yevropaliklar orolga kelgan davrdayoq kamyob bo‘lgan ushbu qushning patlari vaqt o‘tishi bilan kolleksionerlar va moda sohasi vakillarining e’tiborini tortgan. Unga bo‘lgan talabning ortishi esa qushning butunlay yo‘qolib ketishiga olib kelgan omillardan biri bo‘lgan.
Hozir ham huia qushining patlari kolleksionerlar orasida yuqori baholanadi. Shu sababli dunyodagi eng qimmat pat aynan shu qushga tegishli ekani hayratlanarli emas.
Auksionda dastlab patning narxi 3 ming dollargacha yetishi kutilgan edi. Biroq uning noyobligi va juda yaxshi saqlangani sababli savdo yakunida u 28 365 dollarga sotildi. Bu natija dunyodagi eng qimmat pat bo‘yicha yangi rekordni qayd etdi.
Patning rangi va saqlanish holati uning qiymatini oshirgan
The Guardian nashriga Webb's auksion uyining dekorativ san’at bo‘limi rahbari Lia Morris ushbu noyob topilma haqida gapirib berdi.
«Huia — juda mashhur va ramziy ahamiyatga ega qush. Ko‘pchilik u bilan qandaydir ma’noda bog‘liqlik his qiladi», — degan u.
Morrisning ta’kidlashicha, patning tuzilishi yaxshi saqlangan, tolalari bir-biriga zich yopishib qolmagan. Shuningdek, uning tabiiy ranglari ham saqlanib qolgan. Patda boy jigarrang va tovlanuvchi tuslar ko‘rinadi, hasharotlar yetkazgan zarar belgilari esa aniqlanmagan.
Aynan shu kabi xususiyatlar patning kolleksionerlar uchun qiymatini yanada oshirgan.
Maori xalqi uchun ham alohida ahamiyatga ega
Huia qushi patlarining yuqori baholanishida nafaqat ularning kamyobligi, balki Maori xalqining madaniyati va ma’naviy qadriyatlarida tutgan o‘rni ham muhim hisoblanadi.
Maori xalqi orasida huia patlari madaniy va ruhiy ahamiyatga ega bo‘lgan. Ilgari qabila boshliqlari ulardan bosh kiyimlarini bezashda foydalanishgan. Shu sababli bu patlar oddiy tabiiy buyum emas, balki tarixiy va madaniy merosning bir qismi sifatida ham qadrlanadi.
Dunyodagi eng qimmat patning og‘irligi atigi 9 grammni tashkil etadi. Shunga qaramay, uning narxi oltinning shu og‘irlikdagi qiymatidan bir necha barobar yuqori. Bu esa kamyob tabiiy topilmalarning kolleksionerlar uchun naqadar qimmatli bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…