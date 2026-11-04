Alyaskada o‘zini chetga oladigan ayiq «Yil introverti» deb topildi

·59·Dunyo
Alyaskada o‘zini chetga oladigan ayiq «Yil introverti» deb topildi

AQSHning Alyaska shtatidagi Tongass milliy o‘rmonida yashovchi Nagget laqabli qora ayiq noodatiy xulqi uchun 2026 yilning «Yil introverti» mukofotiga sazovor bo‘ldi. U boshqa ayiqlar bilan birga losos ovlashga shoshilmaydi, ko‘pincha qoyalar orasida yashirinib, chetda kutishni afzal ko‘radi. Bu haqda RBK Life xabar berdi.

AQSH O‘rmon xizmati xodimlarining kuzatuvlariga ko‘ra, Naggetni mavsum davomida Anan soyining quyi sharsharalari yaqinidagi qoyalar orasida ko‘p uchratish mumkin. Ba’zan u toshlar orasidagi yoriqdan boshini chiqarib, atrofni kuzatadi. Boshqa paytlarda esa baliq ovlayotgan ayiqlarni chetdan kuzatib, o‘z navbatini sabr bilan kutadi.

Nagget bu hududda ilk bor 2024 yilda ko‘rilgan. U boshqa ayiqlarga nisbatan kichikroq gavdasi va mavsum davomida rangi o‘zgarib turadigan yungi bilan ham ajralib turadi.

Kuzatuvchilarning aytishicha, Nagget dastlab soy bo‘yida boshqa ayiqlardan qolgan ozuqa bilan oziqlangan. Vaqt o‘tishi bilan esa mustaqil ravishda losos tutishni o‘rgangan.

«Yil introverti» unvoni Tongass milliy o‘rmoni xodimlari tomonidan Anan hududida yashovchi ayiqlarga beriladigan maxsus mukofotlar turkumiga kiradi. Bu tashabbus orqali mutaxassislar yovvoyi tabiat va uning o‘ziga xos vakillariga jamoatchilik e’tiborini qaratmoqda.

Tongass milliy o‘rmoniNagget ayig‘iAnan soyiYil introverti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Odam bilan do‘stdek munosabatda bo‘lib quchoqlaydigan ayiq tarmoqlarni larzaga soldi (video)Odam bilan do‘stdek munosabatda bo‘lib quchoqlaydigan ayiq tarmoqlarni larzaga soldi (video)29 oktabr 13:33AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)AQSHda ayiq kutubxonaga kirib, asal va yeguliklarni paqqos tushirdi (video)21 oktabr 19:29Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?11 sentabr 00:05Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldi17 sentabr 01:21Elektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdiElektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdi23 iyul 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi