Millionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqda

·1·Dunyo
Millionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqda

Dunyodagi eng boy insonlar orasida noodatiy kolleksiyalarga qiziqish tobora ortib bormoqda. Endi ular qimmatbaho san’at asarlari yoki futbol klublari bilan bir qatorda millionlab dollar evaziga dinozavrlar skeletlarini ham xarid qilmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, ayrim milliarderlar bunday qadimiy topilmalarni nafaqat noyob kolleksiya, balki qiymati yillar davomida oshib borishi mumkin bo‘lgan investitsiya sifatida ham baholamoqda.

Shulardan biri — texnologik tadbirkor va milliarder Den O'Daud. U "Samson" laqabini olgan tirannozavr skeletini 600 ming dollarga sotib olgan. Milliarder bu xaridni "inson egalik qilishi mumkin bo‘lgan eng hayratlanarli o‘lja" deb ta’riflagan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday qadimiy qoldiqlarning narxi bir qator omillarga bog‘liq. Jumladan, ularning haqiqiyligi, saqlanish darajasi, dinozavr turining noyobligi hamda topilmaning qanchalik to‘liq ekani asosiy mezonlar hisoblanadi.

Yaqinda Nyu-York shahridagi Sotheby's kimoshdi savdosida "Gas" deb nomlangan tirannozavr reks skeleti telefon orqali ishtirok etgan noma’lum xaridorga rekord darajadagi 50,1 million dollarga sotildi.

Bu natija o‘tgan yilgi rekordni ham ortda qoldirdi. 2024 yilda "Apeks" laqabli stegozavr skeleti 44,6 million dollarga sotilgan edi. E’tiborlisi, "Gas" uchun kimoshdi oldidan 20–30 million dollar atrofida narx kutilayotgan bo‘lsa-da, yakunda uning bahosi kutilganidan ancha yuqoriga ko‘tarildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu skeletlar hozirgacha topilgan eng yirik va eng yaxshi saqlangan dinozavr qoldiqlari qatoriga kiradi. Ular 2021–2023 yillar oralig‘ida AQSHning Janubiy Dakota shtatida joylashgan rancholardan birida aniqlangan. "Gas" laqabi esa qazish ishlari amalga oshirilgan hudud egasining nomi sharafiga berilgan.

Mutaxassislar fikricha, noyob paleontologik topilmalarga bo‘lgan qiziqish kelgusi yillarda ham ortishi mumkin. Shu bois dinozavrlar skeletlari nafaqat ilmiy ahamiyatga ega meros, balki eng qimmat kolleksiya aktivlaridan biriga aylanib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal final oldidan Nyu-Yorkda sevgilisi bilan ko‘rinish berdiLamin Yamal final oldidan Nyu-Yorkda sevgilisi bilan ko‘rinish berdiBugun, 13:12Tutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildiTutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildiBugun, 12:47AQSHning Baltimor shahrida yo‘l o‘yilib, avtomobil suv to‘lgan chuqurga tushib ketdiAQSHning Baltimor shahrida yo‘l o‘yilib, avtomobil suv to‘lgan chuqurga tushib ketdiBugun, 12:37Lamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdiLamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdiBugun, 05:55Polshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiPolshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiBugun, 05:51Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiXitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiBugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?