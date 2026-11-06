Yangi Zelandiya sohilida 50 ga yaqin kit nima sababdan halok bo‘ldi?

·78·Dunyo
Yangi Zelandiya sohilida 50 ga yaqin kit nima sababdan halok bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi Zelandiyaning Shimoliy orolidagi Ngavi sohili yaqinida 50 ga yaqin uzun suzgichli qora kit qirg‘oqqa chiqib qoldi va ularning aksariyati nobud bo‘ldi.
  • Tirik qolgan kitlarni qutqarish uchun mahalliy maori qabilasi hamda Project Jonah tashkiloti vakillari hamkorlikda ish olib bormoqda.
  • Mutaxassislar ushbu hayvonlarning nima sababdan guruh bo‘lib quruqlikka chiqib qolganini hozircha aniqlay olmagan.

Yangi Zelandiyaning Shimoliy oroli sohillaridan birida 50 ga yaqin uzun suzgichli qora kit (pilot whale) qirg‘oqqa chiqib qoldi. Ularning aksariyati nobud bo‘lgan, tirik qolganlarini esa yana ochiq dengizga qaytarish uchun qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Bu haqda “Japan Today” xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, kitlar Shimoliy orolning eng janubiy nuqtasi hisoblangan Keyp Palliser yaqinidagi Ngavi sohilidan topilgan. Dastlab qirg‘oqqa chiqib qolgan kitlar soni kamida 20 ta ekani qayd etilgan. Biroq mahalliy aholi “Radio New Zealand” nashriga bergan ma’lumotida tun davomida sohilda qolib ketgan kitlar soni 50 tagacha yetganini bildirgan.

Ayni paytda kitlarni qutqarish ishlari mahalliy maori qabilasi hamda bunday tadbirlarga ixtisoslashgan Project Jonah tashkiloti bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Hozirgacha ikki kitni dengizga qaytarishga muvaffaq bo‘lingan.

Qutqaruvchilar tirik qolgan kitlarning ahvolini barqarorlashtirish va ularni suv bilan ta’minlash uchun turli choralarni ko‘rmoqda. Jumladan, hayvonlar ustiga chelaklarda suv sepilmoqda, shuningdek, ularning tanasi qurib qolmasligi uchun nam sochiqlardan foydalanilmoqda.

Project Jonah tashkilotining 5 noyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilgan xabariga ko‘ra, o‘sha vaqtda to‘rtta kit tirik qolgan bo‘lgan. Ularni suv sathi ko‘tarilgan paytda yana dengizga qaytarish rejalashtirilgan.

Mahalliy aholi vakili Rob Bargning ta’kidlashicha, tirik qolgan kitlarning ham ahvoli ancha og‘ir bo‘lgan.

Ma’lumot uchun, Yangi Zelandiya va unga qo‘shni Avstraliya qirg‘oqlarida kitlarning ommaviy ravishda quruqlikka chiqib qolishi tez-tez kuzatiladigan hodisalardan biri hisoblanadi. Buning sababi sifatida ikki mamlakat atrofidagi chuqur okeanlarda uzun suzgichli qora kitlarning yirik populyatsiyasi yashashi ko‘rsatiladi.

Shunga qaramay, kitlarning nima sababdan guruh bo‘lib qirg‘oqqa chiqib qolishi hozirgacha aniqlanmagan. Mutaxassislar bu hodisaning asl sabablarini hanuzgacha to‘liq tushuntirib bera olmagan.

Yangi ZelandiyaProject JonahNgaviKeyp Palliser
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldiKolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldi4 oktabr 12:01Kit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkinKit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkin29 sentabr 10:4610 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi11 avgust 10:13Kit bolalari suv ostida qanday oziqlanadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday oziqlanadi? (video)3 avgust 22:29Higgsfield asoschisi Aleks Mashrabov Qozog‘iston fuqarosi bo‘ldiHiggsfield asoschisi Aleks Mashrabov Qozog‘iston fuqarosi bo‘ldiBugun 10:33Mask uchun qora kunlar: Demokratlar Kongressni egallagach, birinchi zarbani kimga beradi?Mask uchun qora kunlar: Demokratlar Kongressni egallagach, birinchi zarbani kimga beradi?Kecha 23:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi