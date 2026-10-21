Rossiyalik ayol Labubu qo‘g‘irchoqlari uchun «jonini» sotdi

·115·Dunyo
Rossiyalik ayol Labubu qo‘g‘irchoqlari uchun «jonini» sotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik 26 yoshli Karina ismli ayol marketing mutaxassisi Dmitriyning ijtimoiy tajribasi doirasida o‘z «jonini»
  • 100 ming rubl evaziga sotishga rozi bo‘ldi.
  • Shartnomani qoni bilan imzolagan ayol qo‘lga kiritgan mablag‘ini Labubu qo‘g‘irchoqlari to‘plami hamda Nadejda Kadisheva konsertiga chipta xarid qilish uchun sarfladi.
  • Hazil tariqasida boshlangan ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi va Rossiya Pravoslav cherkovi tomonidan keskin qoralandi.

Rossiyalik 26 yoshli ayol o‘ziga tegishli «jon»ni 100 ming rubl, ya’ni taxminan 1 180 dollar evaziga sotishga rozi bo‘ldi. U ushbu pulga Labubu qo‘g‘irchoqlari to‘plamini va konsert chiptasini xarid qildi. G‘ayrioddiy tajriba ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

G‘ayrioddiy taklif hazil tariqasida boshlangan

Hodisa Rossiyaning Telegram ijtimoiy tarmog‘ida o‘zini Dmitriy deb tanishtirgan marketing mutaxassisining e’lonidan boshlangan. U kim o‘z jonini sotishga rozi bo‘lsa, unga 100 ming rubl to‘lashini ma’lum qilgan. Taklifni rasmiylashtirish uchun esa shartnomaga o‘z qoni bilan imzo qo‘yish talab etilgan.

Dmitriy bu g‘alati taklifni hazil va ijtimoiy tajriba sifatida o‘ylab topgan bo‘lib, kimdir uni jiddiy qabul qilib, rozilik bildirishini kutmagan. Biroq kutilmaganda 26 yoshli ayol e’longa javob berib, bunday kelishuvda ishtirok etishga tayyorligini bildirgan.

Dmitriy ham va’dasining ustidan chiqqan. U «jon sotilgani» haqidagi to‘lov hujjatini va ayolning qon bilan imzolangan shartnomani ushlab turgan suratini e’lon qilgan. Suratda ayolning shaxsiy ma’lumotlari oshkor bo‘lmasligi uchun yashirilgan.

«Men birinchi jonimni sotib oldim»

«Karina ismli yosh ayol taklifimga javob berdi, kelishuvga rozi bo‘ldi, hujjatni imzoladi va uni qoni bilan tasdiqladi. Men hozirgina birinchi jonimni sotib oldim. Hozir o‘zimni haqiqatan ham Deyvi Jonsdek his qilyapman!» — deb yozgan rossiyalik erkak.

Deyvi Jons — «Karib dengizi qaroqchilari» filmlaridagi mashhur qahramonlardan biri.

Aslida, Dmitriy sotib olganini da’vo qilgan «jon» bilan nima qilishni rejalashtirgani noma’lum. Uning asosiy maqsadi ushbu g‘alati kelishuv orqali ijtimoiy tajriba o‘tkazish bo‘lgan.

Karina esa Rossiyadagi mashhur Mash Telegram kanaliga bergan izohida o‘z «joni»ning taqdiri yoki yangi egasi u bilan nima qilishidan unchalik xavotir olmasligini aytgan.

Pul Labubu qo‘g‘irchoqlari va konsertga sarflandi

Karina kelishuvdan olgan 100 ming rublini uzoq vaqt saqlab o‘tirmagan. U pulga mashhur Labubu qo‘g‘irchoqlari to‘plamini va rossiyalik xalq qo‘shiqchisi Nadejda Kadisheva konsertiga chipta sotib olgan.

Shu tariqa, marketing mutaxassisining hazil tariqasida boshlangan tajribasi ayol uchun xaridlar qilish imkoniyatiga aylangan.

Pravoslav cherkovi voqeaga keskin munosabat bildirdi

Karina o‘z «joni»ning taqdiriga befarq ekanini aytgan bo‘lsa-da, Rossiya Pravoslav cherkovi bu voqeaga jiddiy munosabat bildirgan.

«Jon sotish» haqidagi xabarlar internetda keng tarqalgach, cherkov o‘zining rasmiy kanallari orqali munosabat bildirib, ayol haqiqatan ham «jonini sotgani va shu orqali yovuzlikni tanlagani»ni ta’kidlagan.

Cherkov vakillari bunday qaror ma’naviy va shaxsiy tanazzul, kasallik, azob-uqubatlar va hatto o‘limga olib kelishi mumkinligini ham bildirgan.

Voqea internetda hazil tariqasida boshlangan tajriba ham turli ijtimoiy va diniy qarashlar nuqtayi nazaridan jiddiy bahslarga sabab bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.

LabubuNadejda KadishevaRossiya Pravoslav cherkoviTelegram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdi27 avgust 21:33Ayol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildiAyol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildi18 oktabr 13:48AQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasidaAQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasida16 sentabr 07:54Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiFarzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdi26 iyun 21:55150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!Trampning o‘g‘li rossiyalik milliarderning to‘y sovg‘asini nega shoshilinch qaytarmoqda?!19 sentabr 07:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda