«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...

·68·Dunyo
«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...
Qisqacha

Nikita Mixalkov pravoslav nasroniylar uchun an'anaviy axloqiy qadriyatlarni saqlab qolgan islom va buddizm vakillari bir jinsli nikohlarni ma'qullayotgan katoliklardan yaqinroq ekanini aytdi. U G'arb cherkovlaridagi liberal o'zgarishlarni tanqid qilib, bir jinsli nikohlarni duo qilishni Masih va Injilga xiyonat sifatida baholadi.

Rossiya kinematografchilar uyushmasi raisi, taniqli kinorejissyor va RSFSR xalq artisti Nikita Mixalkov zamonaviy diniy va madaniy qadriyatlar bo‘yicha bahsli bayonot bilan chiqdi. Kinoijodkorning ta’kidlashicha, bugungi kunda pravoslav nasroniylar uchun an’anaviy axloqiy qadriyatlarni saqlab qolgan islom va buddizm vakillari bir jinsli nikohlarni ma’qullayotgan katoliklardan ancha yaqinroqdir.

«Masih va Injilga xiyonat»: Mixalkovning keskin pozitsiyasi

RIA Novosti agentligi xabariga ko‘ra, rejissyor G‘arb cherkovlaridagi liberal o‘zgarishlarni keskin tanqid ostiga oldi:

"Bugungi kunda pravoslavlik, pravoslav nasroniyligi o‘z cherkovlarida bir jinsli nikohlarni duo qilishga ruxsat berib, Masihga ham, Injilga ham xiyonat qilgan katoliklarga qaraganda buddizm va islomga ancha yaqinroqdir.", — dedi Nikita Mixalkov.

Nikita Mixalkov bayonotining asosiy jihatlari

Yo‘nalish

Bayonot mazmuni va munosabat

An’anaviy dinlar munosabati

Islom va buddizm an’anaviy oilaviy qadriyatlari sabab pravoslavlikka yaqin deb topildi

Katolik cherkoviga tanqid

Bir jinsli nikohlarni ma’qullash diniy ta’limotlarga zid va xiyonat sifatida baholandi

Tarixiy xotira masalasi

Dmitriy Donskoy qoldiqlarini topish va tarixiy shaxslarni e’zozlash qonuniyat deb ataldi

Siyosiy parallellar

Rossiya va Ukrainadagi tarixiy qahramonlarga bo‘lgan munosabat taqqoslandi

Dmitriy Donskoy masalasi va tarixiy xotira

Bundan tashqari, Nikita Mixalkov buyuk knyaz Dmitriy Donskoyning qoldiqlarini topish va identifikatsiya qilish masalasiga to‘xtalib, buni tasodif emas, balki muhim tarixiy qonuniyat deb atadi:

"Avliyolar, ayniqsa Dmitriy Donskoy kabi shaxslarning qoldiqlarini topish bilan bog‘liq holatlar juda oqilona. Bizda qahramonlarning jasadlari topilib, e’zozlanmoqda, Ukrainada esa butunlay boshqacha qadriyatlar ilgari surilmoqda. Bu yerda tasodifni izlash kerak emas — bu mukammal bir qonuniyatdir."

Sizningcha, an’anaviy oilaviy va axloqiy qadriyatlarni himoya qilishda turli konfessiyalar — xususan, islom va pravoslavlikning birdamligi qanchalik muhim ahamiyatga ega?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ijtimoiy-madaniy muhokamalar uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!

Nikita MikhalkovRossiyaRIA NovostiDmitriy Donskoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Politsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiPolitsiyachini tishlab olgan mast ukrainalik ayol Polshadan deportatsiya qilindiBugun, 17:19Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Harbiy ekspert Rossiyaning «Poseydon» tizimiga qanday baho berdi?Bugun, 17:06AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiAQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiBugun, 14:45JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiJD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiBugun, 13:10Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiBugun, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi