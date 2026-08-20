«Musulmonlar bizga katoliklardan ko‘ra yaqinroq»: Mixalkovdan shov-shuvli fikr...
Nikita Mixalkov pravoslav nasroniylar uchun an'anaviy axloqiy qadriyatlarni saqlab qolgan islom va buddizm vakillari bir jinsli nikohlarni ma'qullayotgan katoliklardan yaqinroq ekanini aytdi. U G'arb cherkovlaridagi liberal o'zgarishlarni tanqid qilib, bir jinsli nikohlarni duo qilishni Masih va Injilga xiyonat sifatida baholadi.
Rossiya kinematografchilar uyushmasi raisi, taniqli kinorejissyor va RSFSR xalq artisti Nikita Mixalkov zamonaviy diniy va madaniy qadriyatlar bo‘yicha bahsli bayonot bilan chiqdi. Kinoijodkorning ta’kidlashicha, bugungi kunda pravoslav nasroniylar uchun an’anaviy axloqiy qadriyatlarni saqlab qolgan islom va buddizm vakillari bir jinsli nikohlarni ma’qullayotgan katoliklardan ancha yaqinroqdir.
«Masih va Injilga xiyonat»: Mixalkovning keskin pozitsiyasi
RIA Novosti agentligi xabariga ko‘ra, rejissyor G‘arb cherkovlaridagi liberal o‘zgarishlarni keskin tanqid ostiga oldi:
"Bugungi kunda pravoslavlik, pravoslav nasroniyligi o‘z cherkovlarida bir jinsli nikohlarni duo qilishga ruxsat berib, Masihga ham, Injilga ham xiyonat qilgan katoliklarga qaraganda buddizm va islomga ancha yaqinroqdir.", — dedi Nikita Mixalkov.
Nikita Mixalkov bayonotining asosiy jihatlari
Yo‘nalish
Bayonot mazmuni va munosabat
An’anaviy dinlar munosabati
Islom va buddizm an’anaviy oilaviy qadriyatlari sabab pravoslavlikka yaqin deb topildi
Katolik cherkoviga tanqid
Bir jinsli nikohlarni ma’qullash diniy ta’limotlarga zid va xiyonat sifatida baholandi
Tarixiy xotira masalasi
Dmitriy Donskoy qoldiqlarini topish va tarixiy shaxslarni e’zozlash qonuniyat deb ataldi
Siyosiy parallellar
Rossiya va Ukrainadagi tarixiy qahramonlarga bo‘lgan munosabat taqqoslandi
Dmitriy Donskoy masalasi va tarixiy xotira
Bundan tashqari, Nikita Mixalkov buyuk knyaz Dmitriy Donskoyning qoldiqlarini topish va identifikatsiya qilish masalasiga to‘xtalib, buni tasodif emas, balki muhim tarixiy qonuniyat deb atadi:
"Avliyolar, ayniqsa Dmitriy Donskoy kabi shaxslarning qoldiqlarini topish bilan bog‘liq holatlar juda oqilona. Bizda qahramonlarning jasadlari topilib, e’zozlanmoqda, Ukrainada esa butunlay boshqacha qadriyatlar ilgari surilmoqda. Bu yerda tasodifni izlash kerak emas — bu mukammal bir qonuniyatdir."
Sizningcha, an’anaviy oilaviy va axloqiy qadriyatlarni himoya qilishda turli konfessiyalar — xususan, islom va pravoslavlikning birdamligi qanchalik muhim ahamiyatga ega?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ijtimoiy-madaniy muhokamalar uchun ushbu xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…