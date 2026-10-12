Rim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rim papasi Lev XIV o‘pkasidagi tugunsimon hosilani olib tashlash bo‘yicha rejali jarrohlik amaliyoti uchun 13 oktyabr kuni Rimdagi Agostino Jemelli nomidagi klinikaga yotqiziladi.
- Muqaddas taxt matbuot xizmati xabariga ko‘ra, pontifik yaqin kunlarda shifokorlar nazorati ostida davolanishni boshlaydi.
- Jarrohlik amaliyotidan so‘ng statsionar sharoitida tiklanish davri taxminan bir hafta vaqt olishi kutilmoqda.
Rim-katolik cherkovi rahbari Rim papasi Lev XIV o‘pkasidagi tugunsimon hosilani olib tashlash bo‘yicha rejali jarrohlik amaliyoti uchun 13 oktyabr kuni Rimdagi Agostino Jemelli nomidagi klinikaga yotqiziladi. Muqaddas taxt matbuot xizmati xabariga ko‘ra, pontifik yaqin kunlarda shifokorlar nazorati ostida davolanishni boshlaydi.
2025 yilning may oyida saylangan 71 yoshli pontifik yakshanba kungi an’anaviy mav’izasi vaqtida veruvchilarga o‘z salomatligi haqida ochiq ma’lum qilib, vaziyat to‘liq nazorat ostida ekanini bildirgan edi.
Erta tashxis va bir haftalik tiklanish muddati
Vatikan vakillari hamda shaxsan papa bo‘lajak tibbiy muolaja tafsilotlarini ochiqladi:
Izolyatsiyalangan kichik hosila: Papa Lev XIV o‘pka to‘qimasidagi kichik tugun erta bosqichda aniqlangani va u alohida ajralib turgan, tarqalmagan holatda ekanini ta’kidladi;
Reabilitatsiya muddati: Jarrohlik amaliyotidan so‘ng statsionar sharoitida tiklanish davri taxminan bir hafta vaqt olishi kutilmoqda;
Ish tartibi o‘zgarmadi: 13 oktyabrga belgilangan gospitalizatsiyaga qaramay, pontifikning dushanba kungi barcha rejalashtirilgan uchrashuvlari va audiyensiyalari belgilangan jadval asosida to‘liq o‘tkazildi;
Papalarning an’anaviy shifoxonasi: «Jemelli» shifoxonasi Vatikan yetakchilari uchun doimiy tibbiy markaz bo‘lib kelgan — o‘z vaqtida Ioann Pavel II va Papa Fransisk ham aynan shu yerda davolangan.
Tarixiy parallellar: Maxfiy operatsiya va Benedikt XVI ning iste’fosi
Lev XIV ning xastaligi fonida italiyalik shifokorlar uning o‘tmishdoshlari salomatligi bilan bog‘liq shov-shuvli holatlarni yodga olishdi. Xususan, Benedikt XVI ni operatsiya qilgan jarroh Luiji Kiariyello Adnkronos agentligiga bergan intervyusida muhim ma’lumotni oshkor qildi:
2012 yildagi sirli amaliyot: Nemis pontifikiga kardiostimulyator o‘rnatish amaliyoti 2012 yilda qat’iy sir saqlangan holda xususiy klinikada o‘tkazilgan, chunki Benedikt XVI «Jemelli»ga borishni istamagan;
Iste’fodan 6 oy oldin: Ushbu yashirin jarrohlik amaliyoti Benedikt XVI katolik cherkovi tarixida so‘nggi bir necha asr ichida birinchi marta taxtdan voz kechishidan roppa-rosa olti oy oldin sodir bo‘lgan;
Salomatlik omili: O‘shanda jismoniy holatning zaiflashuvi nemis papasining ixtiyoriy ravishda lavozimini tark etishiga rasmiy sabab sifatida ko‘rsatilgan edi.
Benedikt XVI dan farqli o‘laroq, Lev XIV o‘z tashxisini jamoatchilikdan yashirmaslikni ma’qul ko‘rdi va shifokorlar bo‘lajak operatsiyani planali, mahalliy darajadagi aralashuv sifatida baholamoqda.
Izohlar 0
…