Rim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadi

·39·Dunyo
Rim papasi Lev XIV shifoxonaga yotqizilib, operatsiya qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rim papasi Lev XIV o‘pkasidagi tugunsimon hosilani olib tashlash bo‘yicha rejali jarrohlik amaliyoti uchun 13 oktyabr kuni Rimdagi Agostino Jemelli nomidagi klinikaga yotqiziladi.
  • Muqaddas taxt matbuot xizmati xabariga ko‘ra, pontifik yaqin kunlarda shifokorlar nazorati ostida davolanishni boshlaydi.
  • Jarrohlik amaliyotidan so‘ng statsionar sharoitida tiklanish davri taxminan bir hafta vaqt olishi kutilmoqda.

Rim-katolik cherkovi rahbari Rim papasi Lev XIV o‘pkasidagi tugunsimon hosilani olib tashlash bo‘yicha rejali jarrohlik amaliyoti uchun 13 oktyabr kuni Rimdagi Agostino Jemelli nomidagi klinikaga yotqiziladi. Muqaddas taxt matbuot xizmati xabariga ko‘ra, pontifik yaqin kunlarda shifokorlar nazorati ostida davolanishni boshlaydi.

2025 yilning may oyida saylangan 71 yoshli pontifik yakshanba kungi an’anaviy mav’izasi vaqtida veruvchilarga o‘z salomatligi haqida ochiq ma’lum qilib, vaziyat to‘liq nazorat ostida ekanini bildirgan edi.

Erta tashxis va bir haftalik tiklanish muddati

Vatikan vakillari hamda shaxsan papa bo‘lajak tibbiy muolaja tafsilotlarini ochiqladi:

  • Izolyatsiyalangan kichik hosila: Papa Lev XIV o‘pka to‘qimasidagi kichik tugun erta bosqichda aniqlangani va u alohida ajralib turgan, tarqalmagan holatda ekanini ta’kidladi;

  • Reabilitatsiya muddati: Jarrohlik amaliyotidan so‘ng statsionar sharoitida tiklanish davri taxminan bir hafta vaqt olishi kutilmoqda;

  • Ish tartibi o‘zgarmadi: 13 oktyabrga belgilangan gospitalizatsiyaga qaramay, pontifikning dushanba kungi barcha rejalashtirilgan uchrashuvlari va audiyensiyalari belgilangan jadval asosida to‘liq o‘tkazildi;

  • Papalarning an’anaviy shifoxonasi: «Jemelli» shifoxonasi Vatikan yetakchilari uchun doimiy tibbiy markaz bo‘lib kelgan — o‘z vaqtida Ioann Pavel II va Papa Fransisk ham aynan shu yerda davolangan.

Tarixiy parallellar: Maxfiy operatsiya va Benedikt XVI ning iste’fosi

Lev XIV ning xastaligi fonida italiyalik shifokorlar uning o‘tmishdoshlari salomatligi bilan bog‘liq shov-shuvli holatlarni yodga olishdi. Xususan, Benedikt XVI ni operatsiya qilgan jarroh Luiji Kiariyello Adnkronos agentligiga bergan intervyusida muhim ma’lumotni oshkor qildi:

  • 2012 yildagi sirli amaliyot: Nemis pontifikiga kardiostimulyator o‘rnatish amaliyoti 2012 yilda qat’iy sir saqlangan holda xususiy klinikada o‘tkazilgan, chunki Benedikt XVI «Jemelli»ga borishni istamagan;

  • Iste’fodan 6 oy oldin: Ushbu yashirin jarrohlik amaliyoti Benedikt XVI katolik cherkovi tarixida so‘nggi bir necha asr ichida birinchi marta taxtdan voz kechishidan roppa-rosa olti oy oldin sodir bo‘lgan;

  • Salomatlik omili: O‘shanda jismoniy holatning zaiflashuvi nemis papasining ixtiyoriy ravishda lavozimini tark etishiga rasmiy sabab sifatida ko‘rsatilgan edi.

Benedikt XVI dan farqli o‘laroq, Lev XIV o‘z tashxisini jamoatchilikdan yashirmaslikni ma’qul ko‘rdi va shifokorlar bo‘lajak operatsiyani planali, mahalliy darajadagi aralashuv sifatida baholamoqda.

Rim papasi Lev XIVVatikanAgostino Jemelli klinikasiBenedikt XVI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildi17 sentabr 21:55Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildiVatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi8 avgust 10:29Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiRim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandi12 iyun 22:25Anthropic sunʼiy intellektni tartibga solishda Vatikandan yordam soʻradiAnthropic sunʼiy intellektni tartibga solishda Vatikandan yordam soʻradi26 may 03:24Rim papasi sunʼiy intellektning harbiy maqsadlarda ishlatilishiga qarshi chiqdiRim papasi sunʼiy intellektning harbiy maqsadlarda ishlatilishiga qarshi chiqdi20 may 00:23Germaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildiGermaniyada asr topilmasi: Adrian davriga oid 934 ta kumush tanga topildi25 sentabr 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi