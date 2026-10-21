AQSH davlat qarzi ikki oyda qanchaga oshdi?

·46·Dunyo
AQSH davlat qarzi ikki oyda qanchaga oshdi?

AQSHning umumiy davlat qarzi 2026 yil oktyabr oyi o‘rtalarida 40,4 trillion dollarga yaqinlashdi. Bu ko‘rsatkich 19 avgust kuni qayd etilgan 40 trillion dollarlik tarixiy cho‘qqidan keyin qariyb 400 milliard dollarga oshganini anglatadi. Bu haqda AQSH Moliya vazirligi ma’lumotlariga tayangan holda xabar berilmoqda.

Qarz miqdorining o‘sishi federal hukumat xarajatlari va budjet taqchilligi bilan bog‘liq. AQSHda davlat xarajatlari tushumlardan yuqori bo‘lgani sababli hukumat yetishmayotgan mablag‘larni qarz olish orqali qoplashga majbur bo‘lmoqda.

Muammoning yana bir muhim jihati — davlat qarzi bo‘yicha foiz to‘lovlarining ko‘payishidir. 2026 moliya yilida AQSH federal budjetining taqchilligi qariyb 2 trillion dollarga yetgan, davlat qarziga xizmat ko‘rsatish xarajatlari esa rekord darajaga ko‘tarilgan.

Iqtisodchilar davlat qarzining o‘sishi uzoq muddatda mamlakat moliyaviy barqarorligiga bosim o‘tkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Qarz hajmining yalpi ichki mahsulotga nisbati ham muhim ko‘rsatkich hisoblanadi: ayrim prognozlarga ko‘ra, bu nisbat keyingi o‘n yillikda 120 foizga yaqinlashishi mumkin.

Piterson nomidagi Jahon iqtisodiyoti instituti va boshqa moliyaviy tahlil markazlari davlat xarajatlari hamda soliq siyosatida jiddiy o‘zgarishlar bo‘lmasa, AQSH qarzining yanada o‘sishi ehtimoli yuqori ekanini ta’kidlab keladi. Biroq qarzning olti yil ichida 50 trillion dollarga yetishi haqidagi raqamni aniq tasdiqlangan prognoz sifatida keltirish uchun qo‘shimcha manba talab etiladi.

AQSH davlat qarziMoliya vazirligiPiterson Jahon iqtisodiyoti institutiFederal budjet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuniga qariyb 7 milliard dollar ko‘payayotgan dunyo moliyasi qayoqqa qarab ketmoqda?Kuniga qariyb 7 milliard dollar ko‘payayotgan dunyo moliyasi qayoqqa qarab ketmoqda?7 oktabr 16:41AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdiAQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdi20 avgust 14:45Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdi10 sentabr 16:35Eronga qarshi operatsiya AQSHga qanchaga tushmoqda?Eronga qarshi operatsiya AQSHga qanchaga tushmoqda?13 may 11:24Farzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildiFarzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildiBugun 10:07Finlyandiya 1 million dona piyodalarga qarshi mina xarid qilmoqchiFinlyandiya 1 million dona piyodalarga qarshi mina xarid qilmoqchiBugun 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda