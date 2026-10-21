AQSH davlat qarzi ikki oyda qanchaga oshdi?
AQSHning umumiy davlat qarzi 2026 yil oktyabr oyi o‘rtalarida 40,4 trillion dollarga yaqinlashdi. Bu ko‘rsatkich 19 avgust kuni qayd etilgan 40 trillion dollarlik tarixiy cho‘qqidan keyin qariyb 400 milliard dollarga oshganini anglatadi. Bu haqda AQSH Moliya vazirligi ma’lumotlariga tayangan holda xabar berilmoqda.
Qarz miqdorining o‘sishi federal hukumat xarajatlari va budjet taqchilligi bilan bog‘liq. AQSHda davlat xarajatlari tushumlardan yuqori bo‘lgani sababli hukumat yetishmayotgan mablag‘larni qarz olish orqali qoplashga majbur bo‘lmoqda.
Muammoning yana bir muhim jihati — davlat qarzi bo‘yicha foiz to‘lovlarining ko‘payishidir. 2026 moliya yilida AQSH federal budjetining taqchilligi qariyb 2 trillion dollarga yetgan, davlat qarziga xizmat ko‘rsatish xarajatlari esa rekord darajaga ko‘tarilgan.
Iqtisodchilar davlat qarzining o‘sishi uzoq muddatda mamlakat moliyaviy barqarorligiga bosim o‘tkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Qarz hajmining yalpi ichki mahsulotga nisbati ham muhim ko‘rsatkich hisoblanadi: ayrim prognozlarga ko‘ra, bu nisbat keyingi o‘n yillikda 120 foizga yaqinlashishi mumkin.
Piterson nomidagi Jahon iqtisodiyoti instituti va boshqa moliyaviy tahlil markazlari davlat xarajatlari hamda soliq siyosatida jiddiy o‘zgarishlar bo‘lmasa, AQSH qarzining yanada o‘sishi ehtimoli yuqori ekanini ta’kidlab keladi. Biroq qarzning olti yil ichida 50 trillion dollarga yetishi haqidagi raqamni aniq tasdiqlangan prognoz sifatida keltirish uchun qo‘shimcha manba talab etiladi.
Izohlar 0
…