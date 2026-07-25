Sud hujjati: yashil grantlar siyosiy mezon bilan tanlangan

·68·Dunyo
Sud hujjati: yashil grantlar siyosiy mezon bilan tanlangan

Tramp ma’muriyati sudga taqdim etgan yangi arizada o‘tgan yili bekor qilish uchun ajratilgan federal «yashil» grantlarning muayyan qismi shtatlarning siyosiy mansubligi asosida tanlangani qayd etildi.

Energetika vazirligi advokati Jeff Novakning yozishicha, 284 ta grantni bekor qilish ro‘yxatiga kiritishda dastur samaradorligi, qonuniylik yoki xarajatlarni qisqartirish mezonlari hal qiluvchi bo‘lmagan.

Dastlab 624 ta grant ko‘rib chiqilgan

Sudga taqdim etilgan arizaga ko‘ra, AQSH Energetika vazirligi bekor qilinishi mumkin bo‘lgan 624 ta grantdan iborat ro‘yxat tayyorlagan.

Keyinchalik Oq uyning Boshqaruv va budjet idorasi ushbu ro‘yxatdan 284 ta grantni alohida bekor qilish bosqichiga kiritish uchun tanlagan. Qolgan 340 ta grant esa bekor qilinmagan.

Ko‘rsatkich

Soni

Dastlab ko‘rib chiqilgan grantlar

624 ta

Bekor qilish ro‘yxatiga kiritilgan

284 ta

Bekor qilinmagan grantlar

340 ta

284 grantning deyarli barchasi demokrat shtatlarga to‘g‘ri kelgan

Jeff Novakning ma’lum qilishicha, tanlab olingan 284 ta grantning bittasidan tashqari barchasi 2024 yilgi prezidentlik saylovida Kamala Xarrisga ovoz bergan shtatlar bilan bog‘liq bo‘lgan.

Shuningdek, ushbu shtatlarda ikki nafardan demokrat senator faoliyat yuritgani qayd etilgan.

«Energetika vazirligi oktyabr oyidagi bekor qilish transhiga grantlarni kiritish faqat grant oluvchi shtatning siyosiy mansubligiga asoslanganini tan oladi», — deb yozgan Novak.

Bu bayonot grantlarni saralash jarayonida siyosiy omilning asosiy mezon bo‘lgani haqidagi bahslarni kuchaytirdi.

Samaradorlik yoki xarajat mezoni qo‘llanilmagan

Arizada aytilishicha, 284 ta grantning bekor qilish ro‘yxatiga kiritilishi:

  • dasturning natijadorligi;

  • qonuniy muammolar;

  • budjetni tejash;

  • xarajatlarni kamaytirish;

  • samaradorlik ko‘rsatkichlari

bilan bog‘liq bo‘lmagan.

Novakning ta’kidlashicha, oktyabr oyidagi saralash jarayonida mazkur omillardan birortasi asosiy mezon sifatida qo‘llanilmagan.

Dastlabki ro‘yxat siyosiy asosda tuzilmagan

Shu bilan birga, sud hujjatida muhim farq ham ko‘rsatilgan.

Novakning yozishicha, Energetika vazirligi tomonidan dastlab taklif qilingan 624 ta grant ro‘yxatini tuzishda shtatlarning siyosiy mansubligi hisobga olinmagan.

Siyosiy mezon keyinchalik Boshqaruv va budjet idorasi 624 ta grant orasidan 284 tasini tanlab olgan bosqichda qo‘llangani aytilmoqda.

Ariza yangi siyosiy bahslarga sabab bo‘lishi mumkin

Sudga taqdim etilgan ma’lumotlar federal mablag‘larni taqsimlash va bekor qilishda siyosiy qarashlardan foydalanilganmi, degan savolni yana kun tartibiga olib chiqdi.

Endi sud grantlarni bekor qilish jarayoni qonun talablariga qanchalik mos kelganini baholashi kutilmoqda. Tramp ma’muriyati yoki Oq uyning Boshqaruv va budjet idorasi mazkur da’volarga alohida izoh bergani haqida taqdim etilgan matnda ma’lumot yo‘q.

Sizningcha, federal grantlarni taqsimlash yoki bekor qilishda shtatlarning siyosiy qarashlari hisobga olinishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada samolyot uy tomini teshib kirdi, qurbonlar borGermaniyada samolyot uy tomini teshib kirdi, qurbonlar borBugun, 21:11Futbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiFutbol yulduzi Mbappe sevgilisi bilan ko‘rindi: Parijdagi kadrlar shov-shuv uyg‘otdiBugun, 20:39Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Bugun, 18:04Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi