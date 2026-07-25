Sud hujjati: yashil grantlar siyosiy mezon bilan tanlangan
Tramp ma’muriyati sudga taqdim etgan yangi arizada o‘tgan yili bekor qilish uchun ajratilgan federal «yashil» grantlarning muayyan qismi shtatlarning siyosiy mansubligi asosida tanlangani qayd etildi.
Energetika vazirligi advokati Jeff Novakning yozishicha, 284 ta grantni bekor qilish ro‘yxatiga kiritishda dastur samaradorligi, qonuniylik yoki xarajatlarni qisqartirish mezonlari hal qiluvchi bo‘lmagan.
Dastlab 624 ta grant ko‘rib chiqilgan
Sudga taqdim etilgan arizaga ko‘ra, AQSH Energetika vazirligi bekor qilinishi mumkin bo‘lgan 624 ta grantdan iborat ro‘yxat tayyorlagan.
Keyinchalik Oq uyning Boshqaruv va budjet idorasi ushbu ro‘yxatdan 284 ta grantni alohida bekor qilish bosqichiga kiritish uchun tanlagan. Qolgan 340 ta grant esa bekor qilinmagan.
Ko‘rsatkich
Soni
Dastlab ko‘rib chiqilgan grantlar
624 ta
Bekor qilish ro‘yxatiga kiritilgan
284 ta
Bekor qilinmagan grantlar
340 ta
284 grantning deyarli barchasi demokrat shtatlarga to‘g‘ri kelgan
Jeff Novakning ma’lum qilishicha, tanlab olingan 284 ta grantning bittasidan tashqari barchasi 2024 yilgi prezidentlik saylovida Kamala Xarrisga ovoz bergan shtatlar bilan bog‘liq bo‘lgan.
Shuningdek, ushbu shtatlarda ikki nafardan demokrat senator faoliyat yuritgani qayd etilgan.
«Energetika vazirligi oktyabr oyidagi bekor qilish transhiga grantlarni kiritish faqat grant oluvchi shtatning siyosiy mansubligiga asoslanganini tan oladi», — deb yozgan Novak.
Bu bayonot grantlarni saralash jarayonida siyosiy omilning asosiy mezon bo‘lgani haqidagi bahslarni kuchaytirdi.
Samaradorlik yoki xarajat mezoni qo‘llanilmagan
Arizada aytilishicha, 284 ta grantning bekor qilish ro‘yxatiga kiritilishi:
dasturning natijadorligi;
qonuniy muammolar;
budjetni tejash;
xarajatlarni kamaytirish;
samaradorlik ko‘rsatkichlari
bilan bog‘liq bo‘lmagan.
Novakning ta’kidlashicha, oktyabr oyidagi saralash jarayonida mazkur omillardan birortasi asosiy mezon sifatida qo‘llanilmagan.
Dastlabki ro‘yxat siyosiy asosda tuzilmagan
Shu bilan birga, sud hujjatida muhim farq ham ko‘rsatilgan.
Novakning yozishicha, Energetika vazirligi tomonidan dastlab taklif qilingan 624 ta grant ro‘yxatini tuzishda shtatlarning siyosiy mansubligi hisobga olinmagan.
Siyosiy mezon keyinchalik Boshqaruv va budjet idorasi 624 ta grant orasidan 284 tasini tanlab olgan bosqichda qo‘llangani aytilmoqda.
Ariza yangi siyosiy bahslarga sabab bo‘lishi mumkin
Sudga taqdim etilgan ma’lumotlar federal mablag‘larni taqsimlash va bekor qilishda siyosiy qarashlardan foydalanilganmi, degan savolni yana kun tartibiga olib chiqdi.
Endi sud grantlarni bekor qilish jarayoni qonun talablariga qanchalik mos kelganini baholashi kutilmoqda. Tramp ma’muriyati yoki Oq uyning Boshqaruv va budjet idorasi mazkur da’volarga alohida izoh bergani haqida taqdim etilgan matnda ma’lumot yo‘q.
Sizningcha, federal grantlarni taqsimlash yoki bekor qilishda shtatlarning siyosiy qarashlari hisobga olinishi mumkinmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…