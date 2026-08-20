AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdi

·21·Dunyo
AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdi
Qisqacha

AQSHning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshib, tarixdagi eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Qarzdorlikning muntazam o'sishiga hukumat xarajatlarining soliq tushumlaridan yuqori ekani, COVID-19 pandemiyasi davrida olingan qarzlar, soliqlarni qisqartirish va davlat xarajatlarini oshirish siyosati sabab bo'lmoqda. Qarzning ko'payishi ipoteka va avtomobil kreditlari narxining oshishiga hamda kompaniyalarning investitsiya imkoniyatlari cheklanishiga olib kelishi mumkin.

AQSHning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshib, tarixdagi eng yuqori ko‘rsatkichga yetdi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Qizig‘i, mamlakat qarzi bundan atigi besh oy avval — mart oyida 39 trillion dollarga yetgan edi.

AQSH federal xarajatlarining katta qismi mudofaa, ijtimoiy ta’minot va Medicare dasturlari, shuningdek, davlat qarzi bo‘yicha foiz to‘lovlariga yo‘naltirilmoqda. Mutaxassislar qarzning muntazam oshib borishiga hukumat xarajatlari soliq tushumlaridan yuqori bo‘layotganini asosiy sabab sifatida ko‘rsatmoqda.

Qarzning keskin ko‘payishida COVID-19 pandemiyasi davrida iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash uchun olingan katta miqdordagi qarzlar ham muhim rol o‘ynagan. Keyinchalik soliqlarni qisqartirish va davlat xarajatlarini oshirishga qaratilgan siyosat ham federal budjetdagi bosimni kuchaytirgan.

Ekspertlar davlat qarzining o‘sishi oddiy amerikaliklarning hayotiga ham ta’sir qilayotganini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, qarz olish xarajatlarining oshishi ipoteka va avtomobil kreditlari narxiga ta’sir qilishi, shuningdek, kompaniyalarning investitsiya imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Bipartisan Policy Center hisob-kitoblariga ko‘ra, AQSH davlat qarzi 2027 yilning qish oxiri va yoz o‘rtalarigacha 41,1 trillion dollarlik limitga yetishi mumkin. Shundan so‘ng Kongress qarz limitini oshirish yoki uning amal qilishini vaqtincha to‘xtatish masalasini hal qilishi kerak bo‘ladi.

AQSHAssociated PressKongressBipartisan Policy Center
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiJD.com kompaniyasi Pekinda 24 soat ishlaydigan robot-qahvaxona ochdiBugun, 13:10Grenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiGrenlandiyada muzlar erishi ortidan yuzlab kitlar paydo bo‘ldiBugun, 10:50O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiBugun, 10:40G‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiG‘azolik rassom vayronalar ustida amerikalik aktyor Mark Ruffaloga noodatiy ehtirom ko‘rsatdiBugun, 10:36Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi