AQSH davlat qarzi bo‘yicha yangi rekord o‘rnatdi
AQSHning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshib, tarixdagi eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Qarzdorlikning muntazam o'sishiga hukumat xarajatlarining soliq tushumlaridan yuqori ekani, COVID-19 pandemiyasi davrida olingan qarzlar, soliqlarni qisqartirish va davlat xarajatlarini oshirish siyosati sabab bo'lmoqda. Qarzning ko'payishi ipoteka va avtomobil kreditlari narxining oshishiga hamda kompaniyalarning investitsiya imkoniyatlari cheklanishiga olib kelishi mumkin.
AQSHning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshib, tarixdagi eng yuqori ko‘rsatkichga yetdi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Qizig‘i, mamlakat qarzi bundan atigi besh oy avval — mart oyida 39 trillion dollarga yetgan edi.
AQSH federal xarajatlarining katta qismi mudofaa, ijtimoiy ta’minot va Medicare dasturlari, shuningdek, davlat qarzi bo‘yicha foiz to‘lovlariga yo‘naltirilmoqda. Mutaxassislar qarzning muntazam oshib borishiga hukumat xarajatlari soliq tushumlaridan yuqori bo‘layotganini asosiy sabab sifatida ko‘rsatmoqda.
Qarzning keskin ko‘payishida COVID-19 pandemiyasi davrida iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash uchun olingan katta miqdordagi qarzlar ham muhim rol o‘ynagan. Keyinchalik soliqlarni qisqartirish va davlat xarajatlarini oshirishga qaratilgan siyosat ham federal budjetdagi bosimni kuchaytirgan.
Ekspertlar davlat qarzining o‘sishi oddiy amerikaliklarning hayotiga ham ta’sir qilayotganini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, qarz olish xarajatlarining oshishi ipoteka va avtomobil kreditlari narxiga ta’sir qilishi, shuningdek, kompaniyalarning investitsiya imkoniyatlarini cheklashi mumkin.
Bipartisan Policy Center hisob-kitoblariga ko‘ra, AQSH davlat qarzi 2027 yilning qish oxiri va yoz o‘rtalarigacha 41,1 trillion dollarlik limitga yetishi mumkin. Shundan so‘ng Kongress qarz limitini oshirish yoki uning amal qilishini vaqtincha to‘xtatish masalasini hal qilishi kerak bo‘ladi.
…