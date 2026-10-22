Rossiyada uzoq umr ko‘rish laboratoriyasi ish boshladi

·54·Dunyo
Rossiyada uzoq umr ko‘rish laboratoriyasi ish boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskva shahridagi «Skolkovo» boshqaruv maktabida inson umrini uzaytirishning iqtisodiyot va davlat siyosatiga ta'sirini o'rganuvchi yangi laboratoriya faoliyati yo'lga qo'yildi.
  • Moskva davlat universiteti Tibbiyot ilmiy-ta'lim instituti direktori Mariya Voronsova uzoq umr ko'rishni sog'lom turmush tarzi hamda ilm-fan yordamida tabiiy chegaralardan oshib o'tish bosqichlariga ajratishni taklif qildi.

Rossiyaning Moskva shahridagi «Skolkovo» boshqaruv maktabida inson umrining uzayishi iqtisodiyot, mehnat bozori va davlat siyosatiga qanday ta’sir qilishini o‘rganuvchi laboratoriya ochildi. Uning ishga tushirilishiga bag‘ishlangan forumda Vladimir Putinning qizi, Moskva davlat universiteti Tibbiyot ilmiy-ta’lim instituti direktori Mariya Voronsova ham ishtirok etdi. Bu haqda «Vedomosti» nashri xabar berdi.

Voronsova uzoq umr ko‘rishni ikki bosqichga ajratishni taklif qildi. Uning fikricha, birinchi bosqich insonning sog‘lom turmush tarziga rioya qilishi, to‘g‘ri ovqatlanishi va muntazam tibbiy ko‘rikdan o‘tishi orqali tabiiy umr imkoniyatlaridan to‘liq foydalanishidir. U bu imkoniyatni 85–90 yil deb baholagan.

Ikkinchi bosqich esa ilm-fan yordamida inson umrining tabiiy chegaralaridan oshib o‘tish imkoniyatlarini izlash bilan bog‘liq. Voronsova bu jarayonni «Xudoni yoki tabiatni aldash» deb ta’riflagan. Shu bilan birga, u bu yo‘nalishdagi ilmiy yutuqlar hozircha cheklanganini ta’kidlagan.

Voronsovaning taxminicha, kelgusi 10–20 yil ichida insoniyatning o‘limdan qo‘rqishi sog‘liqni saqlash tizimini qarish muammosiga yechim izlashga undashi mumkin. Uning qayd etishicha, qarishning kasallik sifatida rasman tan olinmagani ham unga qarshi dori vositalarini ishlab chiqish va klinik sinovlardan o‘tkazishni murakkablashtiradi.

Skolkovo innovatsiya markazining binosi va uning fasadidagi yozuv.

Ayni paytda Rossiyada qarish jarayoniga qarshi kurashishga qaratilgan ilmiy ishlanmalar ham olib borilmoqda. Jumladan, yoshga bog‘liq ayrim hujayra o‘zgarishlariga ta’sir ko‘rsatishga mo‘ljallangan preparatlar ustida ishlar bor. Rossiya bosh vaziri o‘rinbosari Tatyana Golikova avvalroq qarishga qarshi preparat ishlab chiqarishni 2028–2030 yillarda yo‘lga qo‘yish rejalashtirilayotganini bildirgan. Biroq bu qarishni to‘xtatadigan vosita allaqachon yaratilganini anglatmaydi.

«Skolkovo»dagi yangi laboratoriya esa uzoq umr ko‘rishning tibbiyot, demografiya, iqtisodiyot va strategik boshqaruv bilan bog‘liq jihatlarini o‘rganadi. Tadqiqotlar asosida keksalarning hayot sifatini yaxshilash va umr davomiyligi ortishi natijasida yuzaga keladigan muammolarni hal etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilishi ko‘zda tutilgan.

Rossiya hukumati mamlakatda kutilayotgan umr davomiyligini 2030 yilgacha 78 yoshga, 2036 yilgacha esa 81 yoshga yetkazishni maqsad qilgan. Mamlakatning 2025 yil uchun e’lon qilingan ko‘rsatkichlarida bu raqam 73,4 yoshni tashkil etgan.

SkolkovoMariya Voronsovaumr davomiyligiqarishga qarshi kurash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi26 iyun 17:46Olimlar uzoq umr geni bo‘yicha muhim kashfiyot qildiOlimlar uzoq umr geni bo‘yicha muhim kashfiyot qildi12 may 00:31Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiUmumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldi25 iyun 13:32Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinYaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinBugun 11:30Eronlik «Qora beva» 11 erini o‘ldirishda ayblanmoqdaEronlik «Qora beva» 11 erini o‘ldirishda ayblanmoqdaBugun 11:20Messi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqdaMessi Ispaniya qiroli va qirolichasi ishtirokidagi rasmiy kechki ovqatda qatnashishi kutilmoqdaBugun 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda