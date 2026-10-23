Odam boshini boshqa tanaga ko‘chirishni va’da qilgan olim Rossiyada operatsiya o‘tkazdi

·106·Dunyo
Odam boshini boshqa tanaga ko‘chirishni va’da qilgan olim Rossiyada operatsiya o‘tkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik neyroxirurg Jen Syaopin Moskvadagi Sklifosovskiy nomidagi ilmiy-tadqiqot institutida 12 soat davom etgan orqa miya transplantatsiyasi operatsiyasida ishtirok etdi.
  • Olim jarohatlangan orqa miya qismini olib tashlab, uning o‘rniga donordan olingan nerv to‘qimasini joylashtirganini ma’lum qildi.
  • Rossiya rasmiylari mazkur amaliyot o‘tkazilganini tasdiqlagan bo‘lsa-da, uning uzoq muddatli natijalari haqida hozircha aniq ma’lumotlar mavjud emas.

Inson boshini boshqa tanaga ko‘chirib o‘tkazish rejalari bilan tanilgan xitoylik neyroxirurg Jen Syaopin Moskvada paydo bo‘ldi. U Sklifosovskiy nomidagi ilmiy-tadqiqot institutida 12 soat davom etgan orqa miya operatsiyasida qatnashgan. Bu haqda «South China Morning Post» xabar berdi.

Olimning «New Scientist» jurnalida keltirilgan ma’lumotiga ko‘ra, jarohat tufayli uzilgan orqa miyaning shikastlangan qismi olib tashlanib, uning o‘rniga miya o‘limi qayd etilgan donordan olingan nerv to‘qimasi bo‘lagi joylashtirilgan. Jen Syaopin ushbu amaliyotni dunyodagi birinchi orqa miya transplantatsiyasi deb atagan. Rossiya rasmiylari ham Moskvada shunday operatsiya o‘tkazilganini tasdiqlagan. Biroq uning uzoq muddatli natijalari haqida hozircha batafsil ma’lumot yo‘q.

Jen Syaopin 2010 yillarda italiyalik jarroh Serdjio Kanavero bilan inson boshini boshqa tanaga ko‘chirish rejasini ilgari surgani sababli xalqaro miqyosda tanilgan. Biroq bunday operatsiya insonda muvaffaqiyatli amalga oshirilgani haqida ishonchli tasdiq yo‘q. Ushbu g‘oya tibbiyot hamjamiyatida jiddiy axloqiy va ilmiy e’tirozlarga sabab bo‘lgan.

Olimning Moskvadagi faoliyati Rossiyada uzoq umr ko‘rish va qarishni sekinlashtirish bo‘yicha tadqiqotlar kuchaygan davrga to‘g‘ri keldi. «The Wall Street Journal» nashri bu yo‘nalishdagi davlat dasturiga Vladimir Putinning qizi Mariya Voronsova va Kurchatov instituti rahbari Mixail Kovalchuk aloqadorligini yozgan. Dastur doirasida gen terapiyasi, to‘qimalarni bioprinter yordamida yaratish va hayvonlarda inson uchun mos a’zolar yetishtirish kabi yo‘nalishlar o‘rganilmoqda.

Ochiq budjet ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiya hukumati 2027–2029 yillarda «Sog‘liqni saqlashning yangi texnologiyalari» milliy loyihasi uchun jami 17,954 milliard rubl ajratishni rejalashtirgan. Biroq bu mablag‘ni faqat Putinning umrini uzaytirishga sarflanadigan pul sifatida talqin qilish to‘g‘ri emas: loyiha tibbiyot va uzoq umr ko‘rish texnologiyalariga oid kengroq tadqiqotlarni qamrab oladi.

Jen SyaopinSerdjio KanaveroOrqa miya transplantatsiyasiSklifosovskiy instituti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)14 sentabr 14:4451 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandi19 avgust 19:24Xitoylik erkak tomog‘ida sakkiz yil metall tayoqcha bilan yashadiXitoylik erkak tomog‘ida sakkiz yil metall tayoqcha bilan yashadi17 oktabr 19:52Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi