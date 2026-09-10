Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?
Millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan «Na nojax» va «Adskaya kuxnya» shoularining taniqli boshlovchisi, rossiyalik mashhur restorator Konstantin Ivlevning xonadonida og‘ir yo‘qotish yuz berdi. 52 yoshli bosh oshpazning suyukli otasi Vitaliy Ivlev olamdan o‘tdi. Nufuzli «StarXit» nashri xabar berishicha, oila boshiga tushgan musibat haqida birinchilardan bo‘lib teleboshlovchining sobiq rafiqasi Mariya Ivleva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali ma’lum qildi. Restoratorning o‘zi hozircha yaqinidan ayrilgani bo‘yicha rasmiy izoh bermagan va muxlislardan shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashni kutmoqda.
Xo‘sh, marhum qaysi ishlari bilan oila xotirasida qoldi, sobiq kelinning yurakni ezuvchi xotiralari nimadan iborat va shov-shuvli ajrashuvdan so‘ng sobiq er-xotin og‘ir damlarda qanday birlashdi? Maqola oxirida esa — Ivlevlar sulolasidagi dramatik voqealar va jamoatchilikning hamdardlik so‘zlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
«Vitaliy Sergeyevich, joyingiz jannatda bo‘lsin»: Sobiq kelinning yurak so‘zlari
Og‘ir judolik haqidagi xabar omma orasida darhol keng tarqaldi:
Ilk xabar Mariyadan: Teleboshlovchining sobiq turmush o‘rtog‘i Mariya Ivleva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qaynotasining vafoti haqida ta’sirli post qoldirdi;
Qaynotaga chuqur hurmat: Mariya o‘z murojaatida: «Qaynotam vafot etdi. Lekin u yaratgan har bir siymoda men uni ko‘raman! Vitaliy Sergeyevich, oxiratingiz obod bo‘lsin, axir u yerda siz o‘zingiz uchun eng muhim insonlar bilan uchrashasiz. Keyinroq esa biz bilan diydor ko‘rishasiz. Siz yolg‘iz emassiz! Biz sizni juda-juda yaxshi ko‘ramiz», — deya dil so‘zlarini yozib qoldirdi;
Konstantin Ivlevning sukunati: Mashhur shef-oshpaz Konstantin Ivlevning o‘zi hali otasining vafoti yuzasidan ommaga biror-bir bayonot berganicha yo‘q;
Ijtimoiy tarmoqlardagi hamdardlik: Minglab muxlislar sobiq rafiqaning sahifasida hamdardlik bildirib: «Qanday og‘ir qayg‘u!», «Yaqinlarni yo‘qotish naqadar dahshatli!», «Mariya, sizga va Konstantinga sabr tilaymiz!» deya iliq so‘zlar yozishmoqda.
«Hatto eng og‘ir kelishmovchiliklar va shov-shuvli ayriliqlar ham inson hayotidagi katta fojia va judolik oldida o‘z kuchini yo‘qotadi», — deya ta’kidlamoqda oila muhitini kuzatgan folloverlar.
Shov-shuvli janjallar va sobiq er-xotin munosabatlari
Konstantin va Mariya Ivlevalarning o‘tmishdagi oilaviy mojarolari o‘z vaqtida media olamida katta rezonans keltirib chiqargan edi:
Ajrashuvning boshlanishi: Er-xotin uzoq yillar birga yashagach, ommaviy shov-shuv va ochiq bahslar ostida qonunan ajrashgan edi;
Xiyonat ayblovi: Ajrashish tashabbusi bilan shaxsan Mariya chiqqan bo‘lib, u turmush o‘rtog‘ining «ikki oy davomida boshqa ayol bilan yashirin ishqiy munosabatda bo‘lgani»ni bilib qolganini ochiq aytgan;
Xafagarchiliklarning unutilishi: Oradagi og‘ir ajrashuv jarayonlariga qaramay, sobiq kelinning qaynotasi Vitaliy Sergeyevichga nisbatan samimiy hurmati va oilaviy mehri saqlanib qolgani og‘ir kunlarda yaqqol namoyon bo‘ldi.
Shon-shuhrat ortidagi insoniy sinovlar
Mashhurlarning hashamatli hayoti va ekrandagi yorqin chiqishlari ortida ko‘pincha og‘ir insoniy yo‘qotishlar va sinovlar yashirinadi. Rossiyaning eng taniqli va badavlat oshpazlaridan biri bo‘lgan Konstantin Ivlev uchun otasining vafoti katta ruhiy zarba bo‘lgani shubhasiz. O‘tmishdagi oilaviy kelishmovchiliklar, qizg‘in ajrashuvlar va matbuotdagi tanqidlarga qaramay, sobiq oila a’zolarining bunday damlarda hamjihatlik ko‘rsatishi va marhumning xotirasini ulug‘lashi yuksak insoniy fazilatdir. Muxlislar va shou-biznes ahli ayni daqiqalarda mashhur teleboshlovchi va uning yaqinlariga og‘ir judolikni yengib o‘tishda sabr va matonat tilamoqda.
Sizningcha, og‘ir ajrashuv va xiyonat janjallarini boshdan kechirgan sobiq turmush o‘rtoqlarning yaqin inson vafoti vaqtida bir-biriga dalda bo‘lishi kechirimlilik va yuksak tarbiya belgisimi? Oilaviy fojialar insonlarni o‘tmishdagi xafagarchiliklarni butunlay unutishga majbur qiladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sevimli teleboshlovchi oilasidagi ushbu muhim xabarni yaqinlaringiz hamda kulinariya ixlosmandlariga ulashing!
…