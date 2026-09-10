Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?

·0·Dunyo
Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?

Millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan «Na nojax» va «Adskaya kuxnya» shoularining taniqli boshlovchisi, rossiyalik mashhur restorator Konstantin Ivlevning xonadonida og‘ir yo‘qotish yuz berdi. 52 yoshli bosh oshpazning suyukli otasi Vitaliy Ivlev olamdan o‘tdi. Nufuzli «StarXit» nashri xabar berishicha, oila boshiga tushgan musibat haqida birinchilardan bo‘lib teleboshlovchining sobiq rafiqasi Mariya Ivleva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali ma’lum qildi. Restoratorning o‘zi hozircha yaqinidan ayrilgani bo‘yicha rasmiy izoh bermagan va muxlislardan shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashni kutmoqda.

Xo‘sh, marhum qaysi ishlari bilan oila xotirasida qoldi, sobiq kelinning yurakni ezuvchi xotiralari nimadan iborat va shov-shuvli ajrashuvdan so‘ng sobiq er-xotin og‘ir damlarda qanday birlashdi? Maqola oxirida esa — Ivlevlar sulolasidagi dramatik voqealar va jamoatchilikning hamdardlik so‘zlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.

«Vitaliy Sergeyevich, joyingiz jannatda bo‘lsin»: Sobiq kelinning yurak so‘zlari

Og‘ir judolik haqidagi xabar omma orasida darhol keng tarqaldi:

  • Ilk xabar Mariyadan: Teleboshlovchining sobiq turmush o‘rtog‘i Mariya Ivleva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qaynotasining vafoti haqida ta’sirli post qoldirdi;

  • Qaynotaga chuqur hurmat: Mariya o‘z murojaatida: «Qaynotam vafot etdi. Lekin u yaratgan har bir siymoda men uni ko‘raman! Vitaliy Sergeyevich, oxiratingiz obod bo‘lsin, axir u yerda siz o‘zingiz uchun eng muhim insonlar bilan uchrashasiz. Keyinroq esa biz bilan diydor ko‘rishasiz. Siz yolg‘iz emassiz! Biz sizni juda-juda yaxshi ko‘ramiz», — deya dil so‘zlarini yozib qoldirdi;

  • Konstantin Ivlevning sukunati: Mashhur shef-oshpaz Konstantin Ivlevning o‘zi hali otasining vafoti yuzasidan ommaga biror-bir bayonot berganicha yo‘q;

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi hamdardlik: Minglab muxlislar sobiq rafiqaning sahifasida hamdardlik bildirib: «Qanday og‘ir qayg‘u!», «Yaqinlarni yo‘qotish naqadar dahshatli!», «Mariya, sizga va Konstantinga sabr tilaymiz!» deya iliq so‘zlar yozishmoqda.

«Hatto eng og‘ir kelishmovchiliklar va shov-shuvli ayriliqlar ham inson hayotidagi katta fojia va judolik oldida o‘z kuchini yo‘qotadi», — deya ta’kidlamoqda oila muhitini kuzatgan folloverlar.

Shov-shuvli janjallar va sobiq er-xotin munosabatlari

Konstantin va Mariya Ivlevalarning o‘tmishdagi oilaviy mojarolari o‘z vaqtida media olamida katta rezonans keltirib chiqargan edi:

  • Ajrashuvning boshlanishi: Er-xotin uzoq yillar birga yashagach, ommaviy shov-shuv va ochiq bahslar ostida qonunan ajrashgan edi;

  • Xiyonat ayblovi: Ajrashish tashabbusi bilan shaxsan Mariya chiqqan bo‘lib, u turmush o‘rtog‘ining «ikki oy davomida boshqa ayol bilan yashirin ishqiy munosabatda bo‘lgani»ni bilib qolganini ochiq aytgan;

  • Xafagarchiliklarning unutilishi: Oradagi og‘ir ajrashuv jarayonlariga qaramay, sobiq kelinning qaynotasi Vitaliy Sergeyevichga nisbatan samimiy hurmati va oilaviy mehri saqlanib qolgani og‘ir kunlarda yaqqol namoyon bo‘ldi.

Shon-shuhrat ortidagi insoniy sinovlar

Mashhurlarning hashamatli hayoti va ekrandagi yorqin chiqishlari ortida ko‘pincha og‘ir insoniy yo‘qotishlar va sinovlar yashirinadi. Rossiyaning eng taniqli va badavlat oshpazlaridan biri bo‘lgan Konstantin Ivlev uchun otasining vafoti katta ruhiy zarba bo‘lgani shubhasiz. O‘tmishdagi oilaviy kelishmovchiliklar, qizg‘in ajrashuvlar va matbuotdagi tanqidlarga qaramay, sobiq oila a’zolarining bunday damlarda hamjihatlik ko‘rsatishi va marhumning xotirasini ulug‘lashi yuksak insoniy fazilatdir. Muxlislar va shou-biznes ahli ayni daqiqalarda mashhur teleboshlovchi va uning yaqinlariga og‘ir judolikni yengib o‘tishda sabr va matonat tilamoqda.

Sizningcha, og‘ir ajrashuv va xiyonat janjallarini boshdan kechirgan sobiq turmush o‘rtoqlarning yaqin inson vafoti vaqtida bir-biriga dalda bo‘lishi kechirimlilik va yuksak tarbiya belgisimi? Oilaviy fojialar insonlarni o‘tmishdagi xafagarchiliklarni butunlay unutishga majbur qiladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sevimli teleboshlovchi oilasidagi ushbu muhim xabarni yaqinlaringiz hamda kulinariya ixlosmandlariga ulashing!

Konstantin IvlevVitaliy IvlevNa nojaxAdskaya kuxnyashou-biznessobiq turmush o‘rtog‘ishov-shuvli ajrashuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdi«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdiBugun, 21:03Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaBugun, 20:00Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Bugun, 19:26Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiPokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiBugun, 18:53Moskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaMoskvada Britaniya elchixonasini qo‘riqlagan josus ushlandi: U elchiga suiqasdda ayblanmoqdaBugun, 17:56«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?Bugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota